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Lauki Khichdi: गर्मी में शरीर को ठंडक देने वाली है लौकी की खिचड़ी, जानें आसान और हेल्दी रेसिपी

Lauki Khichdi: गर्मियों के लिए लौकी की खिचड़ी एक हल्का, पौष्टिक और आसानी से पचने वाला भोजन है, जो शरीर को ठंडक देता है और हाइड्रेशन बनाए रखता है. इसे मूंग दाल और चावल के साथ आसानी से घर पर बनाया जा सकता है.

By: Ranjana Sharma | Published: May 18, 2026 6:10:51 PM IST

गर्मियों के लिए परफेक्ट डाइट है लौकी की खिचड़ी
गर्मियों के लिए परफेक्ट डाइट है लौकी की खिचड़ी


Lauki Khichdi: तेज गर्मी के मौसम में लोग ऐसे भोजन की तलाश करते हैं जो शरीर पर भारी न पड़े, आसानी से पच जाए और साथ ही अंदर से ठंडक भी दे. इसी वजह से लौकी की खिचड़ी को एक बेहद अच्छा और हेल्दी विकल्प माना जाता है. लौकी में पानी की मात्रा भरपूर होती है, जो शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करती है. वहीं मूंग दाल और चावल का संयोजन पेट के लिए हल्का होता है और आसानी से पच जाता है. यह खिचड़ी स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद मानी जाती है.

क्यों खास है लौकी की खिचड़ी?

लौकी की खिचड़ी सिर्फ एक साधारण भोजन नहीं, बल्कि गर्मियों में शरीर को संतुलित रखने वाला आहार माना जाता है. यह शरीर में पानी की कमी को पूरा करने में मदद करती है और पेट को ठंडक देती है. इसके नियमित सेवन से भारीपन, अपच और पेट की जलन जैसी समस्याओं में भी राहत मिल सकती है.

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लौकी की खिचड़ी बनाने के लिए जरूरी सामग्री

  • आधा कप चावल
  • आधा कप मूंग दाल
  • 1 कप कद्दूकस की हुई लौकी
  • आधा छोटा चम्मच जीरा
  • चौथाई छोटा चम्मच हल्दी
  • 1 चम्मच देसी घी
  • स्वादानुसार नमक
  • 3 कप पानी

लौकी की खिचड़ी बनाने की आसान विधि

सबसे पहले चावल और मूंग दाल को अच्छी तरह धोकर लगभग 15 मिनट के लिए पानी में भिगो दें. इसके बाद लौकी को छीलकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें या कद्दूकस कर लें. अब कुकर में देसी घी गर्म करें और उसमें जीरा डालकर तड़का लगाएं. जैसे ही जीरा चटकने लगे, उसमें हल्दी और कद्दूकस की हुई लौकी डालकर 2 से 3 मिनट तक हल्का भून लें. इसके बाद भीगे हुए चावल और मूंग दाल डालें. स्वादानुसार नमक और पानी मिलाकर अच्छे से मिक्स करें. अब कुकर का ढक्कन बंद करें और मध्यम आंच पर 3 से 4 सीटी आने तक पकने दें. सीटी आने के बाद गैस बंद कर दें और भाप निकलने दें. आपकी गरमा-गरम और पौष्टिक लौकी की खिचड़ी तैयार है.

परोसने का तरीका

लौकी की खिचड़ी को दही, पापड़ या अचार के साथ परोसा जा सकता है. यह कॉम्बिनेशन इसके स्वाद को और भी बढ़ा देता है और गर्मियों में इसे एक परफेक्ट मील बना देता है.

Tags: lauki khichdisummer food
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