Veg Tacos: बची हुई रोटियों को फेंकिये मत, बनाइये ये delicious और high protein डिश, बच्चे से लेकर बड़ों तक सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे

रात का खाना अगर बच गया तो वो ज्यादातर फेंका ही जाता है, खासतौर पर रोटियां. बचे हुए चावल को लोग फ्राई करके खा लेते हैं, लेकिन बची हुई रोटियां खाना कम लोग ही पसंद करते हैं.

लेकिन अगर आपने बची हुई रोटियों से एक बार ये वेज टाको बना लिया न, तो आप जानबूझकर रात में ज्यादा रोटियां बनाएंगे. वेज टाको बनाने के लिए बहुत ज्यादा सामग्री भी नहीं चाहिए. यह सामान्य इंग्रेडिएंट्स से ही बन जाता है, जो ज्यादातर घरों में मौजूद होता है. साथ ही यह टेस्टी होने के साथ काफी हेल्दी भी है. आइये देखते हैं इसकी रेसिपी!

सामग्री (4 taco के लिए)

स्टफिंग के लिए:

उबले हुए आलू (मैश किए हुए) – 2 मध्यम आकार के

काले चने (उबले हुए) – 1/2 कप

प्याज – 1 मध्यम (बारीक कटा)

टमाटर – 1 मध्यम (बारीक कटा)

शिमला मिर्ची – 1 मध्यम (बारीक कटी)

हरी मिर्ची – 1–2 (बारीक कटी)

अदरक – 1 छोटा टुकड़ा (बारीक कटा)

लहसुन – 2 कलियां (बारीक कटी, वैकल्पिक)

हरा धनिया – 2 बड़े चम्मच (बारीक कटा)

नमक – स्वादानुसार

लाल मिर्च पाउडर – 1/2 छोटा चम्मच

हल्दी पाउडर – 1/4 छोटा चम्मच

गरम मसाला – 1/2 छोटा चम्मच

जीरा पाउडर – 1/2 छोटा चम्मच

धनिया पाउडर – 1/2 छोटा चम्मच

तेल – 2 बड़े चम्मच

नींबू का रस – 1 छोटा चम्मच

टाको के लिए:

बची हुई चपाती– 4

टोमैटो सॉस– 2 बड़े चम्मच

मेयोनीज – 2 बड़े चम्मच (वैकल्पिक)

कसा हुआ चीज़ – 1/2 कप

बनाने की विधि

स्टफिंग तैयार करना

1. एक कड़ाही में 2 बड़े चम्मच तेल गरम करें

2. अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और प्याज डालकर हल्का सुनहरा होने तक भूनें.

3. शिमला मिर्ची और टमाटर मिलाकर 2–3 मिनट तक पकाएं.

4. मैश किए आलू, उबले चने, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला मिलाएं.

5. 3–4 मिनट तक हल्की आंच पर पकाएं, जब तक सब्जी अच्छी तरह न मिल जाए.

6. हरा धनिया और नींबू का रस मिलाकर गैस बंद कर दें.

टाको तैयार करना



1. एक चपाती लें और एक चम्मच टोमैटो सॉस की एक आधे भाग पर लगाएं

2. दूसरे आधे हिस्से पर मेयोनीज लगाएं (वैकल्पिक)

3. चपाती के बीच में 2–3 बड़े चम्मच स्टफिंग डालें

4. ऊपर से कसा हुआ चीज़ डालें

5. चपाती को आधा मोड़कर टाको का आकार दें.

टाको को सेंकें



1. एक तवे पर थोड़ा तेल या बटर लगाएं.

2. चपाती टाको को धीमी आंच पर दोनों तरफ से सुनहरा और क्रिस्पी होने तक भूनें.

3. टाको को तुरंत गर्मागरम सर्व करें