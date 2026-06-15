घर पर बनाएं DIY मास्क, प्रियंका चोपड़ा की मां ने बताया नुस्खा, हमेशा घने और चमकदार रहेंगे बाल

प्रियंका चोपड़ा की मां डॉ. मधु चोपड़ा एक सफल फिल्म निर्माता होने के साथ-साथ प्रशिक्षित कॉस्मेटोलॉजिस्ट और स्टूडियो एस्थेटिक की सह-संस्थापक भी हैं. 40 वर्षों के अपने करियर के आधार पर वह सोशल मीडिया पर त्वचा और बालों की देखभाल के लिए उपयोगी टिप्स, तकनीक और घरेलू नुस्खे साझा करती रहती हैं.

हाल ही में एक वीडियो में, उन्होंने घर पर बनाया हुआ हेयर मास्क शेयर किया है, जो उनके पहले हफ्ते के रूटीन का हिस्सा है. प्रियंका चोपड़ा की मां ने बताया कि किचन में आसानी से मिलने वाली सामग्री से बना यह मास्क उनके बालों को घना और खूबसूरत बनाए रखने में मदद करता है.

डॉ मधु चोपड़ा का DIY हेयर मास्क

इंस्टाग्राम पर शेयर किये गए एक वीडियो में उन्होंने कहा, “आज मैं अपने बालों की साप्ताहिक देखभाल कर रही हूं,” डॉ. मधु ने बताया कि वह अपने बालों में जो तेल का मिश्रण लगा रही थी, उसमें नारियल तेल, मेथी के बीज, रोज़मेरी (तेल में रोज़मेरी की एक टहनी), कुछ पका हुआ चावल का पानी और चिया सीड्स शामिल थे.

उन्होंने बताया कि भीगे हुए चिया सीड्स से मिश्रण जेली जैसा बन जाता है, जिससे यह चिपचिपा हो जाता है और बालों पर लगाना आसान हो जाता है. उन्होंने आगे कहा, “इन सभी चीजों को एक साथ मिलाकर, हर चीज की एक छोटी चम्मच, एक बेहतरीन मास्क बनता है, जिसे मैं अपने बालों पर लगाती हूं और एक घंटे के लिए छोड़ देती हूं, फिर धो लेती हूं.”

मधु चोपड़ा के बारे में

डॉ. मधु चोपड़ा ने एएफएमसी (पुणे) से ईएनटी विशेषज्ञ के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त किया है और अपने पेशेवर करियर का अधिकांश समय सशस्त्र बलों में बिताया है. डॉ. मधु ने कॉस्मेटिक सर्जरी की विभिन्न प्रक्रियाओं और इसकी लगातार बदलती तकनीक को सीखा है और उसमें महारत हासिल की है. उन्होंने सिंगापुर, स्पेन, इटली, मियामी और फ्रांस जैसे स्थानों पर कॉस्मेटिक और एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी में व्यापक प्रशिक्षण प्राप्त किया है.