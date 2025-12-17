Home > लाइफस्टाइल > Korean Skincare Tips: ग्लास स्किन क्या है और इसे पाने का सही तरीका, जानिए कोरियन ब्यूटी रूटीन का पूरा राज?

Korean Skincare Tips: ग्लास स्किन क्या है और इसे पाने का सही तरीका, जानिए कोरियन ब्यूटी रूटीन का पूरा राज?

Glass skin tutorial: इसके सबसे ज़्यादा चर्चित एक्सपोर्ट्स में से एक है कोरियन ग्लास स्किन. ऐसी स्किन जो चिकनी, गहराई से हाइड्रेटेड, एक जैसी टोन वाली और नैचुरली चमकदार दिखती है.

By: Shubahm Srivastava | Published: December 17, 2025 2:17:13 AM IST

Korean glass skin
Korean glass skin


korean skincare Tips: तेज़ रोशनी में चमकते K-pop स्टेज से लेकर K-ड्रामा के क्लोज-अप तक जो हर रोमछिद्र (या उनकी कमी) को दिखाते हैं, कोरियन कल्चर ने चुपचाप ग्लोबल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को फिर से लिख दिया है. इसके सबसे ज़्यादा चर्चित एक्सपोर्ट्स में से एक है कोरियन ग्लास स्किन. ऐसी स्किन जो चिकनी, गहराई से हाइड्रेटेड, एक जैसी टोन वाली और नैचुरली चमकदार दिखती है, जैसे कि वह हर एंगल से रोशनी पकड़ रही हो.

यह लुक ढेर सारा मेकअप लगाने या रातों-रात चमत्कार करने के पीछे भागने के बारे न हीं है. यह ऐसी स्किन के बारे में है जिसकी देखभाल धैर्य और सोच-समझकर, परत दर परत की गई है. हर जगह सोशल फीड्स पर कोरियन ब्यूटी रूटीन छा जाने के साथ, एक बात बहुत साफ़ हो गई है: ग्लास स्किन पाना मुमकिन है, बशर्ते आप लगातार कोशिश करने और अपनी स्किन की थोड़ी देखभाल करने को तैयार हों.

ग्लास स्किन का असल मतलब क्या है?

ग्लास स्किन ऐसी स्किन को कहते हैं जो चिकनी, एक जैसी टोन वाली और अच्छी तरह से हाइड्रेटेड दिखती है. रोमछिद्र कम दिखते हैं, टेक्सचर बेहतर लगता है, और कुल मिलाकर स्किन साफ़ दिखती है. इसे पाने के लिए स्किन बैरियर को सपोर्ट करना, नमी बनाए रखना और सतह को डेड सेल्स से मुक्त रखना ज़रूरी है जो रोशनी को बिखेरते हैं. यह तरीका बताता है कि क्यों ग्लास स्किन कोरियन स्किनकेयर भारी क्रीम लगाने के बजाय हल्के, असरदार प्रोडक्ट्स की लेयरिंग पर फोकस करता है.

रूटीन के पीछे का बेसिक आइडिया

चार आसान नियम हैं – स्किन को रूखा न करें, अच्छी तरह हाइड्रेट करें, प्यार से देखभाल करें, और हमेशा सुरक्षित रखें. आप प्रोडक्ट्स किस क्रम में लगाते हैं, यह मायने रखता है क्योंकि हर स्टेप अगले स्टेप को बेहतर परफॉर्मेंस के लिए तैयार करता है. जब लोग ग्लास स्किन रूटीन फॉलो करते हैं, तो वे कुछ समय की चमक के बजाय स्किन में कसाव और लचीलेपन का लक्ष्य रखते हैं, और वह लगातार चमक कंसिस्टेंसी से आती है, शॉर्टकट से नहीं.

स्टेप 1: शाम को जेंटल डबल क्लींजिंग

शाम डबल-क्लींजिंग के लिए होती है. अपने रूटीन की शुरुआत ऑयल-बेस्ड क्लींजर से करें ताकि सनस्क्रीन, मेकअप और एक्स्ट्रा तेल पिघल जाए, फिर बाकी गंदगी हटाने के लिए हल्के वॉटर-बेस्ड क्लींजर का इस्तेमाल करें. सुबह? अगर आपने शाम को सही से क्लींजिंग की है, तो बस पानी के छींटे या हल्की क्लींजिंग काफी होगी. मकसद यह है कि गंदगी हट जाए और स्किन टाइट या रूखी न लगे.

स्टेप 2: एक्सफोलिएट करें, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं

एक्सफोलिएशन स्किन को चिकना बनाता है और रोशनी को ज़्यादा समान रूप से रिफ्लेक्ट करने में मदद करता है, लेकिन कम ही अक्सर बेहतर होता है. हफ्ते में एक या दो बार केमिकल एक्सफोलिएंट (कम ताकत वाला AHA, BHA, या हल्का PHA) इस्तेमाल करें, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी स्किन कैसा रिएक्ट करती है. दानेदार स्क्रब से सावधान रहें: वे माइक्रो-टियर बना सकते हैं और प्रोग्रेस को खराब कर सकते हैं. ज़्यादा एक्सफोलिएशन कोरियन ग्लास स्किन का दुश्मन है.

स्टेप 3: बैलेंस और तैयारी के लिए टोन करें

एक हल्का टोनर pH बैलेंस को बहाल करता है और क्लींजर के बचे हुए निशान हटाता है. ऐसा हाइड्रेटिंग टोनर चुनें जो बाद के स्टेप्स के एब्जॉर्प्शन में मदद करे, न कि ऐसा जो स्किन को रूखा कर दे.

स्टेप 4: गहरी हाइड्रेशन के लिए एसेंस

एसेंस एक पतला, बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब होने वाला हाइड्रेटर है जो स्किन को नमी बनाए रखने और भरी-भरी दिखने में मदद करता है. इसे हल्के से थपथपाएं ताकि यह स्किन में समा जाए. यह स्टेप कोरियन ब्यूटी रूटीन की खासियतों में से एक है और उस ग्लासी बेस को बनाने में मदद करता है.

स्टेप 5: टारगेटेड सीरम या एम्प्यूल

अब एक्टिव स्टेप के लिए: अपनी ज़रूरत के हिसाब से सीरम चुनें. अगर आपको नमी चाहिए तो हाइल्यूरोनिक एसिड, चमक के लिए विटामिन C, पोर्स को ठीक करने और टोन के लिए नियासिनमाइड, और मज़बूत एहसास के लिए पेप्टाइड्स. थोड़ी सी मात्रा भी काफी होती है; एक या दो बूंदें आमतौर पर काफी होती हैं.

स्टेप 6: सब कुछ लॉक करने के लिए मॉइस्चराइज़र

अपने स्किन टाइप के हिसाब से मॉइस्चराइज़र लगाकर रूटीन को पूरा करें. ग्लिसरीन, हाइल्यूरोनिक एसिड जैसे ह्यूमेक्टेंट और सेरामाइड्स जैसे बैरियर-बिल्डर देखें. लक्ष्य एक स्मूद, कोमल फिनिश है जो भारी महसूस न हो.

स्टेप 7: हर सुबह सनस्क्रीन

यह बहुत ज़रूरी है. ब्रॉड-स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन पिगमेंटेशन, रूखेपन और समय से पहले बुढ़ापे से बचाता है, ये सभी ग्लास-स्किन लुक को खराब करते हैं. इसे अच्छे से लगाएं और अगर आप धूप में हैं तो दोबारा लगाएं. खिड़की के पास बैठकर काम करने से भी असर होता है, इसलिए इसे स्किप न करें.

जो लोग ग्लास स्किन कोरियन स्किनकेयर अपनाते हैं, वे अक्सर पाते हैं कि प्रोडक्ट्स की संख्या से ज़्यादा कंसिस्टेंसी और हल्के लेयरिंग मायने रखती है.

सबसे ज़्यादा मदद करने वाले इंग्रीडिएंट्स

-कुछ इंग्रीडिएंट्स ग्लास स्किन रूटीन में बार-बार इस्तेमाल होते हैं क्योंकि वे हाइड्रेशन, बैरियर रिपेयर और एक समान टोन में मदद करते हैं.

-हाइल्यूरोनिक एसिड स्किन में नमी खींचता है और बनाए रखता है जिससे स्किन भरी-भरी दिखती है.

-ग्लिसरीन और इसी तरह के ह्यूमेक्टेंट लगातार हाइड्रेशन बनाए रखने में मदद करते हैं.

-नियासिनमाइड स्किन को चमकदार बनाता है और उसके बैरियर को मज़बूत करता है.

-सेरामाइड्स लिपिड लेयर को बहाल करते हैं और नमी के नुकसान को कम करते हैं.

-PHA या कम कंसंट्रेशन वाले AHA जैसे हल्के केमिकल एक्सफोलिएंट बिना ज़्यादा रगड़े सतह की बनावट को स्मूद बनाते हैं.

-विटामिन C सही तरीके से इस्तेमाल करने पर चमक और निखार में मदद कर सकता है. सबसे अच्छे नतीजे बैलेंस्ड, कम जलन वाले फ़ॉर्मूले से मिलते हैं जिन्हें लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सके, न कि एक साथ कई तेज़ एक्टिव इंग्रीडिएंट्स का कॉकटेल स्किन पर लगाने से.

नतीजे बेहतर बनाने की प्रैक्टिकल टेक्निक्स

छोटी-छोटी टेक्निक में बदलाव से बड़ा फ़र्क पड़ता है-

प्रोडक्ट्स को थोड़ी नम स्किन पर लगाएं; वे बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब होते हैं.

टोनर और एसेंस को ज़ोर से रगड़ने के बजाय हल्के हाथ से दबाकर लगाएं.

पिलिंग से बचने के लिए सबसे हल्के टेक्सचर से सबसे भारी टेक्सचर तक लेयर करें.

एक बार में एक ही एक्टिव इंग्रीडिएंट इस्तेमाल करें और देखें कि आपकी स्किन कैसे रिएक्ट करती है.

इसका इस्तेमाल करेंकभी-कभी हाइड्रेशन बूस्ट के लिए मास्क लगाएं, इसे रोज़ का काम न बनाएं.

ये आदतें जलन कम करती हैं और स्किन के धीरे-धीरे, लेकिन सही तरीके से बदलने का चांस बढ़ाती हैं.

मेकअप टिप्स जो असर बनाए रखें

अगर आप मेकअप कर रही हैं, तो तैयारी को सबसे आगे रखें. टिंटेड मॉइस्चराइज़र या कुशन कॉम्पैक्ट जैसे ड्यूई बेस चुनें, और पाउडर का ज़्यादा इस्तेमाल करने से बचें जो चमक खत्म कर देता है. चीकबोन्स पर लिक्विड हाइलाइटर का एक हल्का सा टच और एक हाइड्रेटिंग सेटिंग मिस्ट लुक को फ्रॉस्टेड के बजाय नेचुरल और चमकदार बनाए रखेगा.

लाइफस्टाइल टिप्स जो स्किन को सपोर्ट करते हैं

बाहरी देखभाल मदद करती है, लेकिन अंदरूनी आदतें भी मायने रखती हैं. पर्याप्त नींद, लगातार पानी पीना, और एंटीऑक्सीडेंट और हेल्दी फैट्स से भरपूर डाइट स्किन को ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बनाती है. ज़्यादा चीनी और शराब कम करने से ओवरऑल टेक्सचर और टोन बेहतर होता है. ये लाइफस्टाइल विकल्प प्रैक्टिकल स्किनकेयर स्टेप्स को पूरा करते हैं.

कोरियन ग्लास स्किन पाने का रास्ता धीरे-धीरे वाला है, तुरंत नहीं. लगातार क्लींजिंग, टारगेटेड हाइड्रेशन, जेंटल ट्रीटमेंट, और रोज़ाना सन प्रोटेक्शन से, स्किन धीरे-धीरे ज़्यादा साफ, स्मूथ और चमकदार बनती है. समझदारी से कोरियन ग्लास स्किन फॉर्मूलेशन चुनना, उन्हें सही क्रम में इस्तेमाल करना, और कुछ ध्यान रखने वाली आदतें अपनाने से उस चमकदार, हेल्दी फिनिश को पाने का सबसे अच्छा मौका मिलता है.

अस्वीकरण: इस लेख में दी गई जानकारी सिर्फ़ सामान्य जानकारी के लिए है और इसे प्रोफेशनल मेडिकल, स्किनकेयर या ब्यूटी सलाह का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए. अपनी रूटीन में कोई भी बदलाव करने से पहले हमेशा किसी क्वालिफाइड हेल्थकेयर प्रोवाइडर से सलाह लें. परिणाम अलग-अलग हो सकते हैं.

Korean Skincare Tips: ग्लास स्किन क्या है और इसे पाने का सही तरीका, जानिए कोरियन ब्यूटी रूटीन का पूरा राज?

