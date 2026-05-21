Home > लाइफस्टाइल > Lu lagne par kya khaye: बढ़ती गर्मी में बढ़ा लू का खतरा, जानिए कौन-से फूड्स तुरंत देंगे राहत और बचाव

Lu lagne par kya khaye: बढ़ती गर्मी में बढ़ा लू का खतरा, जानिए कौन-से फूड्स तुरंत देंगे राहत और बचाव

Lu lagne par kya khaye: तेज बढ़ती गर्मी के कारण हीट स्ट्रोक यानी लू का खतरा लगातार बढ़ रहा है, जो घर के अंदर भी हो सकता है. लू लगने पर सिरदर्द, उल्टी, कमजोरी और डिहाइड्रेशन जैसे लक्षण दिखाई देते हैं.

By: Ranjana Sharma | Last Updated: May 21, 2026 3:54:42 PM IST

लू लगने पर खीरे से लेकर आम पन्ना तक देंगे तुरंत राहत
लू लगने पर खीरे से लेकर आम पन्ना तक देंगे तुरंत राहत


Lu lagne par kya khaye: देशभर में तापमान लगातार तेजी से बढ़ रहा है और इसका सीधा असर लोगों की सेहत पर देखने को मिल रहा है. गर्म हवाओं और तेज धूप के कारण हीट स्ट्रोक यानी लू के मामले बढ़ने लगे हैं. सबसे चिंताजनक बात यह है कि अब लू सिर्फ बाहर काम करने वालों को ही नहीं, बल्कि घर के अंदर रहने वाले लोगों को भी प्रभावित कर रही है. लू लगने पर शरीर में कई तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, जिनमें सिरदर्द, उल्टी, जी मिचलाना, दस्त, कमजोरी, चक्कर आना और थकान शामिल हैं. ऐसे में डॉक्टर और हेल्थ एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि इस मौसम में खानपान और हाइड्रेशन का खास ध्यान रखना बेहद जरूरी है. कुछ प्राकृतिक फूड्स ऐसे हैं जो शरीर को तुरंत ठंडक देकर लू के असर को कम करने में मदद करते हैं.

बढ़ती गर्मी ने बढ़ाया हीट स्ट्रोक का खतरा

गर्मी का प्रकोप इस समय अपने चरम पर है और तापमान कई जगहों पर सामान्य से काफी ज्यादा दर्ज किया जा रहा है. लगातार बढ़ती गर्मी और नमी की कमी के कारण लोगों में लू लगने के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार, लंबे समय तक धूप में रहना, कम पानी पीना और शरीर का ओवरहीट होना लू का मुख्य कारण है. हालांकि कई लोग यह मानते हैं कि लू सिर्फ बाहर रहने पर लगती है, लेकिन सच यह है कि खराब वेंटिलेशन और डिहाइड्रेशन के कारण घर के अंदर भी हीट स्ट्रोक का खतरा बना रहता है.

You Might Be Interested In

लू लगने पर शरीर में दिखते हैं ये संकेत

लू लगने की स्थिति में शरीर तुरंत संकेत देने लगता है. इसमें सबसे पहले तेज सिरदर्द, शरीर का अत्यधिक गर्म होना और थकान महसूस होती है. इसके अलावा उल्टी, दस्त, चक्कर आना, जी मिचलाना, कमजोरी और कभी-कभी बेहोशी जैसी स्थिति भी बन सकती है. ऐसी स्थिति में तुरंत शरीर को ठंडा करना और हाइड्रेशन बनाए रखना बेहद जरूरी होता है, वरना स्थिति गंभीर हो सकती है.

खीरा: शरीर को तुरंत देता है ठंडक

खीरा गर्मी के मौसम का सबसे आसान और असरदार फूड माना जाता है. इसमें लगभग 95% पानी होता है, जो शरीर में पानी की कमी को तुरंत पूरा करने में मदद करता है. लू लगने या उसके शुरुआती लक्षणों में खीरा खाने से शरीर को ठंडक मिलती है और डिहाइड्रेशन से राहत मिलती है. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर को अंदर से रिपेयर करने में भी मदद करते हैं.

खरबूजा: हाइड्रेशन का नेचुरल सोर्स

खरबूजा एक ऐसा फल है जो शरीर को प्राकृतिक रूप से हाइड्रेट रखता है. इसमें मौजूद पानी और मिनरल्स शरीर की गर्मी को कम करने में मदद करते हैं. गर्मी से घर आने के बाद खरबूजा खाने से शरीर को तुरंत ठंडक और ऊर्जा मिलती है. यह लू के प्रभाव को कम करने में भी सहायक माना जाता है.

तरबूज: इलेक्ट्रोलाइट्स का पावरहाउस

तरबूज को गर्मियों का सुपरफूड कहा जाता है. इसमें पानी की मात्रा अधिक होने के साथ-साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी मौजूद होते हैं, जो शरीर के संतुलन को बनाए रखते हैं. यह शरीर को न सिर्फ हाइड्रेट रखता है बल्कि लू के दौरान होने वाली कमजोरी को भी कम करता है.

आम पन्ना: देसी इलाज का असरदार उपाय

आम पन्ना लंबे समय से गर्मी से बचाव का पारंपरिक उपाय माना जाता है. कच्चे आम से बना यह पेय शरीर की गर्मी को कम करने में बेहद प्रभावी है. यह शरीर में पसीने के जरिए निकलने वाले जरूरी मिनरल्स की भरपाई करता है और लू के असर को कम करता है.

नींबू पानी: तुरंत राहत देने वाला ड्रिंक

नींबू पानी गर्मी में सबसे आसान और असरदार पेय माना जाता है. इसमें हल्का नमक और चीनी मिलाने से शरीर का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बेहतर होता है. यह शरीर को तुरंत एनर्जी देता है और कमजोरी को कम करता है, खासकर जब लू के शुरुआती लक्षण दिखाई दें.

गर्मी में किन चीजों से बचें

इस मौसम में कुछ चीजों से दूरी बनाना बेहद जरूरी है. चाय, कॉफी और अल्कोहल शरीर को डिहाइड्रेट करते हैं, जिससे लू का खतरा बढ़ जाता है. इसके अलावा बहुत ज्यादा तला-भुना, मसालेदार और भारी भोजन शरीर की गर्मी बढ़ा सकता है, जिससे तबीयत और बिगड़ सकती है. हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि गर्मी में हल्का भोजन, पर्याप्त पानी और ठंडी तासीर वाले फूड्स का सेवन करना चाहिए. साथ ही धूप में बाहर निकलते समय सावधानी बरतनी चाहिए और शरीर को लगातार हाइड्रेटेड रखना चाहिए.

Tags: heat stroke foodswhat to eat during heat stroke
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सुबह खाली पेट कॉफी पीना सही या गलत?

May 21, 2026

चिया सीड्स की 4 मजेदार और हेल्दी डिशेज

May 21, 2026

IPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, 15...

May 21, 2026

दही खाने का सही समय क्या है? 90% लोग नहीं...

May 21, 2026

गर्मी से राहत दिलाएगी ठंडी-ठंडी पुदीना शिकंजी

May 20, 2026

पतले और झड़ते बालों से राहत दिलाएंगे ये 5 तेल

May 20, 2026
Lu lagne par kya khaye: बढ़ती गर्मी में बढ़ा लू का खतरा, जानिए कौन-से फूड्स तुरंत देंगे राहत और बचाव

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Lu lagne par kya khaye: बढ़ती गर्मी में बढ़ा लू का खतरा, जानिए कौन-से फूड्स तुरंत देंगे राहत और बचाव
Lu lagne par kya khaye: बढ़ती गर्मी में बढ़ा लू का खतरा, जानिए कौन-से फूड्स तुरंत देंगे राहत और बचाव
Lu lagne par kya khaye: बढ़ती गर्मी में बढ़ा लू का खतरा, जानिए कौन-से फूड्स तुरंत देंगे राहत और बचाव
Lu lagne par kya khaye: बढ़ती गर्मी में बढ़ा लू का खतरा, जानिए कौन-से फूड्स तुरंत देंगे राहत और बचाव