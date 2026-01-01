Flying Bulldog: क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी मधुमक्खी कौन सी है?

Wallace’s Giant Bee: वॉलेस की सबसे बड़ी मधुमक्खी (Wallace’s Giant Bee), जिसे अक्सर ‘उड़ता हुआ बुलडॉग’ कहा जाता है, दुनिया की सबसे बड़ी मधुमक्खियों में से एक है. इसकी खोज लगभग 160 साल पहले ब्रिटिश प्राकृतिक विज्ञानी अल्फ्रेड रसेल वॉलेस ने की थी. हालांकि, इसके बाद ये मधुमक्खी लंबे समय तक वैज्ञानिकों की नजरों से गायब रही.

2019 में इंडोनेशिया के नॉर्थ मोलुकस द्वीप पर इसे फिर से खोजा गया. इस खोज में ग्लोबल वाइल्डलाइफ कंसर्वेशन (GWC) की टीम ‘द सर्च फॉर लॉस्ट स्पीशीज’ शामिल थी. इस खोज ने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों में उत्साह पैदा कर दिया.

फ्लाइंग बुलडॉग क्यों कहा जाता है?

इस मधुमक्खी का नाम ‘फ्लाइंग बुलडॉग’ इसलिए पड़ा क्योंकि ये आकार में बहुत बड़ी है, इसका गूंजता हुआ घुर्राना डरावना लगता है और इसका शरीर मजबूत है. मादा वॉलेस की विशाल मधुमक्खी लगभग 3.8 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो सामान्य शहद की मधुमक्खी से चार गुना बड़ी है. इसके पंख लगभग 6.3 सेंटीमीटर फैलते हैं. इसके बड़े जबड़े और काले कवच वाले शरीर के कारण ये मधुमक्खी एक उड़ते हुए टैंक जैसी दिखाई देती है.

फोटोग्राफर क्ले बोल्ट ने इसे पहली बार जीवित अवस्था में देखा और कहा कि इसकी सुंदरता और आकार को जीवित देखने का अनुभव अद्भुत था. जब इसके विशाल पंख मेरे सिर के पास उड़ते हुए गूंज रहे थे, वो अनुभव अविश्वसनीय था.

इसका आवास और लाइफस्टाइल

वॉलेस की विशाल मधुमक्खी इंडोनेशिया के नॉर्थ मोलुकस के नीचले वन क्षेत्र में रहती है. ये मधुमक्खी अकेली रहती है, यानी ये शहद की मधुमक्खियों या बम्बलबी की तरह छत्ता नहीं बनाती.

इसका घर भी नार्मल मधुमक्खियों की तरह नहीं होता. ये सक्रिय दीमक के ढेर (termite mound) में घोंसला बनाती है. अपने बड़े जबड़ों की मदद से यह पेड़ की रेजिन लेकर घोंसले की दीवारों में लगाती है, जिससे पानी प्रवेश न कर सके और इसका जीवन सुरक्षित रहे. वैज्ञानिकों का मानना है कि ये तरीका मधुमक्खी को शिकारियों और पर्यावरणीय खतरों से बचाता है.

इसे खोज पाना इतना मुश्किल क्यों है?

वॉलेस की विशाल मधुमक्खी को देख पाना कठिन है क्योंकि:

1. ये दूर-दराज और कम सर्वे किए गए वर्षावनों में रहती है.

2. इसके घोंसले दीमक के ढेर के अंदर, अक्सर जमीन से कई मीटर ऊपर होते हैं.

3. इसकी संख्या बहुत कम है क्योंकि वन क्षेत्र घट रहा है और इसे कभी-कभी संग्रह के लिए लिया जाता है.

1981 के बाद इसे देखने की पुष्टि नहीं हुई थी और 2019 में एक अकेली मादा मधुमक्खी मिलने तक इसे विलुप्त माना जा रहा था.

संरक्षण की स्थिति

वॉलेस की विशाल मधुमक्खी को IUCN रेड लिस्ट में संवेदनशील कैटेगरी में रखा गया है. इसके प्राकृतिक जंगल लगातार विनाश, लकड़ी काटने और कृषि कार्यों के दबाव में हैं. इसके अलावा, अवैध वन्यजीव व्यापार भी चिंता का विषय है.

खोज से पहले, इसके एक नमूने की तस्वीर eBay पर $9,100 में बिक चुकी थी, जिससे संरक्षण कार्यकर्ताओं ने इसके लिए सुरक्षा उपायों की मांग की.

वॉलेस की विशाल मधुमक्खी न केवल आकार में अद्वितीय है, बल्कि इसके जीवन शैली और जीवन स्थल ने इसे वैज्ञानिकों के लिए हमेशा रहस्य बना दिया है. इसे बचाना हमारे जंगलों और जैव विविधता के लिए बहुत जरूरी है.