कम खर्च में उठायें बारिश के मजे, ये सेफ और खूबसूरत ट्रैवल स्पॉट बन सकते हैं आपकी पसंद

Budget Friendly Destinations: बारिश का मौसम आते ही भारत काफी ज्यादा खूबसूरत दिखने लगता है, बिल्कुल एक जन्नत की तरह और बारिश की हल्की-हल्की फुहारे, मिट्टी की खुशबू और झरने की आवाज इसे काफी ज्यादा मनमोहक और दिल लुभाने वाली लगती है। ऐसे में अगर घूमने का मौका मिल जाए तो इस मजे में दोगुना एक्साइटमेंट जुड़ जाती है, ऐसे मौसम में घूमना सभी को ककाफी पसंद होता हैं लेकिन लोग ऐसा सोचते हैं की बारिश में ट्रेवल करना काफी ज्यादा महंगा हो सकता है और काफी अनसेफ भी हो सकता है। सच बात यह है कि भारत में ऐसे काफी सारी डेस्टिनेशन है जो बारिश के मौसम में काफी ज्यादा खूबसूरत दिखती हैं और बिल्कुल बजट फ्रेंडली और सुरक्षित भी हैं।
बजट फ्रेंडली डेस्टिनेशन चुनने के होते हैं काफी सारे फायदे
बजट फ्रेंडली डेस्टिनेशन चुनने के काफी सारे फायदे होते हैं जैसे-आप कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा ट्रेवल कर सकते हैं। जब आप अपने बजट के अनुसार अपनी डेस्टिनेशन चुनते हैं तो आपको वहां काफी ज्यादा किफायती होटल मिल जाते हैं और काफी टेस्टी लोकल खाना मिल जाता है और आपकी जर्नी कंफर्टेबल बन जाती है। बारिश में कई जगहों पर टूरिस्ट भी कम होते हैं जिससे जिन लोगो को भीड़ – भाड़ नहीं पसंद वो लोग भीड़ से भी बच सकते हैं। आपके मन को शांति भी मिल सकती है और आप काफी अच्छे से अपने सफर का आनंद ले सकते हैं।
बारिश में घूमने के लिए यह जगह हो सकती है आपके लिए बजट फ्रेंडली
- लोनावला
मुंबई और पुणे के पास की जगह लोनावाला बारिश के मौसम में काफी ज्यादा खूबसूरत दिखाई देती है। यहां का टाइगर पॉइंट राजमाची किल्ला और भी काफी ज्यादा जगह है जो सेंटर आफ अट्रैक्शन बनती है। यहां पर काफी ज्यादा किफायती होटल है और लोग यहां के स्ट्रीट फूड के दीवाने हैं और जो आपके बजटके लिए भी बेस्ट हैं।
- केरल
अगर आपको भी कुछ ऐसी जगह घूमना पसंद है जहां पर ऊंची- नीची पहाड़ियां होती है और काफी ज्यादा ग्रीनरी होती है तो आप केरल जा सकते हैं। आप यहां के चाय के बागानों को अपनी बारिश वाली डेस्टिनेशन की लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। चाय की फैक्ट्री के साथ – साथ और भी काफी जगह है जो यहां पर घूमने लायक होती हैं यहां का ठंडा मौसम और सस्ते होटल इसे बजट ट्रैवेलर्स का एक पसंदीदा स्पॉट बनाते हैं।
- कुर्ग
कुर्ग को भारत का “स्कॉटलैंड” कहा जाता है यहां पर काफी काफी ज्यादा कॉफी प्लांटेशन है और बहुत ही खूबसूरत झरने भी हैं यहां पर ऐसी काफी सारी जगह है जो देखने के लायक है और लोगों को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं और यह जगह घूमने के लिए भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल है सेफ है।
- शिलांग
बारिश के मौसम में शिलांग और खूबसूरत हो जाता है यहां का एलिफेंट फॉल्स और भी काफी ज्यादा खूबसूरत जगह है जहां पर आप लोग घूम सकते हैं यहां के गेस्ट हाउस भी आपके लिए काफी ज्यादा बजट फ्रेंडली होते हैं।
- उदयपुर
उदयपुर को ‘झीलों का शहर’ कहा जाता है और यह एक रोमांटिक डेस्टिनेशन भी है यहां पर काफी ऐसी जगह हैं जो आप जो आपको अपनी तरफ अट्रेक्ट कर सकती है यह आपके बजट फ्रेंडली लिस्ट का एक बेहद खूबसूरत हिस्सा हो सकता है।
