पेरिस हाउते कॉउचर वीक में डेब्यू करेंगे मनीष मल्होत्रा, अपने कलेक्शन का करेंगे प्रदर्शन, इंस्टाग्राम पर शेयर की जानकारी

भारतीय फैशन जगत के लिए एक बेहद खुशी की खबर है कि मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ​​पेरिस हाउते कॉउचर वीक में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं. इस प्रतिष्ठित पेरिस फैशन वीक में उनके हाउस की पहली आधिकारिक उपस्थिति होगी.

जानकारी के अनुसार मल्होत्रा ​​8 जुलाई को इस प्रतिष्ठित फैशन वीक के तीसरे दिन का समापन करेंगे. इसके साथ ही मल्होत्रा, राहुल मिश्रा, गौरव गुप्ता और वैशाली शादांगुले की श्रेणी में शामिल हो गए हैं, जो दुनिया के सबसे चुनिंदा फैशन मंच माने जाने वाले पेरिस हाउते कॉउचर वीक में अपने कलेक्शन का प्रदर्शन करेंगे.

इंस्टाग्राम पर दी जानकारी

एक इंस्टाग्राम पोस्ट में, फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने कहा कि हाउते कॉउचर वीक के आधिकारिक कैलेंडर में शामिल होना एक सम्मान की बात है, और इसके साथ ही उन्होंने ‘मेड इन इंडिया’ को एक प्रमुख वैश्विक मंच पर ले जाने पर गर्व व्यक्त किया. मल्होत्रा ​​ने वोग इंडिया से हुई एक बातचीत में कहा, “पेरिस हाउते कॉउचर वीक हमेशा से शिल्प कौशल, रचनात्मकता और फैशन की सर्वोच्च अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता रहा है. पहली बार इस मंच पर अपने ब्रांड को प्रस्तुत करना बेहद खास है, न केवल मेरे लिए, बल्कि उन कारीगरों और कार्यशालाओं के लिए भी जो वर्षों से इस यात्रा का हिस्सा रहे हैं. मेरा काम हमेशा से भारतीय शिल्प कौशल और कहानी कहने की कला पर आधारित रहा है, और मैं वैश्विक फैशन जगत में इस दृष्टिकोण को साझा करने के लिए उत्सुक हूं.”

बता दें कि फॉल-विंटर 2026/2027 हाउते कॉउचर वीक 6 से 9 जुलाई, 2026 तक चलेगा, जिसमें 30 फैशन हाउस अपने फॉल 2026 कॉउचर कलेक्शन पेश करेंगे. पेरिस हाउते कॉउचर वीक में नियमित रूप से भाग लेने वाले और 2020 में वहां अपना कलेक्शन प्रदर्शित करने वाले पहले भारतीय डिजाइनर राहुल मिश्रा भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे और उद्घाटन दिवस पर अपना कलेक्शन पेश करेंगे.

मनीष मल्होत्रा ​​का कॉस्ट्यूम से लेकर कॉउचर तक का सफर

मनीष मल्होत्रा ​​भारत के फैशन उद्योग के सबसे प्रमुख नामों में से एक हैं और अब रिलायंस ब्रांड्स लिमिटेड के आंशिक स्वामित्व में हैं. उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की और हमें कुछ सबसे यादगार फैशन मोमेंट्स दिए- जैसे कि रंगीला में उर्मिला मातोंडकर, कभी खुशी कभी गम में करीना कपूर और मोहब्बतें में ऐश्वर्या राय. वे न केवल मशहूर हस्तियों के बीच बल्कि शादियों में भी अपने शानदार एथनिक परिधानों और अब अपने स्टेटमेंट ज्वैलरी के लिए एक लोकप्रिय नाम बन गए हैं.