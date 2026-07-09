आम खाकर गुठली ही नहीं, पत्तों की ताकत भी जान लीजिए, खूबसूरती से सेहत तक हैं कई फायदे

विशेषज्ञों के अनुसार आम के पत्तों में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और एंटी-बैक्टीरियल गुण मौजूद होते हैं. यही कारण है कि इन्हें कई पारंपरिक उपचारों में इस्तेमाल किया जाता है. ये गुण शरीर को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद कर सकते हैं. साथ ही त्वचा और बालों की देखभाल में भी इनका उपयोग लंबे समय से किया जाता रहा है.

झड़ते बालों और बेजान हेयर के लिए भी उपयोगी माना जाता है

आजकल बाल झड़ना और बालों का बेजान हो जाना एक आम समस्या बन चुकी है. ऐसे में आम के पत्तों का घरेलू उपयोग किया जा सकता है. इसके लिए पत्तों का पेस्ट बनाकर उसमें थोड़ा नारियल तेल मिलाया जाता है. इस मिश्रण को सिर की त्वचा पर कुछ समय के लिए लगाकर बाद में धो लिया जाता है. पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार यह उपाय बालों की जड़ों को मजबूत बनाने में मदद करता है और बालों में प्राकृतिक चमक बनाए रखने में सहायक हो सकता है.

मसूड़ों की समस्या में भी किया जाता है इस्तेमाल

पुराने समय में लोग आम के पत्तों को चबाने के बाद थूक दिया करते थे. माना जाता था कि इससे मुंह की सफाई बनी रहती है. घरेलू उपायों के अनुसार आम के पत्तों को उबालकर उससे कुल्ला करने पर मुंह की दुर्गंध कम हो सकती है. साथ ही मसूड़ों की सूजन और दांतों की कुछ सामान्य समस्याओं में भी राहत मिलने की बात कही जाती है. इसके अलावा कुछ लोग पत्तों को जलाकर बनी राख का उपयोग मंजन के रूप में भी करते थे, जिसे दांतों की मजबूती से जोड़कर देखा जाता है.

बागवानी के शौकीनों के लिए भी हैं बेहद काम के

अगर आपको घर में पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का शौक है, तो आम के सूखे पत्तों को फेंकने की जरूरत नहीं है. इन पत्तों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर गमलों की मिट्टी में दबाया जा सकता है. धीरे-धीरे ये पत्ते सड़कर प्राकृतिक खाद में बदल जाते हैं.

प्राकृतिक खाद बनाकर बढ़ाते हैं पौधों की सेहत

बागवानी विशेषज्ञों के अनुसार सूखे पत्ते मल्चिंग का काम करते हैं. इससे मिट्टी में नमी बनी रहती है और पौधों को जरूरी पोषक तत्व मिलते रहते हैं. समय के साथ ये पत्ते नाइट्रोजन युक्त जैविक खाद में बदल जाते हैं, जो पौधों की वृद्धि में मदद कर सकती है. यही कारण है कि कई लोग इन्हें प्राकृतिक कंपोस्ट तैयार करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं.

फेंकने से पहले जान लें इनकी उपयोगिता

अक्सर लोग आम के पत्तों को सिर्फ धार्मिक उपयोग तक सीमित मानते हैं, जबकि इनका उपयोग घर की कई जरूरतों में किया जा सकता है. त्वचा की देखभाल से लेकर बालों की मजबूती, मुंह की स्वच्छता और बागवानी तक, आम के पत्ते कई तरह से उपयोगी साबित हो सकते हैं.

अगर आप चेहरे पर होने वाले पिंपल्स, दाग-धब्बों या ब्लैकहेड्स से परेशान रहते हैं तो आम के कोमल पत्तों का उपयोग किया जा सकता है.इसके लिए पत्तों को सुखाकर उनका पाउडर तैयार किया जाता है.इस पाउडर में गुलाब जल या दही मिलाकर फेस पैक की तरह चेहरे पर लगाया जा सकता है.पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार यह मिश्रण त्वचा की गहराई से सफाई करने में मदद करता है और अतिरिक्त तेल को इसके नियमित उपयोग से चेहरे पर प्राकृतिक निखार आने की बात भी कही जाती है. उबले हुए पानी से चेहरा धोने के भी बताए जाते हैं फायदे घरेलू नुस्खों में आम के पत्तों को पानी में उबालकर उस पानी का उपयोग त्वचा की सफाई के लिए भी किया जाता है. मान्यता है कि इस पानी से चेहरा धोने पर त्वचा साफ रहती है और त्वचा संबंधी संक्रमणों का खतरा कम हो सकता है. हालांकि किसी भी प्रकार की त्वचा समस्या होने पर विशेषज्ञ की सलाह लेना जरूरी है.