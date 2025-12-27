Mandir Ghanti Significance: मंदिर में प्रवेश से पहले क्यों बजाते हैं घंटी, जानें धार्मिक और वैज्ञानिक कारण?

Mandir Ghanti Significance: मंदिर को एक बहुत ही पवित्र जगह माना जाता है. जहां लोग अपने अराध्य की पूजा-अर्चना करने और भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं. मंदिर में घंटी बजाना शुभ माना गया है. धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही रूपों से इस बात को महत्वपूर्ण माना गया है. जिस प्रकार किसी के घर में प्रवेश करने से पहले आप उनके घर को खटकाकर जाते हैं, उसी प्रकार भगवान के द्वार या उनके घर पर प्रवेश करने से पहले घंटी को बजाया जाता है. भगवान का ध्यान आकर्षित किया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि हम आपके द्वार पर आएं हैं.

क्यों बजाते हैं मंदिर में घंटी?

लोग मंदिर में जाते ही घंटी इसलिए बजाते हैं क्योंकि यह घंटी देवताओं को भक्त की उपस्थिति का संकेत देती है, मानो भक्त की पुकार उन तक पहुंचाई जा रही हो. घंटी बजाना यानि देवताओं का आवाहन करने का एक स्त्रोत है.

मंदिर के वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाएं रखने के लिए मंदिर की घंटी बजाई जाती है. घंटी की ध्वनि अशुभ शक्तियों या नेगेटिव एनर्जी को दूर करती है और पॉजीटिव वातावरण बनाती है. जिसे बजाते से मंदिर का वातावरण शुद्ध और पवित्र बनता है.

ऐसी मान्यता है कि मंदिर की घंटी बजाने से मंदिर की सभी मूर्तियां जागृत हो जाती हैं. इसीलिए मंदिर में प्रवेश से पहले और पूजा के दौरान घंटी बजाने से वातावरण चैतन्य हो उठता है.

वैज्ञानिक कारण

वैज्ञानिक कारण की बात करें तो मंदिर के गर्भग्रह में प्रवेश से पहले घंटी बजाना इसलिए शुभ होता है क्योंकि घंटी की कंपन से बैक्टीरिया-वायरस खत्म होते हैं और वातावरण शुद्ध होता है, जिससे भक्त एकाग्र होकर पूजा कर सकें.

पुराण के अनुसार महत्व

स्कंद पुराण के अनुसार घंटी बजने से जो आवाज निकलती है, वह ‘ॐ’ की ध्वनि के समान होती है. माना जाता है कि मंदिर में घंटी बजाने से साधक को ‘ॐ’ उच्चारण के समान पुण्य की प्राप्ति होती है.

अगम शास्त्र और पुराणों के अनुसार माना गया है कि मंदिर में घंटी बजाने से पापों का नाश होता है, साथ ही मन शांत होता है.

मंदिर में घंटी बजाने से हम भगवान का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं और उनसे अपने कल्याण की प्रर्थना करते हैं.

