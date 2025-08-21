सिर्फ चेहरे की खूबसूरती नहीं, सोच और आत्म-सम्मान पर भी असर डालता है मेकअप, जानें कैसे

मेकअप अक्सर चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल होता है लेकिन एक नई रिसर्च के अनुसार यह दिमाग को भी फायदा पहुंचा सकता है और आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। खास बात यह है कि यह प्रभाव सिर्फ सामाजिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध हो सकता है।

मस्तिष्क और मूड पर असर

Neuroscience और वेलबीइंग रिसर्च की एक स्टडी ने बताया है कि दृश्य सुंदरता, जैसे मेकअप हमें सकारात्मक भावनाएं देती है। दिमाग में डोपामाइन, सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं जो खुशी और सुकून का एहसास बढ़ाते हैं। साथ ही हिप्पोकैम्पस (स्मृति केंद्र) और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स (सोच-विचार और योजना बनाने वाला हिस्सा) एक्टिव हो सकते हैं, जिससे हमारी सोच तेज और स्पष्ट होती है।

दिमाग की थेरेपी की तरह

मेकअप लगाना एक रूटीन और क्रिएटिव प्रक्रिया हो सकती है, जैसे आप चेहरे को एक केनवास समझकर रंग-रंग में पेंट करना शुरू कर देते हैं। यह माइंडफुलनेस लाता है, यानी वर्तमान में बने रहने की क्षमता, जिससे तनाव, चिंता और अतीत या भविष्य की उलझनें कम होती हैं।

खुद को देख कर आत्म-अनुभव सुधारना

अगर आप कैमरे में अपना चेहरा मेकअप के साथ देखती हैं, तो तस्वीर बेहतर दिखती है। यह न सिर्फ दूसरों की नजर में बल्कि अपनी खुद की नजर में आपकी छवि को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, जिससे आत्म-सम्मान और आत्म-छवि मजबूत होती है।

मेकअप में पॉजिटिव एनर्जी

मेकअप सिर्फ खूबसूरती बढ़ाने का साधन नहीं यह वास्तव में दिमाग को सक्रिय करने, सकारात्मक न्यूरोकेमिकल रिलीज करने और आत्मविश्वास को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। हल्के रंग और सुंदरता सिर्फ चेहरे को रंगते नहीं, बल्कि आपके मूड और सोच को भी प्रेरित कर सकते हैं।

Disclaimer: इनखबर इस लेख में सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए बता रहा हैं। इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।