स्ट्रेस के बीच खो रही है मानसिक शांति? lifestyle में करें ये 5 बदलाव, मिलेगा सुकून

आजकल की व्यस्त दिनचर्या और उलझन भरे रिश्तों के बीच लोगों की मानसिक शांति कहीं खो-सी गयी है. ज्यादातर लोग किसी न किसी वजह से तनाव में रहते हैं. यहां तक कि जीवन की अच्छी चीजें भी उन्हें नजर नहीं आ पातीं और उन्हें ख़ुशी नहीं मिल पाती.

अपनी मानसिक शांति को वापस बहाल करने का सबसे बेस्ट तरीका है, अपनी दिनचर्या में छोटे-छोटे बदलाव लाना. यहां ऐसी ही कुछ आदतों के बारे में बताया गया है, जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाएंगे!

सूर्योदय के साथ करें दिन की शुरुआत

यह बहुत छोटी-सी आदत है लेकिन जब आप सूर्योदय के साथ उठते हैं और थोड़ी देर sunrise एंजॉय करते हैं तो ऑटोमैटिक आपकी ऊर्जा सकारात्मक होने लगती है. सुबह उठकर सूर्योदय देखें, पक्षियों की चहचहाहट सुनें. कई अध्ययन में पाया गया है कि अगर हम सुबह फोन या अखबार की जगह सूर्योदय देखते हैं तो हमारी ऊर्जा पर इसका असर पड़ता है.

अपने गोल्स लिखें

सुबह जब आप अपने दिन की शुरुआत करें उसके बाद किसी डायरी में अपने दिन भर के गोल्स लिखें कि आज क्या-क्या करना है. ये हैबिट आपको अपना दिन ऑर्गेनाइज करने में मदद करती है. जब पूरा दिन बीतने के बाद शाम को आप वो डायरी चेक करेंगे और सब काम डन मिलेगा तो आपको अंदर से अच्छा फील होने लगेगा.

हेल्दी खाना

सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन खाने का हमारे मूड पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है. तनाव के वक्त वैसे भी हम अधिक मीठा और कार्ब खाने लगते हैं, जबकि करना चाहिए इसके उलट. हमेशा हेल्दी और घर के बने खाने को प्राथमिकता दें. जब शरीर अंदर से स्वस्थ होता है तो इसका असर हमारे मन पर भी होता है.

हल्का संगीत सुनें

जब भी आपको स्ट्रेस ज्यादा होने लगे तो अच्छा म्यूजिक सुनने लगिए. संगीत में हीलिंग पावर होता है. जब मन अशांत हो तो संगीत आपके अवचेतन मन पर असर करने लगता है और आपका दिमाग स्ट्रेस से हटने लगता है.

आभार व्यक्त करें

रात को सोने से पहले याद करें कि आपके पास क्या-क्या अच्छा है और आज के दिन में क्या-क्या अच्छा हुआ. उसके लिए यूनिवर्स को आभार व्यक्त करें. ये प्रार्थना की बात नहीं है. दरअसल, जब हम आभार व्यक्त करते हैं तो हम अपने जीवन की अच्छी बातों के बारे में सोच रहे होते हैं जिससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और स्ट्रेस दूर होता है.