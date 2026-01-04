Home > लाइफस्टाइल > सावधान! आपके बगीचे की घास बन सकती है सांपों का बसेरा

बगीचे की सुंदरता के लिए घास (Grass) जरूरी है, लेकिन कुछ खास प्रकार की घास (Special types of grass) और उनकी स्थिति अनजाने में सांपों (Snakes) को आपके घर के करीब खींच सकती है.

By: DARSHNA DEEP | Published: January 4, 2026 3:45:38 PM IST

These types of grasses attract snakes
These types of grasses attract snakes: लंबी और घनी घास (Overgrown Grass) सांपों को छिपने के लिए अंधेरी और ठंडी जगहों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है. तो वहीं, अगर आपके बगीचे की घास 4-5 इंच से ज्यादा लंबी है, तो यह उनके लिए एक आदर्श ‘कवर’ की तरह काम करती है. यह उन्हें बाज जैसे शिकारियों से बचाने में बेहद ही मदद बी करती है. 

लेमन ग्रास (Lemon Grass)

लेमन ग्रास मच्छरों को दूर भगाने में सबसे ज्यादा मददगार साबित होती है. लेकिन इसकी घनी झाड़ीनुमा बनावट और नमी सांपों, विशेषकर छोटे सांपों को सुरक्षा देने का काम करती है. 

ऊंची सजावटी घास (Ornamental Grasses)

फाउंटेन ग्रास या पैम्पास ग्रास जमीन के पास बहुत ज्यादा घनी होती हैं, जो एक तरह से सांपों के लिए सुरक्षित घर बनाने का काम करती है. इसके साथ ही नम और छायादार घास बगीचे के उन कोनों में जहां धूप कम पड़ती है और घास हमेशा गीली रहती है, वहां मेंढक और कीड़े सबसे ज्यादा पनपते की कोशिश करते हैं, दरअसल, ये जीव सांपों का सबसे ज्यादा लोकप्रिय खाने में से एक होता है, इसलिए खाने की तलाश में सांप वहां खिंचे चले आते हैं.

बचाव के उपाय: क्या कहते हैं विशेषज्ञ ?

हाँलाकि, विशेषज्ञों का मानना है कि सांप घास से ज्यादा उस पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) की तरफ आकर्षित होते हैं जो घास बनाने का सबसे ज्यादा काम करती है. अगर आपकी घास में चूहे, मेंढक या छिपकलियां हैं, तो जाहिर से बात है कि सांपों का आना तो बनता ही है. घास को हमेशा छोटा रखें (2 इंच से कम) छोटी घास में सांप खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि वे शिकारियों को आसानी से दिख सकते हैं. 

इसके अलावा बगीचे में पानी को जमा होने से रोकने की पूरी तरह से कोशिश करें. सूखा घास सांपों सो कम पसंद आती है. बगीचे की बाड़ या दीवारों के पास उगने वाली जंगली घास को हटा दें, क्योंकि सांप अक्सर किनारों के सहारे चलने की कोशिश करते हैं. 

लंबी, घनी और नम घास सांपों को छिपने के लिए सुरक्षित स्थान और शिकार (मेंढक, चूहे) उपलब्ध कराने में बेहद ही मदद करती है. तो वहीं, अपने बगीचे को सुरक्षित रखने के लिए घास को काटना न भूलें. सजावटी झाड़ियों को जमीन से थोड़ा ऊपर छाँटें और बगीचे में नमी कम रखने की कोशिश करें. लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि साफ और छोटा बगीचा सांपों के लिए कम आकर्षक होता है. 

Tags: Ecosystemlifestyle newssnakesTall GrassTypes of Green Grass
