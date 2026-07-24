बासी नहीं… स्वाद का खजाना हैं बची हुई रोटियां! इन 5 मजेदार रेसिपीज़ को खाकर हर कोई पूछेगा-‘और है क्या?’

Leftover Roti Recipes: हर घर में कभी न कभी रोटियां बच ही जाती हैं और अक्सर उन्हें दोबारा गर्म करके खाने या फेंक देने की नौबत आ जाती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही बची हुई रोटियां कुछ ही मिनटों में ऐसी लाजवाब डिशेज़ में बदल सकती हैं, जिन्हें देखकर बच्चों से लेकर बड़े तक उंगलियां चाटते रह जाएंगे. रोटी पिज्जा, रोल, चिप्स और कई दूसरी टेस्टी रेसिपीज़ न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाती हैं, बल्कि फूड वेस्टेज भी रोकती हैं. अगर आप भी रोज़ की बची रोटियों का स्वादिष्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इन 5 आसान और मजेदार रेसिपीज़ को जरूर ट्राई करें.

बासी रोटी से बनने वाली 5 स्वादिष्ट रेसिपी

रोटी पिज्जा: बची हुई रोटियों से बनने वाला रोटी पिज्जा स्वाद में काफी बढ़िया होता है. इसे बनाने के लिए बेस के तौर पर बची रोटी का उपयोग किया जाता है. पहले मक्खन को पिघलाकर उसे रोटी पर फैलाएं. अब पिज्जा सॉस डालकर चारों ओर फैला दें. फिर शिमला मिर्च, प्याज, पालक आदि से टॉपिंग करें. अब इनके ऊपर मोजेरेला चीज फैलाएं. ऊपर से चिली फ्लेक्स, मिक्स हर्ब्स छिड़कें. चीज़ पिघलने तक रोटी पिज्जा को पका लें.

रोटी रोल: रोटी रोल एक कॉमन फूड डिश है जो काफी पसंद की जाती है. इसे बची रोटियों से बनाकर भी खाया जाता है. इसके लिए सबसे पहले रोटी पर टोमेटो केचप को फैलाएं. इसके ऊपर चीज़ कद्दूकस कर दें. अब गाजर, टमाटर, प्याज की टॉपिंग कर रोटी को रोल कर दें. अब रोल को नॉनस्टिक पैन पर डालकर कुछ देर तक सेकें. चाहें तो थोड़े से तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं.

रोटी नूडल्स: बची रोटियों से बनी फूड डिश रोटी नूडल्स को बच्चे काफी पसंद करेंगे. इसे उनके लंचबॉक्स में या फिर दिन में स्नैक्स के तौर पर परोसा जा सकता है. इसे बनाने के लिए पहले रोटी को चाकू की मदद से लंबे पतले टुकड़ों में काट लें. फिर कड़ाही में अदरक, लहसुन, हरी मिर्च डालकर तेल में तलें. इसें प्याज, गाजर, काली मिर्च डालकर भूनें. कुछ देर बाद रोटी के टुकड़े डालकर पकाएं. इसमें तीखा सॉस, लाल मिर्च सॉस, केचप, सोया सॉस डाल दें.

रोटी चीला: बेसन का चीला तो आपने कई बार खाया होगा लेकिन बची हुई रोटी की मदद से भी टेस्टी रोटी चीला बनाकर खाया जा सकता है. इसे बनाने के लिए बेसन का भी उपयोग किया जाता है. सबसे पहले बेसन में मसाले डालकर चीले का घोल तैयार कर लें. इसके बाद एक नॉनस्टिक पैन पर रोटी को रखकर गर्म करें. इसके ऊपर बेसन का घोल डालकर अच्छी तरह से फैलाएं. थोड़ा सिक जाए तो चारों तरफ तेल डालकर पलट दें. दूसरी तरफ भी बेसन का घोल डालकर तेल लगाएं और सेकें.

रोटी सैंडविच: बची हुई रोटियों से अगर आप टेस्टी फूड डिश बनाना चाहते हैं जो बच्चे भी चाव ले लेकर खाएं तो इसके लिए रोटी सैंडिवच एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है. रोटी सैंडविच बनाना भी काफी आसान है. इसे बनाने के लिए पहले गाजर, पत्तागोभी, शिमला मिर्च, कॉर्न को कड़ाही में डालकर फ्राई कर स्टफिंग लें. मसाले डालकर पकाएं. इसके बाद बची हुई रोटी लेकर आधे हिस्से में हरी चटनी और आधे में मायोनीज लगाएं. अब एक हिस्से में वेजिटेबल स्टफिंग फैला दें और दूसरे हिस्से को फोल्ड कर हल्के हाथ से दबाएं. इस पर थोड़ा सा मक्खन डालकर तवे पर दोनों तरफ से सेक लें.