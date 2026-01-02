Home > लाइफस्टाइल > Yoga For Older Women: 50 की उम्र में दिखना चाहती हैं जवान, तो हर रोज कर लें बस ये काम

Yoga For Older Women: 50 की उम्र में दिखना चाहती हैं जवान, तो हर रोज कर लें बस ये काम

Yoga For Older Women: सेहत बनाने के लिए आपको अपनी कुछ आदतों में बदलाव करना होगा. लंबे समय तक युवा और एनर्जेटिक दिखने के लिए खानपान, एक्सरसाइज और हेल्दी लाइफस्टाइल जरूरी है.

By: Preeti Rajput | Published: January 2, 2026 2:36:25 PM IST

Yoga For Older Women: 50 की उम्र में दिखना चाहती हैं जवान, तो हर रोज कर लें बस ये काम


Yoga For Older Women: बढ़ती उम्र के साथ चेहरे की रौनक और शरीर के धीरे-धीरे कमजोर होने लगता है. खासतौर पर महिलाओं में है, यह कमजोरी देखने को मिलता है. लेकिन, कुछ आसान आदतें अपनाकर युवा और एनर्जेटिक दिख सकते हैं. इन आदतों में सही खानपान, एक्सरसाइज और हेल्दी लाइफस्टाइल जरुरी है. इन्हें अपनाकर उम्र बढ़ने के बावजूद फिट और फ्रेश दिखते हैं. 

विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स 

अपनी डेली डाइट में फलों और सब्जियों को शामिल जरुर करें. जो विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर से भरपूर होते हैं. यह न सिर्फ आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाते हैं, बल्कि शरीर की इम्युनिटी भी मजबूत करते हैं. संतरा, नींबू और पपीता जैसी चीजें शामिल हैं. 

30 मिनट एक्सरसाइज

हेल्दी बॉडी और फिटनेस के लिए एक्सरसाइज सबसे जरुरी है. एक्सरसाइज से न सिर्फ आपका वजन कंट्रोल में रहता है, बल्कि यह मसल्स को भी टोन करता है. एक्सरसाइज शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करती हैं. हर दिन कम से कम 30 मिनट वॉक करें. 

पूरी और अच्छी नींद लें

स्किन और मेंटल हेल्थ के लिए भरपूर नींद जरूरी है. अच्छी नींद से शरीर रिलैक्स होता है. जिससे आपका चेहरा फ्रेश और डार्क सर्कल्स फ्री दिखता है. 7-8 घंटे की नींद लें और कोशिश करें. 

हाइड्रेटेड रहें 

पानी शरीर से टॉक्सिन्स निकालने में काफी मदद करता है. दिनभर में 8-10 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए. पानी की कमी से स्किन ड्राई और डल दिखने लगती है. इसलिए रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत जरुरी है. 

तलवों की मालिश

पहले सरसों के तेल और नारियल तेल से रात को सोने से पहले पैरों के तलवों की मालिश करें. इससे नर्वस सिस्टम शांत होता है, अच्छी नींद आने लगती है. मानसिक तनाव को कम करता है, इससे शरीर में बल्ड सर्कुलेशन बेहतर करता है. इससे हेल्दी और ग्लोइंग स्किन रहती है. 

शराब छोड़ना

शराब छोड़ने का फैसला सबसे बड़े बदलावों में से एक था. इसे छोड़ने के बाद, उसने अपने हार्मोन, नींद, मूड और रिकवरी में काफी सुधार महसूस किया. उसने कहा, “मैं शराब नहीं पीती.” इसके बिना, मेरी रिकवरी, हार्मोन, मूड और नींद सब बहुत बेहतर हैं.

Yoga For Older Women: 50 की उम्र में दिखना चाहती हैं जवान, तो हर रोज कर लें बस ये काम

