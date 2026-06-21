Makhane Ki Kheer: व्रत में बनाइये ‘मखाने की खीर’, स्वाद के साथ मिलेगा पोषण, देखें Recipe

Vrat Special Recipes: भारतीय घरों में अक्सर महिलायें महीने में एक से दो बार तो व्रत रख ही लेती हैं. व्रत के दौरान ज्यादातर लोग हाई कार्ब और फैट वाले फलाहारी पकवान ही बनाते हैं, जो सेहत के लिए बहुत अच्छे नहीं होते.

इस बार जब एकादशी या कोई भी ऐसा व्रत करिये तो ‘मखाने की खीर’ की रेसिपी ट्राई करिये. ये स्वाद में तो बेहतरीन होती ही है, साथ ही इसका पोषण मूल्य भी काफी अधिक होता है. आइये देखते हैं, इसकी रेसिपी!

सामग्री

2 कप मखाना (फूल मखाना)

1 लीटर दूध

स्वादानुसार शक्कर या चीनी (लगभग ½ कप)

2 चम्मच देशी घी

½ छोटा चम्मच इलाइची पाउडर

1 छोटा चम्मच केसर

बादाम (छोटे टुकड़ों में कटा हुआ)

पिस्ता (छोटी टुकड़ों में कटा हुआ)

काजू (टुकड़ों में कटा हुआ)

7-8 किशमिश

बनाने की विधि

स्टेप 1: मखानों को भूनें

सबसे पहले पैन में थोड़ा सा घी डालकर मखानों को हल्का ब्राउन होने तक भूनें. घी को कड़ाही में गर्म करें और मखाना को धीमी आंच पर रोस्ट करें जब तक वे क्रिस्पी और एरोमैटिक न हो जाएं.

स्टेप 2: मखाने को पीसें

जब मखाने ठंडे हो जाएं तो उसमें से 3/4 मखाने और काजू के साथ थोड़ी इलाइची को ब्लेंडर में डालकर पीस लें. आधे मखाने को दरदरे पाउडर में ग्राइंड करें और बाकी मखाने को ऐसे ही रखें.

स्टेप 3: दूध उबालें

एक गहरा भगोना रखें और उसमें 1 लीटर दूध डालकर उबाल लें. तेज़ आँच पर कड़ाही रखें और उसमें जो मखाने पिसे नहीं थे उनको डाले और उबलने दें. दूध को उबालें और लगभग 5-7 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं.

स्टेप 4: ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करें

जब तक मखाने उबल रहे हैं तब एक पैन लें और सभी ड्राइफ्रूट्स को काटकर घी में डालकर रोस्ट करें. बादाम, पिस्ता, काजू को छोटे टुकड़ों में काटकर घी में रोस्ट करें.

स्टेप 5: मखाने का मिश्रण दूध में मिलाएं

जब दूध में उबाल आ जाए तो इसके बाद इसमें पिसे हुए मखाने डाल दें. अब इसमें चीनी डालें और अच्छे से मिलाएं. साथ ही सारे ड्राई फ्रूट्स जो रोस्ट करके रखे थे, उसे भी डाल दें.

स्टेप 6: खीर गाढ़ी करें

जब मखाने दूध में अच्छी तरह मिल जायें और खीर हल्की गाढ़ी होने लगे तो इसे गाढ़ा होने तक लगतार चलाएं. लगातार चलाते रहें और 12-15 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं. मखाने दूध में एकदम गल जाने चाहिये. अब गैस बंद कर दें. आपकी मखाना खीर तैयार है आप चाहे तो खीर को गर्म या ठंडा सर्व कर सकते हैं.