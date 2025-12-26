हड्डियों की मजबूती के लिए ‘सुपरफूड्स’, डाइट में आज ही शामिल करें विटामिन-D से भरपूर ये चीजें, कभी नहीं पड़ेंगे बीमार

Mention these Vitamin D food sources in your regular diet: यह तो हम सभी जानते हैं, कि धूम से बढ़िया विटामिन डी कहीं नहीं मिल सकता है. लेकिन, केवल धूप ही नहीं, विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए फैटी फिश, अंडे की जर्दी, मशरूम और फोर्टिफाइड दूध को आहार में शामिल बेहद ही ज़रूरी है. ऐसा इसलिए है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से खाद्य पदार्थों में इसकी मात्रा सीमित होती है, इसलिए सूरज की रोशनी लेना हमारे शरीर के लिए सबस ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है.

1. शाकाहारी स्रोत (Vegetarian Sources)

मशरूम एकमात्र ऐसा बेहतरीन स्रोत है जो सूरज की रोशनी में विटामिन डी का उत्पादन कर सकता है. इसके साथ ही जंगली या यूवी किरणों के संपर्क में आए मशरूम सबसे अच्छे होते हैं. इसके अलावा इन दिनों बाजारों में दूध, संतरे का रस, दही और ओट्स जैसे खाद्य पदार्थ ‘फोर्टिफाइड’ (विटामिन डी युक्त) रूप में ज्यादा शामिल होते हैं. लेकिन पनीर, में विटामिन डी की मात्रा कम होती है, लेकिन यह दैनिक कैल्शियम और डी की कुछ मात्रा बढ़ाने में बेहद ही मददगार साबित होता है.

2. मांसाहारी स्रोत (Non-Vegetarian Sources)

फैटी फिश जैसे सैल्मन (Salmon), मैकेरल (Mackerel) और टूना (Tuna) विटामिन डी के लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन स्रोत में से एक माने जाते हैं. अगर आप 100 ग्राम सैल्मन मछली का सेवन करें तो, आपकी शरीर की दैनिक आवश्यकता का बड़ा हिस्सा पूरा हो जाएगा. इसके अलावा, अंडे का सफेद हिस्सा प्रोटीन के लिए जाना जाता है, लेकिन विटामिन डी इसके पीले हिस्से यानी जर्दी में ही पाया जाता है.

3. डेयरी और अन्य विकल्प

प्राकृतिक रूप से गाय के दूध में विटामिन डी सबसे ज्यादा कम होता है, लेकिन अधिकांश देशों में इसे विटामिन डी के साथ फोर्टिफाइड किया जाता है. जानकारी के मुताबि, जो लोग दूध नहीं पीते हैं, उनके लिए फोर्टिफाइड सोया मिल्क या बादाम का दूध सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है.

कुछ महत्वपूर्ण सुझाव

केवल खाने से ही विटामिन डी की पूर्ति करना मुश्किल हो सकता है. रोज़ाना सुबह 10-15 मिनट धूप में बैठने से आपके शरीर को भरपूर विटामिन डी मिल जाएगा. इसके साथ ही विटामिन डी एक फैट-सॉल्यूबल (वसा में घुलनशील) विटामिन है, इसलिए इसे जैसे घी या नट्स के साथ लेने पर यह बेहतर आहार माना जाता है. लेकिन एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अपना रोज़ाना का सप्लीमेंट शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना न भूलें.