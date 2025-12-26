Home > लाइफस्टाइल > न्यू ईयर ट्रिप से पहले जानें हिल स्टेशंस, बीच और तीर्थ स्थलों का सटीक मिजाज!

न्यू ईयर ट्रिप से पहले जानें हिल स्टेशंस, बीच और तीर्थ स्थलों का सटीक मिजाज!

नए साल (New Year) को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है. ऐसे में कई लोग दिल्ली की बजाए पहाड़ों (Mountain) और समुद्री तटों (Beaches) के लिए बेहतरीन प्लान बनाने की योजना बना रहे हैं.

By: DARSHNA DEEP | Last Updated: December 26, 2025 4:10:09 PM IST

Best tourist destination for New Year
Best tourist destination for New Year


Best tourist destination for New Year :  नया साल बस कुछ ही दिनों में आने वाला है. ऐसे में नए साल को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है. लोग नए साल के जश्न के लिए दिल्ली से बाहर जाने की प्लानिंग में जुटे हुए हैं. इतना ही नहीं, राजधानी दिल्ली की धुंध से परेशान लोग पहाड़, समुद्री तट या फिर मंदिर के दर्शन के लिए योजना बना रहे हैं. तो वहीं, दूसरी तरफ नए साल 2026 के लिए अगर आप राजधानी दिल्ली की कड़ाके की ठंड और प्रदूषण से दूर यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो भारत के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बेहद ही सुहाना और काफी ज्यादा अलग होता है.

1. उत्तर भारत: हिल स्टेशन

अगर आप पहाड़ों का रूख करना चाह रहे हैं तो मनाली, शिमला, गुलमर्ग यह तीन जगह पहाड़ों को पसंद करने वाले लोगों के लिए सबसे ज्यादा फीट बैठती है. तो वहीं, बात करें मौसम के बारे में तो, राजधानी दिल्ली में इस समय (8°C – 20°C) के बीच का तापमान है. तो वहीं, दूसरी तरफ यहां, तापमान -5°C से 5°C तक जा सकता है. इसके साथ ही भारी हिमपात (Snowfall) की पूरी संभावना भी देखने को मिल सकेगी.  इतना ही बर्फाबरी की वजह से ज्यादातर रास्ते भी बंद हो सकते हैं, इसलिए ऐसी जगहों पर जाने के लिए आप अपने साथ हमेश बफर डे साथ रखें. पैकिंग करते समय थर्मल वियर, भारी ऊनी कपड़े, वाटरप्रूफ जैकेट और ग्रिप वाले जूते रखना न भूलें.

2. पूर्व भारत: प्रकृति और आध्यात्म (पहाड़ और तीर्थ)

तो वहीं,अगर आप पूर्व भारत यानी पहाड़ के साथ-साथ तीर्थ यात्रा के बारे में योजना बना रहे हैं, तो गंगटोक (सिक्किम), पुरी (ओडिशा), दार्जिलिंग यह जगह आपके लिए बेहद ही ठीक है. जानाकरी के मुताबिक, पूर्वोत्तर के पहाड़ों में इस समय तापमान 2°C से 10°C रहता है, जबकि पुरी जैसे तटीय क्षेत्रों में मौसम सुहावना (16°C से 25°C) रहता है. इसकसे अलावा ऊँचाई वाले क्षेत्रों में ऑक्सीजन की कमी महसूस हो सकती है. पैकिंग करते समय यह ध्यान रखें कि पहाड़ों के लिए परतों में कपड़े और तटीय इलाकों के लिए एक हल्के सूती कपड़ों को रखना बेहद ही आवश्यक है.

3. दक्षिण भारत: समुद्र तट और मंदिर (समुद्र और तीर्थ)

अगर आप समुद्र तट के साथ-साथ तीर्थ यात्रा करने के बारे में सोच रहे हैं तो, केरल (मुन्नार/अलेप्पी), हम्पी, रामेश्वरम यह जगह आपके लिए सबसे ज्यादा बढ़िया है. बात करें यहां के मौसम के बारे में राजधानी दिल्ली से तो बेहद ही शानदार होता है. यहां के तापमान  (20°C से 30°C) के बीच में ही होता है, न ज्यादा ठंड और न ही ज्यादा गर्मी देखने को मिलती है. लेकिन अगर आप तटीय इलाकों में जा रहे हैं तो, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि तटीय इलाकों में नमी यानी (Humidity) ज्यादा देखने को मिलती है, तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखना न भूलें. इसके साथ ही पैकिंग करते समय अपने साथ सनस्क्रीन, धूप से बचने के लिए चश्मा, सूती कपड़ें और मंदिर के दर्शन के लिए पारंपरिक पोशाक रखना न भूलें. 

यात्रा संबंधी सामान्य सुझाव 

नए साल की भीड़ से बचने के लिए होटल और टिकट कम से कम 15-20 दिन पहले ही बुक कर लेना चाहिए, ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. इसके अलावा अपने साथ सर्दी-खांसी, बुखार और मोशन सिकनेस की दिवाई रखना बिल्कुल भी न भूलें. तो वहीं, दूसरी तरफ खास तौर से पहाड़ी इलाकों में नेटर्वक की समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, जिससे डिजिटल पेमेंट के फेल होने के अवसर सबसे ज्यादा है, तो इसलिए अपने पास कैश रखना न भूलें. यह आपको डिजिटल पेमेंट के फेल होने की समस्या से बचाने में सबसे ज्यादा मदद करेगा. 

