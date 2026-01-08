Home > लाइफस्टाइल > क्या मैसेज पर बात करना आपकी लव लाइफ को दे रहा खतरे की घंटी?

क्या मैसेज पर बात करना आपकी लव लाइफ को दे रहा खतरे की घंटी?

अगर आप भी मैसेज (Texting)पर ज्यादा बात करते हैं, तो थोड़ा सावधान (To be alert) हो जाइए. यह आपके रिश्ते को लेकर एक कड़ी चेतावनी का संदेश दे रहा है.

By: DARSHNA DEEP | Published: January 8, 2026 1:23:42 PM IST

Why Messages Are Killing Your Love Life
Why Messages Are Killing Your Love Life


Why Messages Are Killing Your Love Life: आज के डिजिटल युग में हर चीज कितनी ज्यादा आसान हो गई है. जहां इस युग को हम ‘कनेक्टेड’ कहते हैं, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि वहीं कभी-कभी हमारे रिश्तों में दूरी लाने का सबसे बड़ा वजह बनकर रह जाता है. अगर आप भी अपने पार्टनर को हद से ज्यादा मैसेज करते हैं तो यह खबर आपके लिए हैं. अपने टेक्स्टिंग (Texting) पर आपको थोड़ा ब्रेक लगाने की ज़रूरत है.

1. टोन और भावना की कमी (Lack of Tone & Emotion)

दरअसल, मैसेज में लिखे गए शब्दों का अपना कोई स्वर (Tone) नहीं होता है. जब भी आप सामने वाले से बात करते हैं, तो आपकी आवाज़ और चेहरे के हाव-भाव आधे से ज्यादा बात सामने वाले को पूरी तरह से समझा देते हैं. तो वहीं,  मैसेज पर एक साधारण-सा “ठीक है” भी सामने वाले को परेशान कर सकता है, जिसकी वजह से गलतफहमियों के साथ-साथ आपके रिश्ते में पूरी तरह से दरार भी पड़ सकती है. 

2. ‘ओवर-एनालिसिस’ का जाल (The Over-Analysis Trap)

तो वहीं, दूसरा सबसे बड़ी वजह मैसेज आने में देरी या किसी खास इमोजी का इस्तेमाल न करना ज्यादातर लोगों को परेशान कर देती हैं. “उसने सीन (Seen) करके छोड़ दिया,” “वह टाइपिंग कर रहा था पर मैसेज नहीं आया” ये कुछ छोटी बातें दिमाग में शक के रूप में पैदा करने लगती हैं. 

3. ‘इंस्टेंट रिप्लाई’ का दबाव (Pressure of Instant Reply)

आजकल उम्मीद की जाती है कि मैसेज भेजा गया है तो जवाब एक दम समय पर आना चाहिए. लेकिन ज्यादातर लोग यह भूल जाते हैं कि सामने वाला काम में हो सकता है या उसे थोड़ा ‘मी-टाइम’ चाहिए. तो वहीं,  जवाब में देरी को अक्सर ‘रुचि की कमी’ मान लिया जाता है, जिससे रिश्तों में और भी ज्यादा तनाव बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है. 

4. गंभीर चर्चाएं स्क्रीन पर करना (Serious Talks on Screen)

इसके अलावा ब्रेकअप, झगड़े या फिर महत्वपूर्ण मुद्दों पर मैसेज के जरिए बात करना सबसे बड़ी गलती होती है, जिससे लोग सबसे ज्यादा नज़रअंदाज करते हैं. एक बात का ध्यान रखें कि महत्वपूर्ण मुद्दों को जितना ज्यादा हो सके कॉल पर बात करके ही करना चाहिए. टेक्स्टिंग में आपकी भावनाओं को पहचान पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. इसके साथ ही बिना सामने बैठे बात सुलझाने की कोशिश ज्यादातर लड़ाई में बदल जाती है. 

5. ‘मिस्ट्री’ या आकर्षण का खत्म होना

जब आप 24 घंटे एक-दूसरे को अपडेट देते रहते हैं क्या खाया, कहां गए, क्या किया तो मिलने पर बात करने के लिए कुछ नया नहीं बच पाता है. बहुत ज्यादा मैसेजिंग से उत्साह खत्म होने लगता है. 

आखिर क्या है फिर इसका समाधान?

अगर आपकी बात गंभीर है तो कोशिश करें महत्वपूर्ण बात को जितना हो सके कॉल पर ही करना चाहिए. इसके साथ ही एक दूसरे के स्पेस का सम्मान करने के बार में भी ध्यान दें. हर मैसेज का तुरंत जवाब नहीं आने पर परेशान या फिर ज्यादा चिंता न करें. एक बात का खास ध्यान रखें कि अगर आप डेट पर जा रहे हैं तो जितना हो सके फोन को दूर रखें और एक दूसरे के बारे में जानने की ज्यादा कोशिश करें. 

