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मूंग दाल से बनाएं क्रिस्पी डोसा, पनीर लोडेड ये डोसा पूरी करेगा डेली प्रोटीन की जरूरत, देखें recipe

मूंग दाल डोसा एक ऐसी डिश है जो टेस्टी होने के साथ काफी हेल्दी है और प्रोटीन से भरपूर है. आइये देखते हैं कि इसकी रेसिपी क्या है?

By: Shivangi Shukla | Published: June 26, 2026 4:59:16 PM IST

मूंग दाल डोसा
मूंग दाल डोसा


Moong Dal Dosa: फिटनेस फ्रीक लोगों के सामने एक ही समस्या होती है कि हर दिन ऐसा क्या खाना बनाएं जो डेली प्रोटीन की जरूरत को पूरा कर दे और साथ में हेल्दी भी हो. 

मूंग दाल डोसा एक ऐसी ही डिश है जो टेस्टी होने के साथ काफी हेल्दी है और प्रोटीन से भरपूर है. इसे आप नाश्ते में या लंच में बनाकर खा सकते हैं या फिर टिफिन में भी पैक कर सकते हैं. आइये देखते हैं कि इसकी रेसिपी क्या है?

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सामग्री

बैटर बनाने के लिए:
मूंग दाल (पीली या हरी): 1 कप
पानी (भिगोने के लिए): 1 कप
हरी मिर्च: 2-3
अदरक: 1 इंच का टुकड़ा
हल्दी पाउडर: ¼ छोटा चम्मच
हींग: 2 चुटकी (वैकल्पिक)
नमक: स्वादानुसार
पानी (बैटर की कंसिस्टेंसी के लिए): 5-6 बड़े चम्मच

पनीर फिलिंग के लिए:
पनीर (कटा हुआ या ग्रेटेड): 1 कप
मूंगफली (मोटा पीसी): ¼ कप
हरी मिर्च (कटी): 2-3
हरा धनिया (कटा): 1 बड़ा चम्मच
गाजर (कटी): ¼ कप
शिमला मिर्च (कटी): ¼ कप
बीन्स (कटा): ¼ कप
नमक: ½ छोटा चम्मच
काली मिर्च पाउडर: ½ छोटा चम्मच
घी या तेल: 2 बड़े चम्मच
जीरा: ½ छोटा चम्मच
करी पत्ता: 4-5 पत्ते
हरा धनिया (गार्निशिंग के लिए): थोड़ा सा

बनाने की विधि

स्टेप 1: मूंग दाल भिगोएं

सबसे पहले मूंग दाल को अच्छी तरह से धो लें और इसे 2-3 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दें. अगर आपको यह समय पर्याप्त नहीं लगता है, तो आप इसे गर्म पानी में भिगो सकते हैं. आप इसे पूरी रात के लिए भी भिगो सकते हैं. और सुबह उठकर मिक्सी में भीगी हुई मूंग दाल, अदरक और हरी मिर्च डालकर गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें. 

स्टेप 2: बैटर की कंसिस्टेंसी तैयार करें

पीसी हुई दाल को एक बाउल में निकाल लें. अगर दाल का बैटर थोड़ा मोटा और थोड़ा गाढ़ा लगता है तो इसमें 5-6 बड़े चम्मच पानी डालें और बैटर की कंसिस्टेंसी तैयार करें।  बैटर की कंसिस्टेंसी दोसा बनाने के लिए चाहिए जैसी होनी चाहिए. बैटर में नमक डालें और अच्छी तरह फेंट लें. बैटर में पानी और हल्दी पाउडर डालें और अच्छी तरह मिलाएं.

स्टेप 3: पनीर की फिलिंग तैयार करें

एक पैन में घी या तेल गर्म करें. उसमें जीरा और करी पत्ता डालकर तड़का लगाएं. अब इसमें हरी मिर्च, गाजर, कैप्सिकम और बीन्स डालकर 2-3 मिनट तक भूनें. सब्जियां पकने के बाद इसमें हरा धनिया मिलाएं और बाउल में निकाल लें. इस सब्जियों को प्लेट में निकाल लें और जल्दी ठंडा होने दें. अब इस सब्जियों पर पनीर ग्रेट करें और अच्छी तरह से मिलाएं. फिलिंग तैयार है. पनीर को क्रंबल करें, हरी मिर्च और हरा धनिया मिलाएं और अच्छी तरह से मिलाएं.

स्टेप 4: दोसा तैयार करें

एक नॉनस्टिक तवे को गरम करें और इसमें थोड़ा तेल डालकर चारों तरफ फैलाएं. तवे को अच्छे से गरम होने दें. तवा गरम हो जाए तो फ्लेम को लो करें और थोड़ा ठंडा होने दें. तवे को अतिरिक्त तेल से साफ करें. दोसा तैयार करने के लिए, तवे पर 1 बड़ा चम्मच बैटर डालें और इसे कटोरी से गोल आकार में फैलाएं. दोसा को दोनों तरफ से पकाएं और बीच में फिलिंग डालकर फोल्ड करें. क्रिस्पी होने के बाद इसे नारियल चटनी के साथ सर्व करें.

Tags: healthy food ideasouth indian dishes
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