Masturbation Effect: क्या हस्तमैथुन से मिलती है राहत या बढ़ती है परेशानी? जानिए पुरुषों और महिलाओं पर इसके चौंकाने वाले असर
Home > लाइफस्टाइल > Masturbation Effect: क्या हस्तमैथुन से मिलती है राहत या बढ़ती है परेशानी? जानिए पुरुषों और महिलाओं पर इसके चौंकाने वाले असर

Masturbation Effect: क्या हस्तमैथुन से मिलती है राहत या बढ़ती है परेशानी? जानिए पुरुषों और महिलाओं पर इसके चौंकाने वाले असर

Masturbation Truth: हस्तमैथुन का उपयोग इंसान खुद को यौन रूप से संतुष्ट करने, तनाव कम करने, अच्छी नींद लाने के ले करता है.आइए जानते हैं इसके असर के बारे में.

By: Shivashakti Narayan Singh | Last Updated: September 19, 2025 10:41:29 AM IST

benefits of masturbation
benefits of masturbation

Masturbation Helth Effect: हस्तमैथुन का मतलब खुद को यौन रूप से संतुष्ट करना होता है, जो इंसान के जीवन का एक सामान्य और प्राकृतिक हिस्सा भी माना जाता है. यह न केवल हमारी शारीरिक जरूरतों (Physical Needs) को पूरा करता है, बल्कि तनाव कम करने, नींद सुधारने और यौन जागरूकता (Sexual Awareness) बढ़ाने में भी मदद करता है. इसके बावजूद समाज में इससे जुड़ी कई भ्रांतियां और गलत धारणाएं देखनें को मिलती हैं. इसकी सबसे खास बात यह है कि हस्तमैथुन (Masturbation) का पुरुषों और महिलाओं के अनुभव और समाज का नजरिया अक्सर एक-दूसरे से अलग होता है.

पुरुषों और महिलाओं में फर्क

पुरुषों में उत्तेजना ज्यादातर लिंग के शाफ्ट पर महसूस होती है. ऑर्गैज्म के समय जब पुरुषों में स्खलन (Ejaculation) होता है तो उसके तुरंत बाद एक रिफ्रेक्टरी पीरियड आता है, जिसमें तुरंत दोबारा उत्तेजना होना मुश्किल होता है. वहीं, महिलाओं में उत्तेजना क्लिटोरिस, वल्वा या योनि से होती है. खास बात यह है कि महिलाएं एक बार में कई ऑर्गैज्म पा सकती हैं.

हस्तमैथुन (Masturbation) के लिए लोगों की पसंद

ज्यादातर पुरुष हस्तमैथुन (Masturbation) के लिए स्ट्रोकिंग तकनीक अपनाते हैं और कभी-कभी लुब्रिकेशन या पोर्न का इस्तेमाल भी करते हैं. लेकिन महिलाएं क्लिटोरल स्टिम्युलेशन, वजाइनल पेनिट्रेशन या सेक्स टॉयज का सहारा लेती हैं.

स्वास्थ्य के लिए हस्तमैथुन (Masturbation) के फायदे और असर

पुरुषों के लिए नियमित हस्तमैथुन (Masturbation) से प्रोस्टेट कैंसर का खतरा कम होना, नींद सुधारने और तनाव घटाने के लिए फायदेमंद होता है. महिलाओं के लिए यह पीरियड पेन को कम करता है, पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को मजबूत करता है व यौन जागरूकता बढ़ाता है. हस्तमैथुन (Masturbation) से एंडोर्फिन, डोपामिन और ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन निकलते हैं, जो मूड अच्छा करते हैं और हमें सुकून देते हैं.

हस्तमैथुन (Masturbation) पर क्या है समाज की सोच ?

महिलाओं के हस्तमैथुन (Masturbation) पर समाज में खुलकर बात नहीं की जाती, जिस वजह से कई बार शर्म भी महसूस होता है. जबकि पुरुषों पर इस मामले में ज्यादा दबाव नहीं होता है जिसके वजह से वह इसपर खुलकर बात करतें हैं.

क्या हस्तमैथुन (Masturbation) सुरक्षित है?

अगर संयम और सफाई के साथ किया जाए तो हस्तमैथुन (Masturbation) पूरी तरह सुरक्षित और सामान्य है, बस हमें जरूरी है कि इससे जुड़े झुठ से लोगों को जागरुक किया जाए और उनकों सही जानकारी दी जाए, ताकि लोग इसे हेल्दी आदत की तरह समझ सकें

Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Tags: benefits of masturbationmale and female masturbation differencesMasturbation myths vs factsMasturbation Safe or Notsexual health awareness
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मॉडर्न और स्टाइलिश दिखने के लिए अपनाएं ये टॉप लिपस्टिक...

September 20, 2025

हॉटनेस का तड़का! Kangana Sharma ने अपने बदन को दिखाकर...

September 20, 2025

बोल्ड लुक में छाईं Huma Qureshi, सोशल मीडिया पर मचाया...

September 19, 2025

शारदीय नवरात्र में करें इन मां दुर्गा के मंत्रों का...

September 19, 2025

Game of Thrones वे मोमेंट्स जब दर्शकों की धड़कनें थम...

September 19, 2025

Dakota Johnson के बोल्ड आउटफिट्स ने बढ़ाई सोशल मीडिया की...

September 19, 2025
Masturbation Effect: क्या हस्तमैथुन से मिलती है राहत या बढ़ती है परेशानी? जानिए पुरुषों और महिलाओं पर इसके चौंकाने वाले असर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Masturbation Effect: क्या हस्तमैथुन से मिलती है राहत या बढ़ती है परेशानी? जानिए पुरुषों और महिलाओं पर इसके चौंकाने वाले असर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Masturbation Effect: क्या हस्तमैथुन से मिलती है राहत या बढ़ती है परेशानी? जानिए पुरुषों और महिलाओं पर इसके चौंकाने वाले असर
Masturbation Effect: क्या हस्तमैथुन से मिलती है राहत या बढ़ती है परेशानी? जानिए पुरुषों और महिलाओं पर इसके चौंकाने वाले असर
Masturbation Effect: क्या हस्तमैथुन से मिलती है राहत या बढ़ती है परेशानी? जानिए पुरुषों और महिलाओं पर इसके चौंकाने वाले असर
Masturbation Effect: क्या हस्तमैथुन से मिलती है राहत या बढ़ती है परेशानी? जानिए पुरुषों और महिलाओं पर इसके चौंकाने वाले असर