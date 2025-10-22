Home > लाइफस्टाइल > क्यों हर कोई कॉफी में डाल रहा है नमक? वायरल ट्रेंड के पीछे छिपा है दिलचस्प साइंस

क्यों हर कोई कॉफी में डाल रहा है नमक? वायरल ट्रेंड के पीछे छिपा है दिलचस्प साइंस

क्या आपने कभी सोचा है कि कॉफी में सिर्फ एक चुटकी नमक डालना उसका स्वाद पूरी तरह बदल सकता है? सोशल मीडिया पर वायरल यह ट्रेंड सबको चौंका रहा है. क्या यह सिर्फ स्वाद बढ़ाने का तरीका है या इसके पीछे कोई छिपा विज्ञान है जो आपको हैरान कर देगा?

By: Anuradha Kashyap | Published: October 22, 2025 10:45:14 AM IST

Salt In Coffee: सोशल मीडिया पर कॉफी लवर्स के लिए एक नया ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है, लोग अब अपनी कॉफी में चीनी या क्रीम की जगह एक चुटकी नमक डालकर पी रहे हैं. दावा यह है कि इससे कॉफी की कड़वाहट कम होती है और उसका स्वाद नेचुरल रूप से बढ़ जाता है, यह ट्रेंड खासतौर पर उन लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, जो हेल्दी कॉफी चाहते हैं लेकिन स्वाद में कोई समझौता नहीं करना चाहते.

कैसे शुरू हुआ यह नया ट्रेंड

कॉफी में नमक डालने का ट्रेंड सोशल मीडिया पर सबसे पहले तब देखा गया जब कुछ ब्लॉगर ने इसकी सलाह दी. उन्होंने बताया कि केवल एक चुटकी नमक डालने से कॉफी का स्वाद ज्यादा माइल्ड और मजेदार हो जाता है. शुरुआत में लोग इसमें संदेह में थे, लेकिन एक बार ट्राई करने के बाद इसे अपनाने लगे. अब लोग कॉफी पाउडर में हल्की मात्रा में नमक मिला रहे हैं या तैयार कॉफी में एक चुटकी डालकर टेस्ट कर रहे हैं, धीरे-धीरे यह ट्रेंड वायरल हो गया और दुनिया भर के कॉफी lovers ने इसे अपनाना शुरू कर दिया.

साइंस के अनुसार क्या होता है?

साइंटिफिक नजरिये से देखा जाए तो नमक में मौजूद सोडियम आयन कॉफी की कड़वाहट को कम कर देता है, इससे बिना शुगर डाले कॉफी में मिठास का एहसास होता है. कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बस एक छोटी चुटकी नमक ही पर्याप्त है, क्योंकि ज्यादा नमक डालने से कॉफी का स्वाद बिगड़ सकता है, यह तरीका खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो चीनी का सेवन कम करना चाहते हैं लेकिन कॉफी का स्वाद पूरा महसूस करना चाहते हैं.

हेल्थ और सावधानियां

हालांकि कई लोग सोचते हैं कि नमक डालने से हाइड्रेशन बढ़ता है, लेकिन एक्सपर्ट इसे सही नहीं मानते. कॉफी हल्की डिहाइड्रेटिंग होती है, और सिर्फ एक चुटकी नमक डालने से इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता, यह तरीका केवल फ्लेवर बढ़ाने और कड़वाहट कम करने का है. साथ ही, यह ट्रेंड नया नहीं है—तुर्की में शादियों में कॉफी में नमक डाला जाता है, वियतनाम में साल्टेड कॉफी बहुत फेमस है.

