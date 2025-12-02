Korean Heart: कोरियाई फिंगर हार्ट बनाकर बेटी ने जीता सोशल मीडिया पर लोगों का दिल, जानें क्यों है यह इतना फेमस?

Korean Heart: “कोरियन हार्ट” जो तेजी से भारत के लोगों में भी लोकप्रिय हो रहा है, जिसे लोग कोरियाई फिंगर हार्ट के नाम से भी जानते हैं. इस हार्ट को बनाने में आप अपनी तर्जनी उंगली (Index Finger) और अंगूठे (Thumb) को मिलाकर एक छोटा दिल बनाया जाता है.

कोरियाई फिंगर हार्ट दर्शाता है प्यार, स्नेह. साथ ही यह अपनों को आभार या थैंक्स (Thanks) व्यक्त करने का भी एक तरीका है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से और आभार व्यक्त वायरल हो रहा है जिसे लोग बेहद पसंद भी कर रहे हैं.

कोरिया में, खासकर के-पॉप (K-Pop) कलाकारों और अभिनेताओं के बीच बहुत लोकप्रिय है. भारत में भी कोरियाई कलाकारों और फिल्मों को लोगों ने बहुत पसंद किया और उनकी इस छोटे से प्यार के इशारे को अपना लिया.

कोरियाई फिंगर हार्ट का मतलब

प्यार और स्नेह (Love & Affection)- यह इशारे किसी व्यक्ति या लोगों के समूह के प्रति प्यार, दोस्ती और स्नेह दिखाने का एक तरीका है.

इसे कोरियाई संस्कृति में बहुत आम माना जाता है.

यह कोरियाई फिंगर हार्ट 1990 के दशक में दक्षिण कोरिया (South Korea) में लोकप्रिय हुआ और के-पॉप कलाकारों ने इसे और भी मशहूर कर दिया, जिसके बाद यह दुनिया भर में फैल गया.

हाल ही में सोशल मीडिया पर इसको लेकर एक वीडियो तेजी से लोगों में पसंद किया जा रहा है. जिसमें ट्रेन में जा रही एक लड़की अपने पिता को ट्रेन के चलने से पहले कोरियाई हार्ट दिखाती है. पिता को समझ नहीं आता और वह अपनी बेटी को पैसे देते हैं. यह वीडियो लोगों को काफी पंसद आ रहा है और लोग जमकर तेजी से इसपर कमेंट भी कर रहे हैं.

इस वीडियो को BRUT ने भी शेयर किया- COURTESY- brut.india

कोरियाई हार्ट भारत में लोगों को पैसों को दिखाने वाला साइन भी लग सकता है. इस शानदार वीडियो को देखकर लोगों ने अपने पिता के साथ अपने पुराने पल याद किए और उन्हें सोशल मीडिया पर जाहिर किया.

