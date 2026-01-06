सावधान! गर्म पेय के साथ कभी न खाएं ये चीजें, आयुर्वेद और विज्ञान की चेतावनी

Food combos to avoid with hot drinks: यह तो हम सभी जानते हैं कि, गर्म खाने वाले पदार्थों के साथ दही, मछली, मांस और आम का सेवन करना स्वास्थ्य कितना ज्यादा हानिकारक होता है. दरअसल, आयुर्वेद की भाषा में इसे ‘विरुद्ध आहार’ माना जाता है, जो हमारे शरीर में कई बीमारियां पैदा कर सकता है. तो वहीं, चाय, कॉफी या गर्म पानी के साथ इन गलत पदार्थों का सेवन करने से एसिडिटी, त्वचा रोग और पाचन संबंधी जैसी गंभीर समस्याएं होने का सबसे बड़ा खतरा भी रहता है.

किन चीजों का नहीं करें सेवन

दही और गर्म चाय या कॉफी

दरअसल, दही की तासीर सबसे ज्यादा ठंडी होती है और इसे गर्म चाय या फिर कॉफी के साथ लेने से शरीर के स्रोत (Channels) अवरुद्ध होने शुरू हो जाते हैं, जिससे त्वचा रोग की गंभीर समस्या देखने को मिल सकती है.

मछली/मांस और गर्म पेय

इसके अलाावा मछली गर्म होती है, लेकिन गर्म चीजों के साथ इसका सेवन हमारे खुन में अशुद्धि पैदा करता है, जिसे आयुर्वेद में ‘अभिष्यंदी’ भी कहा जाता है. इससे शरीर में विष (Toxins/Ama) का निर्माण होने लगता है.

आम और पनीर

यह तो सभी जानते हैं कि आम में प्राकृतिक चीनी की मात्रा सबसे ज्यादा होती है और पनीर में भारी प्रोटीन मौजूद होता है. जो गर्म पेय के साथ इनका मेल पित्त दोष को बढ़ाकर एसिडिटी और सीने में जलन की गंभीर समस्या को सबसे जल्दी पैदा करता है. इसके अलावा, गर्म पेय के साथ भारी स्टार्च जैसे आलू या फिर मैदे का सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से गैस और पेट फूलने की समस्या देखने को मिल सकती है.

क्या कहता है आधुनिक पोषण विज्ञान?

आधुनिक विज्ञान प्रोटीन विकृतीकरण (Protein Denaturation) के सिद्धांत पर ही पूरी तरह से आधारित है. जहां, जब भी हम गर्म पदार्थों के साथ मांस, मछली या पनीर जैसे उच्च प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थों के साथ मिलते हैं, तो प्रोटीन की मात्रा आणविक संरचना (Molecular Structure) में बदल जाती है, जिससे खाने को पचाने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

तो वहीं दूसरी तरफ, गर्म पेयजल के साथ ठंडे खाद्य पदार्थ जैसे फ्रिज से निकला दही या आम लेने से आंतों में तनाव (Gut Stress) की समस्या धीरे-धीरे पैदा होने लगती है. इतना ही नहीं हमारे शरीर का तापमान अचानक उतार-चढ़ाव आंतों की मांसपेशियों में नुकसान पैदा करने लगता है, जिससे पोषक तत्वों का अवशोषण (Absorption) ठीक से नहीं हो पाता है.

किसे रहना चाहिए सबसे ज्यादा सतर्क?

संवेदनशील पाचन वाले लोग, जिन्हें बार-बार गैस या कब्ज की समस्या होती है, उन्हें सतर्क रहने की सबसे ज्यादा जरूरत है. गर्म पेय और गलत खाने से एसिडिटी की समस्या बढ़ने लगती है, इसलिए एसिडिटी के मरीजों को भी दूर रहना चाहिए. इसके अलावा, त्वचा रोगों से पीड़ित लोग, जिन्हें एक्जिमा या सोरायसिस है, उन्हें भी सबसे ज्यादा सतर्क रहने की खास तौर से जरूरत है.