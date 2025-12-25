Home > लाइफस्टाइल > क्रिसमस मैजिक, टॉप-ट्रेंडिंग गिफ्ट्स जो आपके चेहरे पर लाएंगे मुस्कान

क्रिसमस मैजिक, टॉप-ट्रेंडिंग गिफ्ट्स जो आपके चेहरे पर लाएंगे मुस्कान

क्रिसमस के त्योहार (Christmas Festival) को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिलता है. ऐसे में यह कुछ ट्रेंडिंग गिफ्ट्स (Trending Gifts) है जो आप अपने दोस्तों के साथ-साथ परिवार को भी दे सकते हैं.

By: DARSHNA DEEP | Published: December 25, 2025 1:39:14 PM IST

Christmas Gifts Ideas
Christmas Gifts Ideas


Christmas Gifts Ideas: क्रिसमस का त्योहार प्यार भरा होता है. इस त्योहार को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है. दुनियाभर में क्रिसमस के त्योहार को लेकर जोरो-शोरों से तैयारियां एक हफ्ते पहले ही शुरू हो जाती है. लेकिन, अगर आप भी इस क्रिसमस पर अपने दोस्तों या  फिर अपने परिवार को कुछ अच्छा देना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए हैं. आप अपने प्रियजनों को यह ट्रेडिंग गिफ्ट्स दे सकते हैं, जो उन्हें खुब पसंद भी आएगा. 

1. चॉकलेट और कुकीज़

क्रिसमस के दौरान प्लम केक, डार्क चॉकलेट और हाथ से बनी कुकीज़ को लोग सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हैं. यह एक ऐसा उपहार है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बेहद ही पसंद आता है.तो वहीं, दूसरी तरफ त्योहारों की मिठास साझा करने का यह सबसे पारंपरिक और अनोखे तरीके में से एक है. 

Plum Cake

2. पर्सनलाइज्ड गिफ्ट्स

आजकल लोग ऐसे उपहार देना पसंद करते हैं जिनमें व्यक्तिगत जुड़ाव ज्यादा देखने को मिलता है. नाम लिखे हुए मग (Mugs), फोटो फ्रेम, कस्टमाइज्ड डायरी और या फिर किसी तरह का कोई की-चेन. लोग आग भी इन उपहारों को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं. 

Personalised Gifts

3. स्मार्ट गैजेट्स 

युवा पीढ़ी के लिए वायरलेस ईयरबड्स, स्मार्टवॉच और ब्लूटूथ स्पीकर्स इस साल टॉप ट्रेंड काफी ज्यादा भी रहा है. लोगों ने जमकर स्मार्ट गैजेट्स की खरीदारी भी की है. तो वहीं, दूसरी तरफ इस साल ‘स्मार्ट ब्लूटूथ ट्रैकर्स’ और ‘डिजिटल सब्सक्रिप्शन’ जैसे OTT या फिर म्यूजिक ऐप्स भी लोगों के बीच काफी ज्यादा लोकप्रिय हुए हैं. 

Smart Watch

4. खुशबूदार मोमबत्तियां और होम डेकोर 

सर्दियों के मौसम में क्रिसमस के माहौल को गरमाहट और शानदार बनाने के लिए ‘सेंटेड कैंडल्स’ और छोटे इनडोर प्लांट्स जैसे लकी बैम्बू एक बेहतरीन और लोकप्रिय विकल्प में से एक माना जाता है.

Beautiful Candles

