रिश्तों में कई बार परेशानी प्यार की कमी से नहीं, बल्कि एक-दूसरे को न समझ पाने की वजह से होती है. पार्टनर को लगता है कि वह पूरी कोशिश कर रहा है, फिर भी उसकी कोशिशों की कद्र नहीं हो रही. ऐसा अक्सर तब होता है, जब दोनों के प्यार जताने और महसूस करने के तरीके अलग होते हैं. लव लैंग्वेज और अटैचमेंट स्टाइल को समझकर पार्टनर एक-दूसरे की भावनाओं और जरूरतों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं. इससे रिश्ते में गलतफहमियां कम होती हैं और आपसी जुड़ाव मजबूत होता है.

क्या है लव लैंग्वेज?

लव लैंग्वेज का मतलब है कि कोई व्यक्ति किस तरह प्यार जताता है और किस तरीके से प्यार महसूस करता है. हर इंसान के लिए प्यार जताने का तरीका अलग हो सकता है. हालांकि, ज्यादातर लोग प्यार के सभी तरीकों को पसंद करते हैं, लेकिन कुछ तरीके उनके लिए ज्यादा खास होते हैं.

प्यार जताने के 5 आम तरीके हैं:

तारीफ और प्यार भरे शब्द: अच्छी बातें कहकर प्यार जताना.

साथ में समय बिताना: पार्टनर को पूरा वक्त देना.

मदद करना: छोटे-बड़े कामों में हाथ बंटाना.

शारीरिक स्पर्श: गले लगाना या हाथ पकड़ना.

उपहार देना: छोटे-छोटे तोहफों से खुशी जाहिर करना.

रिश्तों में परेशानी तब आती है, जब दोनों पार्टनर के प्यार जताने के तरीके अलग होते हैं. कोई साथ में वक्त बिताकर प्यार महसूस करता है, तो कोई कामों में मदद मिलने को प्यार समझता है. ऐसे में एक-दूसरे की पसंद समझना जरूरी है, ताकि रिश्ते में गलतफहमियां न बढ़ें.

क्या है अटैचमेंट स्टाइल?

अटैचमेंट (लगाव) स्टाइल का मतलब है कि कोई व्यक्ति रिश्तों में कितना करीब महसूस करता है और अपनी भावनाओं को कैसे जाहिर करता है. यह काफी हद तक बचपन के अनुभवों से बनता है. इसके चार मुख्य प्रकार होते हैं-

सुरक्षित लगाव: रिश्ते में भरोसा रखना और भावनाएं खुलकर जाहिर करना.

चिंतित लगाव: पार्टनर को खोने का डर और बार-बार भरोसे की जरूरत होना.

परिहार्य लगाव: भावनाओं को जाहिर करने से बचना और अकेले रहना पसंद करना.

भयभीत या अव्यवस्थित लगाव: रिश्ते में करीब आने की चाहत के साथ-साथ दूरी बनाने का डर होना.

अटैचमेंट स्टाइल का असर इस बात पर पड़ता है कि हम रिश्तों में भरोसा कैसे करते हैं और झगड़ों के दौरान कैसा व्यवहार करते हैं. जब पार्टनर की जरूरतें अलग होती हैं, तो गलतफहमियां बढ़ सकती हैं. इसलिए एक-दूसरे के स्वभाव और भावनाओं को समझना जरूरी है.

कब होती हैं रिलेशनशिप में गलतफहमियां?