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दवाई के खाली पैकेट समझते हैं बेकार? घर के कई काम कर सकते हैं आसान,फेंकने से पहले जान लें इनके कमाल के फायदे

Empty medicine packets: घरों में दवाई खत्म होने के बाद उसके खाली पैकेट अक्सर कूड़ेदान में चले जाते हैं. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये छोटे-छोटे पैकेट सफाई, गार्डनिंग, घरेलू उपकरणों की धार तेज करने और DIY क्राफ्ट जैसी कई जरूरतों में बेहद काम आ सकते हैं. इनके दोबारा इस्तेमाल से न सिर्फ पैसे बचाए जा सकते हैं, बल्कि घर के कई काम भी आसान हो सकते हैं.

By: Ranjana Sharma | Published: June 18, 2026 4:27:50 PM IST

दवाई के खाली पत्ते घर के कई काम कर सकते हैं आसान
दवाई के खाली पत्ते घर के कई काम कर सकते हैं आसान


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जले हुए बर्तनों की सफाई में आ सकते हैं काम

रसोई में अक्सर बर्तन जल जाते हैं या उन पर जिद्दी दाग जम जाते हैं. ऐसे दागों को हटाने के लिए लोग कई तरह के क्लीनर और स्क्रबर इस्तेमाल करते हैं. दवाई के खाली पैकेट को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर स्क्रबर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. इसकी फॉयल वाली सतह जले हुए निशानों और जमी हुई गंदगी को साफ करने में मदद कर सकती है. कई बार गैस स्टोव के बटन, बर्नर के आसपास या मिक्सर जार के कोनों में गंदगी जमा हो जाती है. इन जगहों तक सामान्य स्क्रबर या कपड़ा आसानी से नहीं पहुंच पाता. ऐसे में दवाई के खाली पैकेट के पतले और मजबूत किनारे इन तंग जगहों में पहुंचकर सफाई का काम आसान बना सकते हैं.

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कैंची और नेल कटर की धार को बेहतर बनाने में मददगार

अगर घर की कैंची ठीक से नहीं चल रही या नेल कटर की धार कम हो गई है, तो खाली दवाई के पैकेट को कई बार काटा जा सकता है. ऐसा करने से ब्लेड की धार को बेहतर बनाए रखने में मदद मिल सकती है और उपकरण पहले की तुलना में अधिक आसानी से काम कर सकते हैं. कुछ लोग मिक्सी के जार में दवाई के पैकेट के छोटे टुकड़े डालकर कुछ सेकंड के लिए जार चलाते हैं. माना जाता है कि इससे ब्लेड की धार बनाए रखने में मदद मिल सकती है. हालांकि इस तरीके को अपनाते समय सावधानी बरतना जरूरी है और इस्तेमाल के बाद मिक्सी के जार को अच्छी तरह साफ करना चाहिए ताकि कोई अवशेष न बचा रहे.

गार्डनिंग करने वालों के लिए भी फायदेमंद

गार्डनिंग करने वालों के लिए भी फायदेमंद अगर आपको बागवानी का शौक है, तो दवाई के खाली पैकेट आपके लिए भी उपयोगी साबित हो सकते हैं. इनमें छोटे-छोटे बीज रखे जा सकते हैं. पैकेट की फॉयल नमी और धूल से बीजों को काफी हद तक सुरक्षित रखने में मदद करती है, जिससे वे जरूरत पड़ने तक सुरक्षित रह सकते हैं. दवाई के खाली पैकेट बच्चों के स्कूल प्रोजेक्ट्स और क्राफ्ट एक्टिविटी में भी काम आ सकते हैं. इनकी फॉयल और प्लास्टिक सामग्री से रंग-बिरंगे डिजाइन, सजावटी आइटम, हैंगिंग डेकोरेशन, क्राफ्ट मॉडल और DIY ज्वेलरी जैसी कई चीजें बनाई जा सकती हैं.

कूड़ा नहीं, दोबारा इस्तेमाल की चीज

अक्सर हम जिन चीजों को बेकार समझकर फेंक देते हैं, वे सही तरीके से इस्तेमाल करने पर काफी उपयोगी साबित हो सकती हैं. दवाई के खाली पैकेट भी ऐसी ही चीजों में शामिल हैं. इनका दोबारा उपयोग करके न केवल घरेलू काम आसान बनाए जा सकते हैं, बल्कि अनावश्यक कचरा कम करने और रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देने में भी मदद मिल सकती है.

Tags: empty medicine packetsmedicine blister packs
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