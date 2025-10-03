Men Health Alert: टाइट अंडरवियर बन सकती है स्पर्म काउंट कम होने की वजह, जानें क्यों है खतरनाक
Men Sexual Health: अंडरवियर का स्वास्थ्य से गहरा रिश्ता है. अगर पुरुष बहुत टाइट अंडरवियर पहनना पसंद करते हैं, तो यह उनके यौन स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है. टाइट अंडरवियर पहनने के नुकसान जानें.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: October 3, 2025 11:22:16 PM IST

अंडरवियर पहनना हर किसी का एक बेहद निजी मामला होता है. ढीले या टाइट अंडरवियर की जरूरत और पसंद अलग-अलग हो सकती है. हालांकि, स्वास्थ्य के नजरिए से, बहुत टाइट अंडरवियर पहनने से उनके यौन स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है, जिससे ये समस्याए हो सकती हैं.

टाइट अंडरवियर पुरुषों के लिए समस्याएं बढ़ा सकता है

2018 के एक अध्ययन के अनुसार, टाइट अंडरवियर पहनने से शुक्राणुओं की संख्या कम हो सकती है. दरअसल, टाइट अंडरवियर पहनने से अंडकोश का तापमान बढ़ जाता है. जिस तरह लैपटॉप को गोद में रखकर काम करने से आपकी सेहत पर असर पड़ सकता है, उसी तरह टाइट अंडरवियर शुक्राणु उत्पादन को भी कम कर सकता है.

इसके अलावा, टाइट अंडरवियर त्वचा के लिए भी हानिकारक होता है. त्वचा पर ज़्यादा रगड़ लगने से कूल्हों, कमर और जांघों में जलन और रैशेज़ हो सकते हैं, जिससे त्वचा में संक्रमण भी हो सकता है.

अगर आप व्यायाम के दौरान पसीना और नमी सोखने वाले अंडरवियर नहीं चुनते और टाइट अंडरवियर पहनते हैं, तो पसीने के जननांगों में जाने का खतरा रहता है, जिससे बैक्टीरिया पनप सकते हैं.

टाइट अंडरवियर लिंग में दर्द, जलन और खुजली पैदा कर सकता है.

सही अंडरवियर कैसे चुनें

अंडरवियर का साइज चुनते समय, हमेशा एक साइज बड़ा अंडरवियर चुनें. यह आरामदायक होता है और टाइट नहीं होगा.

हमेशा प्राकृतिक कपड़े चुनें जो नमी सोखते हों.

अंडरवियर की स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें और बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकने के लिए हर दिन अंडरवियर बदलें.

व्यायाम और वर्कआउट के दौरान नमी सोखने वाले और लचीले अंडरवियर चुनें. इससे त्वचा पर रैशेज़ और बैक्टीरिया पनपने से बच सकते हैं.

पुरुषों के लिए सबसे अच्छे अंडरवियर बॉक्सर हो सकते हैं. ये अंडकोष को ठंडा रखने में मदद करते हैं.

