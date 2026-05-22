किचन की इस मामूली चीज में छुपा है टॉयलेट को महकाने का राज, तरीका जान कहेंगे- पहले क्यों नहीं पता था!

घर के बाथरूम और टॉयलेट क्लीनिंग अपने आप में बड़ा टास्क है, जिसके लिए लोग महंगे-महंगे टॉयलेट क्लीनर तक खरीदते हैं. टॉयलेट सीट को रगड़कर साफ भी करते हैं और पानी से सारी गंदगी पानी से धो देते हैं. लेकिन एक जगह अनछुई रह जाती है, जिसकी वजह से कुछ ही देर में वापस बाथरूम से गंदी स्मैल आने लगती है. इस प्रॉबल्स से निपटने के लिए किचन में मौजूद सिरका काम आ सकता है. अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, ये आप हमसे समझ लीजिए-

कहां पनपते हैं ज्यादा बैक्टीरिया?

जर्नल ऑफ अप्लाईड माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी के मुताबिक, लोग बाथरूम के टाइल्स से लेकर गंदी टॉयलेट सीट और फर्श सब विजिबल जगहों की सफाई तो कर लेते हैं, लेकिन दीवार और फर्श के बीच की लाइनिंग, कमोड और फर्श के सफेद सीमेंट वाले जॉइंट, फ्लश के हैंडल, सिंक के नल और काउंटरटॉप को छोड़ देते है, जहां सालों से जमे बैक्टीरिया घर बना लेते हैं. फिर आप चाहें इनको कितना भी खुशबूदार टॉयलेट क्लीनर्स से रगड़ लीजिए, लेकिन कुछ घंटों में वही स्मैल परेशान करने लगती है.

फिर क्या करना चाहिए?

जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड मेडिसिन इमेजेज केस रिपोर्ट में पब्लिश एक स्टडी के मुताबिक, फर्श या बाथरूम में पनपने वाले वैक्टीरिया के खिलाफ सिरका इफेक्टिवली वर्क करता है. ये सस्ता है, इसलिए लोगों इसे प्रभावी नहीं समझते, लेकिन नॉर्मल-सा सिरका सिरेमिक टाइल क्लीनर और ब्लीचिंग एजेंट वाले टॉयलेट क्लीनर जितनी सफाई करता है. स्टडी में बताया गया है कि सफेद सिरका 5 प्रतिशत एसिटिक एसिड का घोल होता है, जिसे हॉस्पिटल्स में एक कीटाणुनाशक के तौर पर यूज किया जाता है.

ये कितना वर्क करता है?

इस स्टडी में बताया गया है कि सिरका कैसे गंदी स्मैल को जड़ से खत्म करता ही है, साथ में जमे हुए खारे पानी के दाग, दरारों के बैक्टीरिया और कोनों में छिपी गंदगी को पिघलाकर बाहर निकाल देता है. इसके लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट इतने अच्छे हैं कि बैक्टीरिया भी जल्दी नहीं पनपते.

कैसे यूज करनी चाहिए?

जब भी आप टॉयलेट की क्लीनिंग करते हैं तो कुछ देर बाद टॉयलेट सीट के चारों ओर, फर्श के कोने, सिंक के नल और फ्लश हैंडल पर सही से सिरका स्प्रे कर सकते हैं. फिर 10 से 15 मिनट बाद गीले कपड़े या पेपर टॉवल से पोंछ देना चाहिए. यदि आपको जमे हुए दाग या पीलापन नजर आ रहा है तो ब्रश से भी रगड़ सकते हैं. यदि आपके बाथरूम और टॉयलेट में नमी या घुटन रहती है तो ये तरीका वीक में 2 से 3 बार आजमा सकते हैं.

कब और कितनी बार क्लीन करें टॉयलेट?

घर में सर्दी-जुकाम और वायरल के मरीज हैं तो हर 2 से 3 तीन दिन में अच्छे टॉयलेट क्लीनर और सिरका यूज करके सफाई कर देनी चाहिए, लेकिन वीक में 1 से 2 बार तो बाथरूम साफ करना ही चाहिए. जिन घरों में ज्यादा सदस्य हैं और टॉयलेट का ज्यादा यूज होता है वो भी साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें. टॉयलेट ब्रश को गीले कंटेनर में बंद करके नहीं छोड़ना चाहिए. पहले इसे डिइंफेक्टिंग स्प्रे से ठीक तरह से साफ करें, सुखाएं और फिर स्टोर करें. इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो आपका भी टॉयलेट भी कीटाणुमुक्त और स्मैल फ्री रहेगा.

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