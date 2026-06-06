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घर पर बनाएं भंडारे वाली कद्दू की सब्जी, 1 की जगह 4 कटोरी खा जायेंगे लोग, हर कोई हो जायेगा आपकी cooking का फैन!

Bhandare Wali Kaddu Sabji Recipe: भंडारे में बनने वाली पूड़ी और कद्दू की सब्जी किसी के भी मुंह में पानी ला सकती है, लेकिन जब घर पर बनाओ तो वैसी बनती ही नहीं है. आइये देखते हैं कि घर में भंडारा स्टाइल कद्दू की सब्जी बनाने की रेसिपी क्या है?

By: Shivangi Shukla | Last Updated: June 6, 2026 6:02:01 PM IST

घर पर बनाएं भंडारे वाली कद्दू की सब्जी
घर पर बनाएं भंडारे वाली कद्दू की सब्जी


Kaddu Sabji Recipe: भंडारे में बनने वाली पूड़ी और कद्दू की सब्जी किसी के भी मुंह में पानी ला सकती है, लेकिन जब घर पर बनाओ तो वैसी बनती ही नहीं है. यह सब्जी खट्टी‑मीठी, चटपटी और मसालेदार होती है, लेकिन बिना प्याज‑लहसुन के बनाई जाती है, जिससे इसे सात्त्विक खाने की श्रेणी में रखा जाता है. 

इसका स्वाद इतना जबरदस्त होता है कि पूड़ी, परांठा या रोटी के साथ सभी लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं. आइये देखते हैं कि घर में भंडारा स्टाइल कद्दू की सब्जी बनाने की रेसिपी क्या है?  

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सामग्री (4–5 लोगों के लिए)

  • कद्दू (पंपकिन)– 800 ग्राम (छिलके के साथ लंबे‑लंबे टुकड़े)  
  • सरसों का तेल– 3 बड़े चम्मच  
  • पंचफोरन मसाला– 2 चम्मच (राई, जीरा, सौंफ, मेथी दाना, कलौंजी को बराबर मात्रा में मिलाकर)  
  • साबुत धनिया– 1 चम्मच  
  • तेज पत्ता– 2  
  • सूखी लाल मिर्च– 2  
  • हींग– चुटकी भर  
  • अदरक‑हरी मिर्च का पेस्ट– 1 बड़ा चम्मच  
  • हल्दी पाउडर– 1/2 छोटा चम्मच  
  • लाल मिर्च पाउडर– 1 छोटा चम्मच  
  • कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर– 1 छोटा चम्मच (रंग के लिए)  
  • नमक– स्वादानुसार  
  • चिली फ्लेक्स (मोटी कुटी लाल मिर्च)– 1/2 छोटा चम्मच  
  • धनिया पाउडर– 1 बड़ा चम्मच  
  • जीरा पाउडर– 1/2 छोटा चम्मच  
  • काला नमक– 1/2 छोटा चम्मच  
  • अमचूर पाउडर– 1 छोटा चम्मच (खट्टे फ्लेवर के लिए)  
  • गुड़ का पाउडर– 1 छोटा चम्मच (मीठा फ्लेवर के लिए)  
  • गरम मसाला– 1/2 छोटा चम्मच  
  • कसूरी मेथी– 1 छोटा चम्मच  
  • कटा हुआ हरा धनिया – 2 बड़े चम्मच  
  • कटी हुई हरी मिर्च– 1–2 (गार्निश के लिए)  

बनाने की विधि

कद्दू को धोकर छिलके के साथ लंबे‑लंबे टुकड़े (1 इंच मोटा) काट लें. बीच वाला बीजों वाला हिस्सा निकाल दें. कड़ाही में 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल गरम करें जब तक धुआं न उठने लगे, उसके बाद गैस बंद कर दें. तेल को हल्का ठंडा होने दें, फिर गैस चालू करें. पंचफोरन मसाला, साबुत धनिया, तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च, हींग और अदरक‑हरी मिर्च का पेस्ट डालकर 1 मिनट तक भूनें.  

इसके बाद कटा हुआ कद्दू तड़के में मिलाएं और 5 मिनट तक फ्राई करें. इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, नमक मिलाकर 5 मिनट और भूनें. कद्दू से जब सौंधी खुशबू आने लगे तो चिली फ्लेक्स, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काला नमक मिलाएं. इसके बाद 1 कप गर्म पानी डालें और 3–4 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं. जब सब्जी पक जाये तो खट्टा-मीठा फ्लेवर देने के लिए अमचूर पाउडर, गुड़ का पाउडर, गरम मसाला और कसूरी मेथी मिलाएं. इसके बाद 2 मिनट और पकाएं, जब तक सब्जी गाढ़ी न हो जाए. अब ऊपर से कटा हुआ हरा धनिया और कटी हुई हरी मिर्च डालकर गार्निश करें. गैस बंद करें और गर्मा‑गर्म सब्जी पूड़ी के साथ सर्व करें. 

Tags: indian foodlifestyle
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