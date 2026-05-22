Skin care: गर्मियों में टैनिंग और पिगमेंटेशन से परेशान? घर पर बनाएं कोरियन फेस मास्क और पाएं ग्लास स्किन

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Skin care: गर्मियों के मौसम में तेज धूप और हानिकारक यूवी किरणों के संपर्क में आने से त्वचा की प्राकृतिक चमक कम होने लगती है. सनबर्न, टैनिंग और पिगमेंटेशन की वजह से चेहरा बेजान और काला दिखाई देने लगता है. ऐसे में बाजार में मिलने वाले केमिकल युक्त महंगे प्रोडक्ट्स कई बार त्वचा को और ज्यादा ड्राई बना देते हैं. अगर आप भी नेचुरल तरीके से चमकदार और साफ त्वचा पाना चाहती हैं, तो कोरियन स्किन केयर से जुड़ा यह आसान एलोवेरा फेस मास्क आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.
कोरियन स्किन केयर में क्यों खास है एलोवेरा?
कोरियन ब्यूटी सीक्रेट्स में प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करके त्वचा को हेल्दी और ग्लोइंग बनाने पर जोर दिया जाता है. एलोवेरा त्वचा को गहराई से हाइड्रेट करने में मदद करता है और धूप से होने वाले नुकसान को कम करने में भी सहायक माना जाता है. वहीं चावल का आटा त्वचा को टाइट और चमकदार बनाने में मदद करता है.
फेस मास्क बनाने के लिए जरूरी सामग्री
- एलोवेरा जेल – 2 बड़े चम्मच
- चावल का आटा – 1 छोटा चम्मच
- शहद – 1 छोटा चम्मच
- कच्चा दूध या गुलाब जल – 1 चम्मच
एलोवेरा जेल कैसे निकालें?
सबसे पहले एलोवेरा की एक ताजी पत्ती लें और उसे अच्छी तरह धो लें. इसके बाद पत्ती के किनारों को काटकर चम्मच की मदद से उसका साफ और फ्रेश जेल निकाल लें. अगर ताजा एलोवेरा उपलब्ध न हो तो बाजार में मिलने वाला शुद्ध एलोवेरा जेल भी इस्तेमाल किया जा सकता है.
स्मूद पेस्ट कैसे तैयार करें?
निकाले गए एलोवेरा जेल को एक कटोरी में डालकर चम्मच या फॉर्क की मदद से अच्छी तरह फेंट लें, ताकि उसमें कोई गांठ न रहे और वह स्मूद हो जाए. अब इस स्मूद एलोवेरा जेल में 1 छोटा चम्मच बारीक पिसा हुआ चावल का आटा मिलाएं. कोरियन स्किन केयर में चावल का आटा बेहद खास माना जाता है क्योंकि यह त्वचा की रंगत निखारने और उसे टाइट करने में मदद करता है. इसके बाद मिश्रण में 1 चम्मच शहद डालें. शहद त्वचा को मॉइश्चराइज रखने में मदद करता है. अब इसमें 1 चम्मच कच्चा दूध मिलाएं, जो टैनिंग हटाने में बेहद फायदेमंद माना जाता है. अगर आप चाहें तो दूध की जगह गुलाब जल का भी इस्तेमाल कर सकती हैं.
फेस मास्क ऐसे करें तैयार
सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लें. जब मिश्रण मखमली और स्मूद हो जाए, तब आपका कोरियन एलोवेरा फेस मास्क इस्तेमाल के लिए पूरी तरह तैयार है.
इस फेस मास्क के फायदे
- त्वचा की टैनिंग कम करने में मदद करता है
- चेहरे को हाइड्रेट और फ्रेश बनाता है
- पिगमेंटेशन को हल्का करने में सहायक माना जाता है
- त्वचा को नेचुरल ग्लो देता है
- चेहरे को मुलायम और चमकदार बनाने में मदद करता है