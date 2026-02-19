Home > लाइफस्टाइल > India Marriage Trends: लड़के तो छोड़ो अब लड़कियां भी नहीं कर रहीं जल्दी शादी? आखिर क्यों Gen Z अब जल्दबाजी में नहीं कहते हां

Later Marriage Reason: सोचिए! दस साल पहले, लोग 27 साल की उम्र तक शादी करके घर बसाने का प्रेशर महसूस करते थे. अब? ऐसा लगता है कि सिंगल्स शादी के प्लान पर ब्रेक लगा रहे हैं और अपने रिश्ते में अगला कदम उठाने से पहले अपने करियर, दिल और हीलिंग को प्रायोरिटी दे रहे हैं.

By: Heena Khan | Published: February 19, 2026 11:00:31 AM IST

Wedding tips for gen z
Wedding tips for gen z


Later Marriage Reason: सोचिए! दस साल पहले, लोग 27 साल की उम्र तक शादी करके घर बसाने का प्रेशर महसूस करते थे. अब? ऐसा लगता है कि सिंगल्स शादी के प्लान पर ब्रेक लगा रहे हैं और अपने रिश्ते में अगला कदम उठाने से पहले अपने करियर, दिल और हीलिंग को प्रायोरिटी दे रहे हैं. जानकारी के मुताबिक इंडियन मैट्रिमोनी प्लेटफॉर्म, जीवनसाथी की एक नई रिपोर्ट इस बदलाव को हाईलाइट करती है, जिसमें 2016 से 2025 तक के यूज़र ट्रेंड्स को एनालाइज़ किया गया है और 2026 में 30,000 से ज़्यादा लोगों का सर्वे किया गया है. ‘द बिग शिफ्ट: हाउ इंडिया इज़ रीराइटिंग द रूल्स ऑफ़ पार्टनर सर्च एंड मैरिज’ टाइटल वाली यह रिपोर्ट दिखाती है कि एक ऐसा देश प्यार को अपनी शर्तों पर अपना रहा है – देर से, समझदारी से और शानदार तरीके से सबको साथ लेकर. नई दिल्ली के सिंगल्स इस मामले में आगे हैं, और यह इंस्पायरिंग है.

देर से शादी क्यों कर रहे युवा 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये नंबर एम्पावरमेंट की कहानी बताते हैं. पार्टनर की तलाश शुरू करने की मीडियन उम्र क्या है? 27 से 29 तक. रिपोर्ट के मुताबिक, अब आधे यूज़र्स 29 साल की उम्र में शादी कर लेते हैं, और जल्दबाजी में शादी करने के बजाय फाइनेंशियल सिक्योरिटी, करियर और पर्सनल ग्रोथ को चुनते हैं. शादी में यह देरी इसलिए नहीं है कि लोगों को दिलचस्पी नहीं है, बल्कि यह एक जानबूझकर किया गया फैसला है. स्वाइप और स्ट्रेस वाली दुनिया में, यह ताज़ी हवा के झोंके जैसा है.

तलाक की दर में गिरावट 

दोबारा शादी करने की चाह रखने वाले लोगों की संख्या 2016 में 11% से बढ़कर 2025 में 16% हो गई – जो कि 43% की बड़ी बढ़ोतरी है. इसका मतलब है, प्लेटफॉर्म पर लगभग छह में से एक सक्सेस स्टोरी दूसरी शादी के बारे में है. इससे भी अच्छी बात यह है कि तलाकशुदा प्रोफाइल में 15% दिलचस्पी उन लोगों की है जिन्होंने कभी शादी नहीं की. यह दिखाता है कि भारत पुरानी सोच को बदल रहा है, और दोबारा शादी को ज़्यादा स्वीकार कर रहा है. यह इस बात का सबूत है कि हम इंसान हैं, प्यार हमेशा सीधा नहीं होता, और यह ठीक है. ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि ठीक होने से “हमेशा के लिए” खुशहाल ज़िंदगी मिलती है.

शादी के लिए अब जाति नहीं स्वभाव रखता है अहमियत 

याद है जब जाति पर कोई समझौता नहीं होता था? लेकिन अब दस सालों में सख्त पसंद 91% से गिरकर 54% हो गई. मेट्रो शहरों में, यह घटकर 49% रह गई है. प्यार खुद ही रंग-अंधा हो गया है, जो लोगों के सरनेम के बजाय उनके कैरेक्टर/नेचर पर ज़्यादा ध्यान देता है. यह बदलाव ऐसा लगता है कि हम तरक्की का जश्न मना सकते हैं. फैसले कौन ले रहा है? आप ले रहे हैं. खुद से बनाए गए प्रोफाइल 67% से बढ़कर 77% हो गए, जबकि परिवार द्वारा मैनेज किए गए प्रोफाइल 33% से घटकर 23% हो गए, मैट्रिमोनी प्रोफाइल पर. फिर भी, 69% का कहना है कि माता-पिता की सलाह से सही मैच ढूंढने का प्रोसेस आसान हो जाता है! यह मॉडर्न मैचमेकिंग है,आपका दिल लीड करता है, परिवार किनारे से चीयर करता है. जेंडर रोल भी बदल रहे हैं. सिर्फ़ 8% लोग ही कमाने वाला चाहते हैं. और हैरानी की बात है कि 87% मर्द इस बात से खुश हैं कि उनकी पत्नियाँ उनसे ज़्यादा कमाती हैं, जबकि सिर्फ़ 15% औरतें कम कमाने वाले पार्टनर को अपनाती हैं. ऐसा लगता है, भारत प्यार में बराबरी को हाँ कह रहा है.

2026 इ बदल गया शादी का विजन 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जीवनसाथी के रोहन माथुर ने इसे सही कहा है, “इंडियन सिंगल्स ज़्यादा सोच-समझकर काम करने लगे हैं, वो सख़्त फ़िल्टर के बजाय कम्पैटिबिलिटी, शेयर्ड वैल्यूज़ और इमोशनल तैयारी को चुन रहे हैं.” शादी कोई डेडलाइन नहीं है, यह एक सोचा-समझा फ़ैसला है, खुद से लिया गया फिर भी मिलकर किया गया. दिल्ली की भीड़-भाड़ वाली सड़कों से लेकर पूरे भारत के सपनों तक, यह बदलाव उम्मीद जगाता है कि शादी करने के बारे में इंतज़ार करना, फिर से लिखना या फिर से सोचना ठीक है. सिंगल्स खुशी में देरी नहीं कर रहे हैं; वो अब इसे डिज़ाइन कर रहे हैं. आपकी क्या राय है? 29 का इंतज़ार कर रहे हैं या जल्दी शादी करना चाहते हैं? 

