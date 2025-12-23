मैरी क्रिसमस 2025, यहां देखें बच्चों और बड़ों के लिए यूनिक केक और कप केक डिजाइन्स

Christmas Cakes Ideas 2025: क्रिसमस आने वाला है, ऐसे में हर कोई धूमधाम से तैयारियों में जुटा हुआ हैं. जहां, एक तरफ पूरी दुनिया क्रिसमस के रंग में नजर आएगी, तो वहीं, दूसरी तरफ लोग क्रिसमस के यूनिक केक और कप केक डिजाइन्स को लेकर तैयारी करने में जुटे हुए हैं. इस साल केक डिजाइन्स में क्लासिक परंपराओं के साथ मॉडर्न आर्ट का बेहतरीन संगम भी देखने को मिल रहा है. नीचे 2025 के सबसे शानदार केक आइडियाज दिए गए हैं, जिससे आप भी घर में बैठकर आसानी से बना सकते हैं.

1. बच्चों के लिए विभिन्न तरह के केक

बच्चों को रंग और किरदार बेहद ही पसंद आते हैं. ऐसे में पिघलता हुआ स्नोमैन (Melting Snowman) व्हाइट गार्निश और मार्शमैलो से बना यह केक ऐसा लगता है जैसे स्नोमैन तेज धूप में पिघल रहा हो. इसके अलावा, एक ऐसा केक जिसमें सांता के पैर चिमनी से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो इन दिनों सोशल माडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसे लोग बेहद ही पसंद कर रहे हैं. इसके अलावा, चॉकलेट फ्रॉस्टिंग, प्रेट्ज़ेल (Pretzels) के सींग और लाल रंग की जेम्स वाली नाक की रेनडियर कप केक्स का केक भी सोशल मीडिया पर खुब सुर्खियां बटोर रहा है.

2. बड़ों के लिए एलिगेंट और क्लासिक

बड़ों की पार्टी के लिए थोड़े मैच्योर और आर्टिस्टिक डिजाइन्स बेहतर होते हैं, दो दिखने में भी Presentable लगते हैं. चॉकलेट से बने पाइनकोन और ‘एडिबल गोल्ड’ का इस्तेमाल करके केक को एक शाही लुक दिया जा सकता है. इसके साथ ही ऑल-व्हाइट फ्रॉस्टिंग के साथ छोटे-छोटे सिल्वर मोतियों और शुगर-ग्लास के पेड़ों वाला केक भी दिखने में शानदार और Presentable लगता है. तो वहीं. दूसरी तरफ पारंपरिक प्लम केक (Plum Cake) को एक नई ऊंचाई देते हुए, इसे डार्क चॉकलेट गनाश (Dark Chocolate Ganache) और ड्राय फ्रूट्स (Dry Fruits) की लेयरिंग के साथ आप तैयार कर सकते हैं.

3. यूनिक कप केक आइडियाज 2025 स्पेशल

बहतरीन तरीके से बनाए गए कप केक्स भी इस क्रिसमस पर चार चांद लगा सकते हैं. एक उलटे आइसक्रीम कोन को हरे रंग की क्रीम से सजाकर उसे कप केक के ऊपर रखें और फिर यह एक मिनी क्रिसमस ट्री जैसा दिखने लगेगा. इसके अलावा आप चाहें तो, कप केक कोइस तरह सजाएं कि वह एक छोटे हॉट चॉकलेट मग जैसा दिखे, जिसके ऊपर छोटे मार्शमैलो रखे हों.

क्रिसमस केक डिजाइन्स क्रिएटिविटी पर दें जोर

क्रिसमस केक डिजाइन्स को लेकर अगर आप उत्साहित हैं तो क्रिएटिविटी पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. जितना आपके केक में क्रिएटिविटी होगी उतना ही आपका केक न सिर्फ खाने में अच्छा लगेगा, बल्कि Presentable भी दिखाई देगा. बच्चों के लिए जहां, मजेदार किरदार जैसे पिघलते स्नोमैन और रेनडियर पसंद किए जा रहे हैं, तो वहीं, दूसरी तरफ बड़ों के लिए एलिगेंट और क्लासिक केक को लोगों में जमकर पसंद किया जा रहा है.