Home > लाइफस्टाइल > क्या लव बाइट ले सकती है जान? प्यार के चक्कर में चुकानी पड़ेगी भारी कीमत; जानें हिक्की से जुड़ा चौंकाने वाला सच

क्या लव बाइट ले सकती है जान? प्यार के चक्कर में चुकानी पड़ेगी भारी कीमत; जानें हिक्की से जुड़ा चौंकाने वाला सच

Love Bite Health Risk: हिक्की सिर्फ प्यार का निशान नहीं हो सकता, बल्कि कभी-कभी यह खून की नस में मामूली चोट का संकेत भी हो सकता है. बहुत कम मामलों में, खासकर गर्दन पर, इससे खून के थक्के या स्ट्रोक जैसी गंभीर दिक्कतें हो सकती हैं.

By: Preeti Rajput | Published: June 10, 2026 3:17:29 PM IST

क्या जानलेवा हो सकती है लव बाइट?
क्या जानलेवा हो सकती है लव बाइट?


Love Bite Health Risk: लव बाइट या हिक्की को आजकल प्यार की निशानी माना जाता है. कपल्स के बीच यह रोमांस और इंटीमेसी जताने का एक आम तरीका बन चुका है. लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि प्यार का यही निशान किसी की जान भी ले सकता है? सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन दुनिया में ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां एक मामूली सी हिक्की गंभीर स्वास्थ्य समस्या का कारण बन गई. 

लव बाइट क्या है?

लव बाइट एक शारीरिक चोट है. यह तब बनता है जब तेज़ सक्शन या काटने से स्किन के नीचे की छोटी खून की नसें (कैपिलरीज) टूट जाती हैं, आमतौर पर करीबी पलों के दौरान फटी हुई नसें आस-पास के टिशू में खून लीक करती हैं, जिससे जाना-पहचाना बैंगनी-लाल निशान बनता है. मेडिकली, ऐसे निशान एक्चिमोसिस या हेमेटोमा का एक रूप होते हैं, छोटी चोटें जिन्हें आमतौर पर ऊपरी और नुकसान न पहुंचाने वाला माना जाता है. हालाँकि, कुछ मामलों में इससे स्ट्रोक होता है.

You Might Be Interested In

क्या जानलेवा हो सकती है लव बाइट?

हर लव बाइट खतरनाक नहीं होती है. इसके निशान भी कुछ घंटों के बाद हट जाते हैं. लेकिन अगर लव बाइट के निशान काफी समय तक बने रहते हैं और उसका रंग नीला या बैंगली होने लगे, तो सतर्क होने की जरूरत है. हिक्की वाले निशान में अगर दर्द होता है, तो भी चिंता की बात है. 

क्या हो सकता है खतरा?

  • स्ट्रोक का खतरा : गर्दन पर लंबे समय तक जोर से चूसने या दबाव पड़ने से वहां की नसों पर असर पड़ सकता है. इससे गर्दन में मौजूद कैरोटिड आर्टरी (मुख्य रक्त वाहिका) में रुकावट आ सकती है. अगर दिमाग तक पर्याप्त ऑक्सीजन और खून नहीं पहुंचता, तो स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है.
  • कैरोटिड धमनी को नुकसान: कुछ मामलों में लव बाइट के दौरान गर्दन की महत्वपूर्ण धमनियों पर जरूरत से ज्यादा दबाव पड़ जाता है. इससे नसों को नुकसान पहुंच सकता है या उनमें खून का थक्का जम सकता है. ऐसी स्थिति में शरीर के किसी हिस्से में सुन्नपन, कमजोरी या स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्या हो सकती है.
  • ब्रेन स्ट्रोक : अगर गर्दन के पास खून के खक्के जम गए हैं और लव बाइट के समय नसों का प्रेशर ब्रेन तक पहुंच सकता है. ऐसे में ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में चक्कर, दौरा और सुन्नपन महसूस हो सकता है. 
  • नस फटना :  लव बाइट काफी तेज हो तो इससे अंदर की नसें भी फट सकती है. साथ ही ब्लीडिंग भी हो सकती है. 

क्या करना चाहिए?

  • अगर लव बाइट का निशान रह गया है, तो बर्फ से सेक लें. 
  • बर्फ से सिकाई करने के बाद गर्म पानी से भी सिकाई कर लें. 
  • अगर निशान नहीं हट रहा है और दर्द हो रहा है तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं.  

Tags: Love Bite Health Risk
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

₹10,000 से कम में धमाल मचा रहे ये स्मार्टफोन, फीचर्स...

June 10, 2026

किन लोगों को हड्डियां कमजोर होने का होता है ज्यादा...

June 9, 2026

मंगलवार को न करें ये गलतियां, वरना नाराज हो सकते...

June 9, 2026

1 कटोरी नमक का कमाल!

June 9, 2026

अमीषा पटेल के दादा कौन थे?

June 9, 2026

‘पेद्दी’ में जाह्नवी कपूर के बोल्ड सीन पर बोले निर्देशक

June 9, 2026
क्या लव बाइट ले सकती है जान? प्यार के चक्कर में चुकानी पड़ेगी भारी कीमत; जानें हिक्की से जुड़ा चौंकाने वाला सच

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

क्या लव बाइट ले सकती है जान? प्यार के चक्कर में चुकानी पड़ेगी भारी कीमत; जानें हिक्की से जुड़ा चौंकाने वाला सच
क्या लव बाइट ले सकती है जान? प्यार के चक्कर में चुकानी पड़ेगी भारी कीमत; जानें हिक्की से जुड़ा चौंकाने वाला सच
क्या लव बाइट ले सकती है जान? प्यार के चक्कर में चुकानी पड़ेगी भारी कीमत; जानें हिक्की से जुड़ा चौंकाने वाला सच
क्या लव बाइट ले सकती है जान? प्यार के चक्कर में चुकानी पड़ेगी भारी कीमत; जानें हिक्की से जुड़ा चौंकाने वाला सच