क्या आप बिना डर के प्यार कर पाते हैं? मनोविज्ञान बताएगा हेल्दी अटैचमेंट के संकेत

Relationship Psychology: आज कल के रिश्ते में एक हेल्दी अटैचमेंट स्टाल या हेल्दी इमोशनल कनेक्शन को मानसिक संतुलन और मैच्योरिटी की निशानी माना जाता है. साइकोलॉजी के अनुसार हेल्दी अटैचमेंट स्टाइल वाले लोग नही तो अपने रिश्तो से बहुत ज्यादा ही चिरके रहते है. औऱ नही दुरी बनाते है. वे अपने पार्टनर के साथ नजदीकी और स्पेस दोनों को आराम से स्वीकार करते है. हेल्दी अटैचमेंट स्टाइल वाले लोग अपनी भावनाओं को साफ साफ जाहिर करता है. वे दूसरों से यह उम्मीद नही रखते है कि वे बिना बताए सब कुछ समझ जाएंगा. जरूरत पड़ने पर वे खुलकर बातें करते है.

साइकोलॉजी कहते है कि ऐसे लोग खुद को कैसे शांत करना है वे सब जानते है. जब उन्हें थोड़ी चिंता या असुक्षा महसुस होती है तो वे तुरंत वे दुसरे पर निर्भर नही होते है. इसके बजाय वे अपनी भावनाओं को खुद मैनेज करते है. उन्हें अपने रिश्तों में लगातार भरोसे की जरूरत नहीं होती है. सबसे जरूरी बात यह है कि हेल्दी अटैचमेंट स्टाइल वाले लोग रिश्ते में अपनी पहचान नहीं खोते है. वे अकेले में भी खुश रहते है और वे साथ भी खुश रहना जानते है. ये इमोशनल बहुत मजबुत करता है.

नजदीकी और दूरी

हेल्दी अटैचमेंट स्टाइल वाले लोग रिश्तों में नजदीकी को पसंद करते है. लेकिन अगर उनका पार्टनर कुछ स्पेस चाहता है तो वे घबराते नहीं है. वे समझते हैं कि दूरी का मतलब रिजेक्शन नहीं है. वे स्नेह ज़ाहिर करने और इमोशनली करीब आने से भी नहीं डरते है.

साफ़ बातचीत

ये लोग अपने पार्टनर से यह उम्मीद नहीं करते कि वे बिना बताए सब कुछ समझ जाएंगे. जब उन्हें दुख होता है, सपोर्ट की जरूरत होती है, या कोई समस्या होती है, तो वे खुलकर बात करते है. बिना लड़ाई-झगड़े के भावनाओं को ज़ाहिर करना हेल्दी अटैचमेंट स्टाइल की एक बड़ी खासियत है.

माइंड गेम्स से बचना

हेल्दी अटैचमेंट स्टाइल वाले रिश्तों में ध्यान पाने के लिए साइलेंट ट्रीटमेंट जानबूझकर नजरअंदाज करना या चालाकी भरी तरकीबें नहीं होती है. अगर कोई समस्या आती है, तो वे सीधे उस पर बात करते है. इससे रिश्ते में भरोसा बनता है और दूसरा व्यक्ति सुरक्षित महसूस करता है.

खुद को शांत करने की क्षमता

हर किसी को कभी-कभी चिंता होती है, लेकिन हेल्दी अटैचमेंट स्टाइल वाले लोग लगातार दूसरों से वैलिडेशन नहीं मांगते है. वे जानते हैं कि खुद को कैसे शांत करना है, सोच-समझकर प्रतिक्रिया कैसे देनी है, और यह समझना कि हर असहज भावना जरूरी नहीं कि किसी बड़ी समस्या का संकेत हो.

अटूट भरोसा

ये लोग लगातार कॉल, मैसेज या स्पष्टीकरण की मांग नहीं करते है. उनके लिए रिश्तों में भरोसा सबसे जरूरी है. जब तक कोई ठोस कारण न हो, वे शक नहीं करते है. इसीलिए उनके रिश्ते हल्के और शांतिपूर्ण होते है.

आत्म-जागरूकता और आज़ादी

साइकोलॉजी के अनुसार हेल्दी अटैचमेंट का सबसे बड़ा संकेत यह है कि कोई व्यक्ति रिश्ते में खुद को नहीं खोता है. वे अकेले में भी कम्फर्टेबल महसूस करते हैं और दूसरों के साथ भी खुश रहते है. उनका सेल्फ-एस्टीम सिर्फ़ एक रिश्ते पर निर्भर नहीं करता है.