सोनपापड़ी खाने के हैं शौकीन, घर पर बिना मशीन से ऐसे बनाएं सोनपापड़ी
Home > लाइफस्टाइल > सोनपापड़ी खाने के हैं शौकीन, घर पर बिना मशीन से ऐसे बनाएं सोनपापड़ी

सोनपापड़ी खाने के हैं शौकीन, घर पर बिना मशीन से ऐसे बनाएं सोनपापड़ी

अब आप भी बिना मशीन के सोनपापड़ी (SoanPapdi) को झट-पट घर पर ही बना सकते हैं. यूट्यूबर निर्मला नेहरा (YouTuber Nirmala Nehra) की इस विधि के ज़रिए आप खुद सोनपापड़ी बनाकर रिश्तेदारों और दोस्तों (Relatives and Friends) को दिवाली (Diwali) पर खिला सकते हैं.

By: DARSHNA DEEP | Last Updated: October 4, 2025 6:23:07 PM IST

Make Sonpapdi without a machine at home
Make Sonpapdi without a machine at home

Make Sonpapdi without a machine: सोनपापड़ी दिवाली पर सबसे अधिक पसंद की जाने वाली मिठाइयों में से एक है, जो अपनी रेशेदार (Flaky) और मुंह में घुल जाने वाली बनावट के लिए काफी मशहूर भी है. यूट्यूबर निर्मला नेहरा ने इस पारंपरिक मिठाई को बिना किसी मशीन के, सिर्फ हाथों का इस्तेमाल करके घर पर बनाने की आसान विधि साझा की है. तो इस दिवाली, बाजार से खरीदने के बजाय, आप खुद घर पर सोनपापड़ी बनाकर अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को खिला सकते हैं. चलिए जानते हैं आखिर घर पर कैसे बन सकती है सोनपापड़ी.

1. बेसन और मैदा को भूनना:

सबसे पहले एक पैन में घी पिघलाकर उसमें बेसन और मैदा डालें. उसके बाद मिश्रण सूखा लगे तो थोड़ा और घी डालकर इसे धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए तब तक पकाएं जब तक कि यह हल्का लाल रंग का न हो जाए और घी छोड़ने न लगे. इसके बाद गैस बंद करके पैन की गरमी शांत करने के लिए 1-2 मिनट तक चलाते रहें. 

2. परफेक्ट चाशनी तैयार करना:

इसके बाद एक बर्तन में चीनी और पानी डालकर गैस पर चढ़ाएं और लगातार चलाते रहें. फिर जब एक लंबा और मोटा तार बनने लगे तब एक ठंडे पानी की कटोरी में डालकर चाशनी तैयार कर लें.  गैस बंद करके चाशनी को भी तब तक चलाते रहें जब तक उसमें झाग बनना बंद न हो जाए.

3. चाशनी को लचीला बनाना: 

एक ट्रे पर बटर पेपर बिछाकर उसे घी से ग्रीस करना शुरू कर दें. इसके बाद चाशनी को ट्रे में डालकर और हल्का ठंडा होने तक का इंतजाकर करं. इसे सूखने से रोकने के लिए बटर पेपर को बीच-बीच में फोल्ड करते रहें.

4. चाशनी खींचना है सबसे महत्वपूर्ण चरण: 

जैसे ही चाशनी हल्की ठंडी हो जाए, तो उसे हाथों में लेकर गोल आकार देना शुरू कर दें. यह प्रक्रिया तब तक करनी है जब तक कि चाशनी टूटे नहीं और उसका रंग हल्का सुनहरा न हो जाए. 

5. धागे बनाना और चाशनी को सेट करना: 

खींची हुई चाशनी के सर्कल पर भुना हुआ आटा मिश्रण डालें और फिर चाशनी को लगातार घुमाते हें, जिससे आटा उसमें मिलता जाए. आप चाहें तो अपने साथ इस काम के लिए किसी की सहायता भी ले सकतें हैं. जैसे ही धागा बनकर तैयार हो जाए, तुरंत रेशेदार सर्कल को ट्रे पर रखें और हल्का-हल्का दबाकर सेट करना शुरू कर दें. सोनपापड़ी को पूरी तरह ठंडा होने से पहले ही काट लें.

तो देखा आपने अब बिना मशीन के घर पर ही आप इन प्रकियाओं के जरिए स्वादिष्ठ सोनपापड़ी को तैयार कर सकते हैं. हालांकि, इस काम में वक्त ज़रूर लगेगा लेकिन अंत में अपने हाथ के बनाए गए सोनपापड़ी को खाकर आपको वाक्य में मज़ा आएगा. 

Tags: easy recipeIndian DessertPopular DessertSonpapdiYoutuber Nirmala Nehra
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

चुकंदर से बनाएं अपने होंठों के लिए नेचुरल लिप बाम

October 5, 2025

अपने चेहरे के लिए सही नोज रिंग चुनें और दिखें...

October 5, 2025

पूजा में रखे नारियल को खाना चाहिए या नहीं? जानें...

October 5, 2025

रात के खाने में खाएं ये 7 व्यंजन, गैस से...

October 5, 2025

न क्रीम, न पार्लर, बस ये एक ड्रिंक और चेहरे...

October 5, 2025

इस करवा चौथ पर बनें सबसे ग्लैमरस सुहागन, पहनें ये...

October 5, 2025
सोनपापड़ी खाने के हैं शौकीन, घर पर बिना मशीन से ऐसे बनाएं सोनपापड़ी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

सोनपापड़ी खाने के हैं शौकीन, घर पर बिना मशीन से ऐसे बनाएं सोनपापड़ी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

सोनपापड़ी खाने के हैं शौकीन, घर पर बिना मशीन से ऐसे बनाएं सोनपापड़ी
सोनपापड़ी खाने के हैं शौकीन, घर पर बिना मशीन से ऐसे बनाएं सोनपापड़ी
सोनपापड़ी खाने के हैं शौकीन, घर पर बिना मशीन से ऐसे बनाएं सोनपापड़ी
सोनपापड़ी खाने के हैं शौकीन, घर पर बिना मशीन से ऐसे बनाएं सोनपापड़ी