स्ट्रीट फूड का ‘स्मार्ट’ तड़का, स्वाद के साथ सेहत को बढ़ावा देने वाले 5 जादुई फूड कॉम्बिनेशन

Nutritionist decodes 5 smart street-food pairings: भारतीय स्ट्रीट फूड सिर्फ चटपटा स्वाद ही नहीं देते, बल्कि पोषक तत्वों के अवशोषण (Absorption) में भी सबसे ज्यादा मदद करते हैं. तो वहीं, पोषण विशेषज्ञों ने 5 ऐसे संयोजनों को डिकोड किया है जो पाचन में सुधार करने में सबसे ज्यादा फायदेमंद है. जैसे उदाहरण के लिए, चना चाट में नींबू आयरन सोखने में मदद करता है, जबकि आलू टिक्की पर दही प्रोबायोटिक्स देने का काम करता है. इसके साथ ही इन स्मार्ट पेयरिंग्स को अपनाकर आप बिना किसी अपराधबोध (Guilt) के स्ट्रीट फूड का जमकर आनंद ले सकते हैं.

1. काला चना चाट और नींबू (Iron + Vitamin C)

काले चने में ‘नॉन-हीम’ आयरन प्रचुर की मात्रा में सबसे ज्यादा होती है, जिसे शरीर आसानी से नहीं सोख पाता है, लेकिन, जब हम इस पर नींबू निचोड़ते हैं, तो विटामिन-C आयरन को ज्यादा अवशोषित होने वाले रूप में पूरी तरह से बदल देता है. इसके साथ ही यह एनीमिया से बचाने और ऊर्जा बढ़ाने का सबसे बेहतरीन तरीका में से एक भी माना जाता है.

2. आलू टिक्की और गाढ़ा दही (Starch + Probiotics)

आलू टिक्की स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होती है. इसके ऊपर ठंडा, दही डालने से न सिर्फ इसका ‘ग्लाइसेमिक इंडेक्स’ कम होता है, बल्कि दही के प्रोबायोटिक्स अच्छे बैक्टीरिया पाचन को आसान बनाते हैं और पेट में जलन या फिर एसिडिटी जैसी गंभीर समस्या को रोकने में बेहद ही मदद करते हैं.

3. पानी पुरी का पानी और पुदीना-हींग (Digestive Herbs)

पानी पुरी के पानी में इस्तेमाल होने वाला ताजा पुदीना, काला नमक और हींग शक्तिशाली पाचक होते हैं. तो वहीं, पुदीना पेट की मांसपेशियों को शांत करने में मदद करता है, जबकि हींग गैस और ब्लोटिंग को कम करने का काम करती है. दरअसल, यह संयोजन ‘एपिटाइज़र’ भूख बढ़ाने वाला के रूप में भी एक तरह से फायदेमंद होता है.

4. भुट्टा (कॉर्न) और नींबू-मसाला (Complex Carbs + Antioxidants)

भुट्टे में फाइबर और जटिल कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है. नींबू और काला नमक लगाने से न सिर्फ इसका स्वाद बढ़ता है, बल्कि यह लार के उत्पादन को उत्तेजित करता है, जिससे स्टार्च का पाचन मुँह से ही शुरू होने लगता है. नींबू के एंटीऑक्सीडेंट्स मक्के के पोषक तत्वों की भी पूरी तरह से रक्षा करने का काम करते हैं.

5. पाव भाजी और मक्खन-कटा हुआ प्याज (Fat-Soluble Vitamins + Prebiotics)

पाव भाजी में मौजूद सब्जियां जैसे गाजर, मटर, टमाटर विटामिन-A और K से भरपूर होती हैं, जो वसा में घुलनशील (Fat-soluble) होती हैं. तो वहीं, थोड़ा सा मक्खन इन विटामिनों के अवशोषण में पूरी तरह से मदद करता है. इसके साथ में कच्चा प्याज ‘प्रीबायोटिक’ फाइबर के रूप में काम करता है, जो आंतों के स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ अच्छा माना जाता है.