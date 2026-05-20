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Loo Lagne Par Kya Kare: क्या होता है हीट स्ट्रोक? ये गलतियां पड़ सकती हैं भारी, भूलकर भी न करें नजरअंदाज

Loo Lagne Par Kya Kare: गर्मी ने आफत ला रखी है. ऐसे में लू लगने का भी काफी डर रहता है. अगर आपके यहां किसी को लू लग जाए तो तुरंत ये काम करें.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: May 20, 2026 5:46:59 PM IST

Loo Lagne Par Kya Kare: क्या होता है हीट स्ट्रोक? ये गलतियां पड़ सकती हैं भारी, भूलकर भी न करें नजरअंदाज


Loo Lagne Par Kya Kare: गर्मी के मौसम में तेज धूप और बढ़ते तापमान के कारण हीट स्ट्रोक यानी लू लगने की समस्या तेजी से बढ़ जाती है. ये केवल सामान्य कमजोरी नहीं बल्कि एक गंभीर मेडिकल इमरजेंसी होती है. समय पर सही उपचार न मिलने पर ये जानलेवा भी साबित हो सकती है. इसलिए हर व्यक्ति को इसके लक्षण, प्राथमिक उपचार और बचाव के तरीके पता होना बेहद जरूरी है.

 हीट स्ट्रोक क्या होता है? (What is Heat Stroke)

जब शरीर लंबे समय तक तेज गर्मी में रहने के कारण अपने तापमान को कंट्रोल नहीं कर पाता, तब शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. इस स्थिति को हीट स्ट्रोक या लू लगना कहा जाता है. आमतौर पर शरीर का तापमान 40 यानी 104 से ज्यादा हो जाता है, जो शरीर के अंगों पर गंभीर असर डाल सकता है.

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 हीट स्ट्रोक के मेन लक्षण (Heat Stroke Symptoms)

  • हीट स्ट्रोक के लक्षण अचानक दिखाई दे सकते हैं. यदि किसी व्यक्ति में नीचे दिए गए संकेत दिखें, तो तुरंत सावधान हो जाना चाहिए.
  • अगर शरीर का तापमान 40 या उससे ज्यादा हो जाए, तो ये हीट स्ट्रोक का मेन संकेत हो सकता है.
  • व्यक्ति को चक्कर आना, भ्रम होना, लड़खड़ाकर बोलना या बेहोशी जैसी समस्याएं हो सकती हैं.
  • लू लगने पर त्वचा बहुत गर्म, लाल और सूखी महसूस होती है. कई बार पसीना आना भी बंद हो जाता .
  • दिल की धड़कन तेज होना, भारी सांस चलना, जी मिचलाना और तेज सिरदर्द भी इसके सामान्य लक्षण हैं.

 हीट स्ट्रोक में तुरंत क्या करें? (Heat Stroke Do’s)

  • हीट स्ट्रोक होने पर सबसे जरूरी है कि मरीज को जल्दी से ठंडक पहुंचाई जाए और तुरंत मेडिकल सहायता ली जाए.
  • मरीज को तुरंत धूप से हटाकर किसी ठंडी, हवादार या एयर-कंडीशंड कमरे में ले जाएं.
  • मरीज के अतिरिक्त कपड़े हटा दें और शरीर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखें. गर्दन, बगल और जांघों के पास बर्फ या ठंडे गीले तौलिए लगाने से शरीर जल्दी ठंडा होता है क्योंकि वहां बड़ी रक्त वाहिकाएं होती हैं.
  • पंखा या हाथ से हवा करने से शरीर का तापमान कम करने में मदद मिलती है.
  • यदि मरीज पूरी तरह होश में है और निगल सकता है, तो उसे ठंडा पानी, ORS या इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक दें. इससे शरीर में पानी और नमक की कमी पूरी होती है.
  • कभी भी बेहोश व्यक्ति को पानी न पिलाएं. साथ ही चाय, कॉफी, शराब या ज्यादा मीठे पेय पदार्थ देने से बचें क्योंकि ये शरीर में पानी की कमी बढ़ा सकते हैं.

 हीट स्ट्रोक के बाद रिकवरी कैसे करें?

लू लगने के बाद शरीर को पूरी तरह ठीक होने में समय लगता है. मरीज को कम से कम एक सप्ताह तक आराम करना चाहिए और भारी काम या धूप में निकलने से बचना चाहिए. डॉक्टर से जांच करवाना जरूरी है ताकि शरीर में डिहाइड्रेशन या अंगों को हुए नुकसान की सही जानकारी मिल सके.

 हीट स्ट्रोक से बचाव के आसान उपाय (Heat Stroke Ke Upay)

  • गर्मी के मौसम में कुछ सावधानियां अपनाकर हीट स्ट्रोक से बचा जा सकता है.
  • दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें. बाहर निकलते समय पानी की बोतल साथ रखें.
  • सूती और हल्के रंग के कपड़े शरीर को ठंडा रखने में मदद करते हैं.
  • धूप में निकलते समय छाता, टोपी या गमछे का इस्तेमाल करें.
  • दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक की तेज धूप में बाहर निकलने से बचना चाहिए.

 

Tags: Heat Strokeheat stroke summerheat stroke tipsLoo Lagne Par Kya Kare
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