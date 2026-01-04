Home > लाइफस्टाइल > मटन के साथ भूलकर भी न करें इन चीजों का सेवन, नहीं तो हो सकती है यह बीमारी

मटन (Mutton) के साथ गलत खाद्य पदार्थों (Wrong Food Item) का मेल न सिर्फ आपके पाचन को खराब कर सकता है, बल्कि शरीर में विषाक्त पदार्थों (Toxins) को भी जन्म देने की कोशिश करता है.

By: DARSHNA DEEP | Published: January 4, 2026 3:13:32 PM IST

Avoid these food combos while eating mutton: यह तो सभी जानते हैं कि मटन एक भारी खाना होता है, जिसे पचाने में शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा और समय लगता है. लेकिन, जब हम मटन के साथ कुछ खास खानें की चीजों के सेवन करते हैं, हमारे शरीर को परेशानी होने लगती है. मटन के साथ दूध, दही, शहद या चाय का सेवन पाचन तंत्र के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक माना जाता है. तो वहीं, पोषण विशेषज्ञ के मुताबिक, मटन को हमेशा हरी सब्जियों या नींबू के साथ ही खाना चाहिए ताकि, इसमें मौजूद विटामिन और खनिज आसानी से पच सकें और शरीर को भारी मात्रा में सही तरीके से पोषण मिल सके. 

किन खानों के साथ नहीं खाना चाहिए मटन?

आयुर्वेद के मुताबिक, मांस और डेयरी उत्पादों की प्रकृति एक-दूसरे के बेहद ही विपरीत होती है, और मटन गर्म होता है जबकि दूध और दही ठंडा. इनका साथ सेवन करने से पाचन तंत्र में समस्या देखने को मिल सकती है, जिससे त्वचा रोग और पेट में भारीपन हो सकता है. तो वहीं, दूसरी तरफ मटन के साथ शहद का भी सवेन नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से हमारे शरीर में गर्मी ज्यादा बढ़ने लगती है, जिससे पेट की परत में जलन के साथ-साथ एसिडिटी की गंभीर समस्या देखने को मिल सकती है. 

इतना ही नहीं, मटन के साथ-साथ भुलकर भी चाय और कॉफी का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. दरअसल, मटन में भरपूर आयरन होता है, जो चाय और कॉफी में मौजूद टैनिन और कैफीन आयरन के अवशोषण (Absorption) को पूरी तरह से रोकने की कोशिश करता है, जिससे खाने की पौष्टिकता तुरंत ही खत्म हो जाती है. इसके अलावा, मटन और अत्यधिक स्टार्च (जैसे बहुत ज्यादा आलू या पास्ता) प्रोटीन और भारी कार्ब्स को एक साथ पचाने के लिए अलग-अलग पाचक रसों की जरूरत होती है, जिससे पाचन धीमा हो जाता है और पेट फूलने (Bloating) की समस्या भी देखने को मिल सकती है. 

आखिर क्या है विशेषज्ञों की खास राय?

आयुर्वेद की भाषा में इसे ‘अग्नि’ का असंतुलन माना जाता है. तो वहीं, मटन के साथ ठंडी चीजों का सेवन पाचन अग्नि को शांत कर देता है, जिससे खाना और भी ज्यादा  सड़ने लगता है. तो वहीं, दूसरी तरफ खाद्य विज्ञान (Food Science) के मुताबिक, टन जैसे उच्च प्रोटीन वाले खानेको पेप्सिन जैसे एंजाइमों की सबसे ज्यादा ज़रूरत होती है. जब हम इसके साथ दूध या फिर अन्य जटिल चीजों को मिलाते हैं, तो पाचन की प्रक्रिया पहले से और भी ज्यादा धीमी होने लगती है. 

