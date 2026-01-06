Home > लाइफस्टाइल > छोटे दाने, बड़े फायदे! आखिर चिया सीड्स कैसे बना सुपरफूड?

छोटे दाने, बड़े फायदे! आखिर चिया सीड्स कैसे बना सुपरफूड?

चिया सीड्स (Chia Seeds) ने पिछले कुछ सालों में अपनी असाधारण पोषण क्षमता की वजह से 'सुपरफूड' (Superfood List) की सूची में पहला स्थान हासिल कर लिया है.

By: DARSHNA DEEP | Published: January 6, 2026 3:52:04 PM IST

Chia Seeds The Superfood
Chia Seeds The Superfood


Chia Seeds The Superfood: आप में बहुत कम लोग यह जानते होगे कि, चिया सीड्स में भारी मात्रा में ओमेगा-3 फैटी एसिड, फाइबर और प्रोटीन का एक बेहद ही अनोखा मिश्रण हैं देखने को मिलता है. इनका रोजाना सेवन करने से त्वचा की चमक बढ़ाने (Glowing Skin), शरीर की पुरानी सूजन (Inflammation) को कम करने के साथ-साथ दिन भर ऊर्जा के स्तर को स्थिर बनाए रखने में भी बेहद ही मदद करता है. इसके अलावा पानी सोखने की अपनी अद्भुत क्षमता की वजह से, ये पाचन में सुधार करने के साथ-साथ और वजन घटाने में भी सहायक होते हैं. 

1. चमकती त्वचा (Clear & Glowing Skin)

जानकारी के मुताबिक, चिया सीड्स एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा से पूरी तरह से भरपूर होते हैं, जो मुक्त कणों (Free Radicals) से लड़कर त्वचा की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने का काम करते हैं. तो वहीं,  इनमें मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड त्वचा की नमी बनाए रखते हैं और मुँहासों की सूजन भी पूरी तरह से कम कर देते हैं. दरअसल,  यह आपकी त्वचा को प्राकृतिक चमक देने का भी अनोखे तरीके से काम करते हैं. 

2. सूजन में कमी (Reducing Inflammation)

तो वहीं, दूसरी तरफ पुरानी सूजन कई गंभीर बीमारियों को पैदा कर सकती है. चिया सीड्स में ‘अल्फा-लिनोलेनिक एसिड’ (ALA) होता है, जो शरीर में सूजन पैदा करने वाले कारकों को कम करने में सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है.  इसके सेवन से जोड़ों के दर्द में राहत देखने को मिलती है और हृदय स्वास्थ्य में धीरे-धीरे सुधार भी होता है. 

3. स्थिर ऊर्जा स्तर (Sustained Energy)

हालाँकि, जंक फूड या मीठे पेय पदार्थों के विपरीत, चिया सीड्स रक्त शर्करा (Blood Sugar) के स्तर को स्थिर रखने में सबसे ज्यादा मदद करते हैं.  इनमें मौजूद फाइबर और प्रोटीन ऊर्जा को धीरे-धीरे रिलीज करते हैं, जिससे आप दिन भर थकान महसूस नहीं करते हैं. इसके अलावा यह आपके शरीर में ‘स्टेमिना बूस्टर’ की तरह काम करता है. 

4. पाचन और वजन नियंत्रण

चिया सीड्स अपने वजन से 10-12 गुना ज्यादा पानी सोख का काम करते हैं. जब आप इनका सेवन करते हैं, तो ये पेट में एक जेल जैसा पदार्थ बनाते हैं, जिससे लंबे समय तक आपको भूख महसूस नहीं होती है. इसके अलावा यह गुण वजन घटाने और कब्ज की समस्या को दूर करने में भी बेहद ही असरदार होते हैं. 

