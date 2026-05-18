Lauki Khichdi: गर्मी में शरीर को ठंडक देने वाली है लौकी की खिचड़ी, जानें आसान और हेल्दी रेसिपी

Lauki Khichdi: तेज गर्मी के मौसम में लोग ऐसे भोजन की तलाश करते हैं जो शरीर पर भारी न पड़े, आसानी से पच जाए और साथ ही अंदर से ठंडक भी दे. इसी वजह से लौकी की खिचड़ी को एक बेहद अच्छा और हेल्दी विकल्प माना जाता है. लौकी में पानी की मात्रा भरपूर होती है, जो शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करती है. वहीं मूंग दाल और चावल का संयोजन पेट के लिए हल्का होता है और आसानी से पच जाता है. यह खिचड़ी स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद मानी जाती है.

क्यों खास है लौकी की खिचड़ी?

लौकी की खिचड़ी सिर्फ एक साधारण भोजन नहीं, बल्कि गर्मियों में शरीर को संतुलित रखने वाला आहार माना जाता है. यह शरीर में पानी की कमी को पूरा करने में मदद करती है और पेट को ठंडक देती है. इसके नियमित सेवन से भारीपन, अपच और पेट की जलन जैसी समस्याओं में भी राहत मिल सकती है.

लौकी की खिचड़ी बनाने के लिए जरूरी सामग्री