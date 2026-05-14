आलू और लौकी के छिलके से बनाएं MasterChef वाला 5-Star Snack; अब कचरा नहीं, बनेंगे Crispy Munchies!

आलू और लौकी, भारत में खाई जाने वाली सबसे कॉमन सब्जियों में से एक हैं. यूंतो ये सब्जियां सालभर मार्केट में आती हैं, आसानी से बन जाती हैं और हेल्थ बेनिफिट भी देती हैं, लेकिन इन सब्जियों के सारे पोषक तत्व आप तक नहीं पहुंच पाते. इसका कारण आलू और लौकी का छिलका, जिसे आप कचरे में फेंक देते हैं. इंडियन किचन की सबसे कॉमन हैबिट यही है कि सब्जी बनाने से पहले छिलके को अलग कर दिया जाता ह, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन दोनों ही सब्जियों के छिलकों में भर-भरके न्यूट्रिएंट होते हैं, जो शरीर के लिए आवश्यक हैं. इसलिए आज हम आपके साथ आलू और लौकी के छिलकों से बनने वाली ऐसी रेसिपी शेयर कर रहे हैं जो मास्टर शेफ में बेस्ट स्नैक के तौर पर दर्ज हो चुकी है. इसका टेस्ट तो गजब का होता ही है, हेल्थ बेनिफिट कमाल के हैं. इससे किचन वेस्ट को भी कम करने में मदद मिलती है.

आलू और लौकी के छिलके के फायदे

अक्सर किचन में खाने बनाने से पहले सब्जियों को धोकर छिलका अलग कर लेते हैं, जबकि ये गलत प्रेक्टिस है. सब्जियों के छिलकों में कई तरह के पोषक तत्व होते हैं जो शरीर के लिए जरूरी बताए जाते हैं, लेकिन आप मिट्टी और पेस्टिसाइड की आशंका के कारण इन्हें अलग कर देते हैं.

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, लौकी के छिलके में फाइबर, विटामिन-सी और पोटैशियम जैसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो इम्यूनिटी बढ़ाने और डायजेशन को इंप्रूव करने में मदद करते हैं. लौकी अपने आप में एक गट फ्रैंडली सब्जी है, जबकि आलू के छिलकों में फाइबर, पोटैशियम, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो पाचन में सुधार, ब्लड प्रेशर कंट्रोल और हड्डियों को मजबूत बनाता है.

कैसे बनाएं क्रिस्पी मंचीज

आलू और लौकी के छिलकों से टेस्टी और हेल्दी स्नैक्स तैयार करने के लिए नीचे दिए गए इंग्रीडिएंट तैयार कर लें.

अच्छे से धुले-साफ छिलके

बेसन

हींग

फ्राई करने के लिए तेल (ऑप्शनल)

नमक

लाल मिर्च पाउडर

चाट मसाला

रोस्टेड धनिया

काली मिर्च पाउडर

छिलकों से टेस्टी स्नैक्स बनाने का तरीका

आलू और लौकी के छिलकों से स्नैक्स तैयार करने के लिए आलू या लौकी के बचे हुए छिलकों को अच्छे से साफ पानी में धो लेना चाहिए, ताकि इस पर चिपकी मिट्टी, बैक्टीरिया या कैमिकल निकल जाए. इसके बाद बड़े छिलकों को साइज में छोटा काट लें.

भीगे हुए छिलकों को टिशू पेपर या साफ कॉटन के कपड़ों पर फैलाकर सुखा लें.

अब एक बाउल बेसन, हींग, लाल मिर्च, नमक और छिलके डाल लें.

हल्का सा पानी मिलाएं और ऐसा मिश्रण तैयार करें जो छिलकों पर चिपक जाए.

अब एक पैन में तेल गर्म करने के लिए रख दें और छिलकों को सुनहरा होने तक फ्राई करें.

ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो एयर फ्रायर में भी स्नैक्स बना सकते हैं.

जब आलू और लौकी के छिलकों का मिश्रण क्रिस्पी-गोल्डन हो जाए तो एक बाउल में निकाल लें. इसके बाद कोली मिर्च, रोस्टेड धनिया पत्ती और चाट मसाला डालकर अच्छे से मिला लें. इस तरह घर पर ही आप हेल्दी और टेस्टी छिलकों की रेसिपी तैयार कर सकते हैं.

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