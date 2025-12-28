Home > लाइफस्टाइल > वास्तु शास्त्र की चेतावनी, आपके बेड की गलत दिशा बन सकती है बीमारी और तनाव का सबसे बड़ा कारण

वास्तु शास्त्र की चेतावनी, आपके बेड की गलत दिशा बन सकती है बीमारी और तनाव का सबसे बड़ा कारण

वास्तु शास्त्र (Vastu Shastra) के मुताबिक बेडरूम (Bedroom) केवल सोने की जगह नहीं है, बल्कि यह वह स्थान है जहां हम अपनी ऊर्जा को पुनर्जीवित (Revive) करते हैं. इसके साथ ही गलत दिशा में रखा गया बिस्तर (Bed) न सिर्फ नींद में (Sleep Cycle) खलल डालता है, बल्कि स्वास्थ्य (Health) , धन (Money) और मानसिक शांति (Mental Peace) पर भी भारी असर छोड़ता है.

By: DARSHNA DEEP | Published: December 28, 2025 12:35:54 PM IST

Vastu Tips for Your Bedroom
Vastu Tips for Your Bedroom


Vastu Tips for Your Bedroom:  अगर आप भी वास्तु शास्त्र में यकीन करते हैं तो यह खबर आपके लिए है. वास्तु शास्त्र के मुताबिक, दक्षिण दिशा में सिर करके सोना स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन माना जाता है. इसके साथ ही उत्तर दिशा में सोने से स्वास्थ्य समेत कई गंभीर परेशानियों से सामना भी करना पड़ सकता है. इतना ही नहीं, बिस्तर के सामने आईना या ऊपर बीम का होना सकारात्मक ऊर्जा को रोकने में बेहद ही मदद करता है. बेडरूम को वास्तु सम्मत बनाकर हम जीवन में शांति और संतुलन ला सकते हैं. 

You Might Be Interested In

कैसे होनी चाहिए बिस्तर की दिशा

वास्तु के मुताबिक, सोते समय आपके सिर की दिशा सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है. जानकारी के मुताबिक, दक्षिण दिशा में सोने से आपके मन को सबसे ज्यादा शांति मिलती है. दरअसल, यह गहरी नींद, मानसिक शांति को प्रदान करने का सबसे ज्यादा काम करती है. पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र (Magnetic Field) और शरीर का प्रवाह इस दिशा में हमेशा के लिए संतुलित बना रहता है. तो वहीं, दूसरी तरफ पूर्व दिशा छात्रों के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक माना जाता है. छात्रों और बुद्धिजीवियों के लिए यह दिशा सबसे ज्यादा बेहतरीन होने के साथ-साथ उत्तम भी है. 

लेकिन एक बात का खास तौर से ध्यान रखें कि, भूलकर भी उत्तर की तरफ सोने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए. ऐसा माना जाता है कि, धरती के उत्तरी ध्रुव की चुंबकीय शक्ति शरीर में रक्त प्रवाह को पूरी तरह से प्रभावित करने का काम भी करती है, जिससे शरीर में गंभीर बीमारियां होने के साथच-साथ सिर में तेज दर्द, थकावट और दिल से जुड़ी संबंधि समस्याएं होने के सबसे ज्यादा चानसेस होते हैं. हालाँकि, इस दिशा को हिंदू धर्म में “मृत्यु की दिशा ” भी कहा जाता है. 

You Might Be Interested In

बेडरूम की अन्य महत्वपूर्ण सावधानियां

एक बात का खास तौर से ध्यान दें कि, बिस्तर के सामने कभी भी आईना (Mirror) नहीं होना चाहिए. अगर सोते समय आपके शरीर का प्रतिबिंब आईने में दिखता है, तो यह स्वास्थ्य समस्याओं और आपसी झगड़ों का कारण बनाने की कोशिश करता है. इसके साथ-साथ छत की लोहे की बीम के नीचें सोचने से ज्यादा बचनें की कोशिश करना चाहिए. यह मानसिक तनाव को आपके जीवन में लाता है, इसके साथ ही आपके रिश्तों पर भी इसका गहरा असर देखने को मिलता है. 

तो वहीं, दूसरी तरफ कभी भी बिस्तर को कमरे के दरवाजे के ठीक सामने नहीं होना चाहिए, इसे ‘डेड मैन पोजीशन’ कहा जाता है, जो जीवन में असुरक्षा ऊर्जा को तेजी से लाती है. इसके अलावा बिस्तर के पास मोबाइल या लैपटॉप को रखने की कोशिश नहीं करना चाहिए. इनकी विद्युत-चुंबकीय किरणें (EMF) नींद की गुणवत्ता और मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ाने का काम ज्यादा करती है. इतना ही नहीं, Radiation से दिल के दौरे का खतरा भी ज्यादा पड़ सकता है. 

You Might Be Interested In
Tags: Bedroomlifestyle newsMirrorNegative VibrationsVastu Shastra
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आयशा सिंह से लेकर फरहाना भट्ट तक, टीवी स्टार्स जिन्होंने...

December 29, 2025

कावासाकी वर्सेस 650 भारत में हुई लॉन्च, जानें क्या है...

December 28, 2025

इन भोजपुरी गानों को कॉपी कर चुका बॉलीवुड, यहां देखें...

December 27, 2025

सिर्फ थियेटर नहीं, अब स्ट्रीमिंग के भी ‘किंग’, इन एक्टर्स...

December 26, 2025

ऑफिस डेस्क के लिए क्या है बेस्ट स्नैक्स? काम के...

December 26, 2025

महिलाओं के लिए जरूरी, मेनोपॉज के लक्षणों को प्राकृतिक रूप...

December 26, 2025
वास्तु शास्त्र की चेतावनी, आपके बेड की गलत दिशा बन सकती है बीमारी और तनाव का सबसे बड़ा कारण

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

वास्तु शास्त्र की चेतावनी, आपके बेड की गलत दिशा बन सकती है बीमारी और तनाव का सबसे बड़ा कारण
वास्तु शास्त्र की चेतावनी, आपके बेड की गलत दिशा बन सकती है बीमारी और तनाव का सबसे बड़ा कारण
वास्तु शास्त्र की चेतावनी, आपके बेड की गलत दिशा बन सकती है बीमारी और तनाव का सबसे बड़ा कारण
वास्तु शास्त्र की चेतावनी, आपके बेड की गलत दिशा बन सकती है बीमारी और तनाव का सबसे बड़ा कारण