ब्रिटेन के Oxford Museum में दिखी भगवान जगन्नाथ की प्राचीन मूर्ति, आप भी देखें यह चर्चित वीडियो

Lord Jagannath Idols spotted at Oxford Museum: हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया और इंस्टाग्रां पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में बताया गया है कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को हाल ही में ऑक्सपोर्ड स्थित म्यूजियम में देखा गया.

मीता मोहपात्रा @mitammohapatra नाम के हैंडल से शेयर किया गया है, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर हाल ही में एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड म्यूजियम में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियों का एक वीडियो शेयर किया है.

इस वीडियो को अब तक 3.5 मीलियन लोगों ने देखा है और पसंद भी किया है. यह प्राचीन लकड़ी की मूर्तियां है . लोग इस मूर्तियों को देखकर अपने कमेंट्स साझा कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा ‘महाप्रभु जी’, दूसरे यूजर ने लिखा ‘जय जगन्नाथ’, एक अन्य यूजर ने लिखा ‘सनातन धर्म ही सत्य है’.

ओडिशा की रहने वाली मीता, यूके में रहती हैं, म्यूजियम में अचानक अपने देवताओं की मूर्तियां देखकर बहुत खुश हुईं और उन्होंने इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया और लोगों को यह वीडियो बेहद पसंद भी आ रहा है. आप भी देखिए इस वीडियो की एक झलक.

वीडियो में यूके के फेमस ऑक्सफोर्ड म्यूजियम में भगवान जगन्नाथ की सुंदर मूर्तियां रखी हुई दिखाई देती हैं. यह वीडियो देखकर तो यूजर्स हैरान ही रह गए हैं.

भगवान जगन्नाथ भगवान विष्णु के ही एक रूप हैं, जिन्हें पूरे ब्रह्मांड का स्वामी कहा जाता है. मुख्य रूप से भगवान श्रीकृष्ण के रूप में पूजे जाते हैं, जो अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ पुरी में विराजमान हैं.