Home > लाइफस्टाइल > आम खाकर गुठली ही नहीं, पत्तों की ताकत भी जान लीजिए, खूबसूरती से सेहत तक हैं कई फायदे

आम खाकर गुठली ही नहीं, पत्तों की ताकत भी जान लीजिए, खूबसूरती से सेहत तक हैं कई फायदे

Benefits of mango leaves: आम के पत्तों को अक्सर पूजा-पाठ के बाद बेकार समझकर फेंक दिया जाता है, लेकिन आयुर्वेद में इन्हें औषधीय गुणों का खजाना माना गया है. इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और एंटी-बैक्टीरियल तत्व त्वचा, बालों और मुंह की सेहत के लिए लाभकारी माने जाते हैं.

By: Ranjana Sharma | Published: July 9, 2026 7:04:58 PM IST

कूड़ा नहीं, गुणों का खजाना हैं आम के पत्ते
कूड़ा नहीं, गुणों का खजाना हैं आम के पत्ते


Benefits of mango leaves: गर्मियों का मौसम आते ही आम का स्वाद लोगों की पहली पसंद बन जाता है. फलों का राजा कहलाने वाला आम स्वाद और पोषण दोनों के लिए जाना जाता है. लेकिन अक्सर लोग इसके पत्तों को महत्व नहीं देते. पूजा-पाठ या पेड़ों की छंटाई के बाद इन पत्तों को कूड़ा समझकर फेंक दिया जाता है. हालांकि आयुर्वेद और पारंपरिक घरेलू उपचारों में आम के पत्तों को बेहद उपयोगी माना गया है. इनमें कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर की देखभाल के साथ-साथ त्वचा, बाल और दांतों की समस्याओं में भी मददगार माने जाते हैं. इतना ही नहीं, बागवानी करने वालों के लिए भी आम के पत्ते किसी खजाने से कम नहीं हैं.

एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-बैक्टीरियल गुणों से हैं भरपूर 

विशेषज्ञों के अनुसार आम के पत्तों में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और एंटी-बैक्टीरियल गुण मौजूद होते हैं. यही कारण है कि इन्हें कई पारंपरिक उपचारों में इस्तेमाल किया जाता है. ये गुण शरीर को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद कर सकते हैं. साथ ही त्वचा और बालों की देखभाल में भी इनका उपयोग लंबे समय से किया जाता रहा है.

बन सकता है प्राकृतिक फेस पैक

अगर आप चेहरे पर होने वाले पिंपल्स, दाग-धब्बों या ब्लैकहेड्स से परेशान रहते हैं तो आम के कोमल पत्तों का उपयोग किया जा सकता है. इसके लिए पत्तों को सुखाकर उनका पाउडर तैयार किया जाता है. इस पाउडर में गुलाब जल या दही मिलाकर फेस पैक की तरह चेहरे पर लगाया जा सकता है. पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार यह मिश्रण त्वचा की गहराई से सफाई करने में मदद करता है और अतिरिक्त तेल को  इसके नियमित उपयोग से चेहरे पर प्राकृतिक निखार आने की बात भी कही जाती है. उबले हुए पानी से चेहरा धोने के भी बताए जाते हैं फायदे घरेलू नुस्खों में आम के पत्तों को पानी में उबालकर उस पानी का उपयोग त्वचा की सफाई के लिए भी किया जाता है. मान्यता है कि इस पानी से चेहरा धोने पर त्वचा साफ रहती है और त्वचा संबंधी संक्रमणों का खतरा कम हो सकता है. हालांकि किसी भी प्रकार की त्वचा समस्या होने पर विशेषज्ञ की सलाह लेना जरूरी है.

You Might Be Interested In

झड़ते बालों और बेजान हेयर के लिए भी उपयोगी माना जाता है

आजकल बाल झड़ना और बालों का बेजान हो जाना एक आम समस्या बन चुकी है. ऐसे में आम के पत्तों का घरेलू उपयोग किया जा सकता है. इसके लिए पत्तों का पेस्ट बनाकर उसमें थोड़ा नारियल तेल मिलाया जाता है. इस मिश्रण को सिर की त्वचा पर कुछ समय के लिए लगाकर बाद में धो लिया जाता है. पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार यह उपाय बालों की जड़ों को मजबूत बनाने में मदद करता है और बालों में प्राकृतिक चमक बनाए रखने में सहायक हो सकता है.

मसूड़ों की समस्या में भी किया जाता है इस्तेमाल

पुराने समय में लोग आम के पत्तों को चबाने के बाद थूक दिया करते थे. माना जाता था कि इससे मुंह की सफाई बनी रहती है. घरेलू उपायों के अनुसार आम के पत्तों को उबालकर उससे कुल्ला करने पर मुंह की दुर्गंध कम हो सकती है. साथ ही मसूड़ों की सूजन और दांतों की कुछ सामान्य समस्याओं में भी राहत मिलने की बात कही जाती है. इसके अलावा कुछ लोग पत्तों को जलाकर बनी राख का उपयोग मंजन के रूप में भी करते थे, जिसे दांतों की मजबूती से जोड़कर देखा जाता है.

बागवानी के शौकीनों के लिए भी हैं बेहद काम के

अगर आपको घर में पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का शौक है, तो आम के सूखे पत्तों को फेंकने की जरूरत नहीं है. इन पत्तों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर गमलों की मिट्टी में दबाया जा सकता है. धीरे-धीरे ये पत्ते सड़कर प्राकृतिक खाद में बदल जाते हैं.

प्राकृतिक खाद बनाकर बढ़ाते हैं पौधों की सेहत

बागवानी विशेषज्ञों के अनुसार सूखे पत्ते मल्चिंग का काम करते हैं. इससे मिट्टी में नमी बनी रहती है और पौधों को जरूरी पोषक तत्व मिलते रहते हैं. समय के साथ ये पत्ते नाइट्रोजन युक्त जैविक खाद में बदल जाते हैं, जो पौधों की वृद्धि में मदद कर सकती है. यही कारण है कि कई लोग इन्हें प्राकृतिक कंपोस्ट तैयार करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं.

फेंकने से पहले जान लें इनकी उपयोगिता

अक्सर लोग आम के पत्तों को सिर्फ धार्मिक उपयोग तक सीमित मानते हैं, जबकि इनका उपयोग घर की कई जरूरतों में किया जा सकता है. त्वचा की देखभाल से लेकर बालों की मजबूती, मुंह की स्वच्छता और बागवानी तक, आम के पत्ते कई तरह से उपयोगी साबित हो सकते हैं.

Tags: benefits of mango leaves
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बारिश के मौसम में भूलकर भी न खाएं ये चीजें

July 9, 2026

जान्हवी ने हाथों में रचाई ‘शिखु’ के नाम की मेहंदी

July 9, 2026

राघव जुयाल की 6 फिल्में और सीरीज, एक कर देगी...

July 9, 2026

घर की तिजोरी में कितना सोना रखना है सुरक्षित? जान...

July 8, 2026

स्ट्रेस कम करने के लिए कैसी डाइट लें?

July 8, 2026

संजीव कुमार की 6 सुपरहिट फिल्में

July 8, 2026
आम खाकर गुठली ही नहीं, पत्तों की ताकत भी जान लीजिए, खूबसूरती से सेहत तक हैं कई फायदे

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

आम खाकर गुठली ही नहीं, पत्तों की ताकत भी जान लीजिए, खूबसूरती से सेहत तक हैं कई फायदे
आम खाकर गुठली ही नहीं, पत्तों की ताकत भी जान लीजिए, खूबसूरती से सेहत तक हैं कई फायदे
आम खाकर गुठली ही नहीं, पत्तों की ताकत भी जान लीजिए, खूबसूरती से सेहत तक हैं कई फायदे
आम खाकर गुठली ही नहीं, पत्तों की ताकत भी जान लीजिए, खूबसूरती से सेहत तक हैं कई फायदे