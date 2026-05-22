Skin care: गर्मियों में टैनिंग और पिगमेंटेशन से परेशान? घर पर बनाएं कोरियन फेस मास्क और पाएं ग्लास स्किन

एलोवेरा जेल कैसे निकालें?

सबसे पहले एलोवेरा की एक ताजी पत्ती लें और उसे अच्छी तरह धो लें. इसके बाद पत्ती के किनारों को काटकर चम्मच की मदद से उसका साफ और फ्रेश जेल निकाल लें. अगर ताजा एलोवेरा उपलब्ध न हो तो बाजार में मिलने वाला शुद्ध एलोवेरा जेल भी इस्तेमाल किया जा सकता है.

स्मूद पेस्ट कैसे तैयार करें?

निकाले गए एलोवेरा जेल को एक कटोरी में डालकर चम्मच या फॉर्क की मदद से अच्छी तरह फेंट लें, ताकि उसमें कोई गांठ न रहे और वह स्मूद हो जाए. अब इस स्मूद एलोवेरा जेल में 1 छोटा चम्मच बारीक पिसा हुआ चावल का आटा मिलाएं. कोरियन स्किन केयर में चावल का आटा बेहद खास माना जाता है क्योंकि यह त्वचा की रंगत निखारने और उसे टाइट करने में मदद करता है. इसके बाद मिश्रण में 1 चम्मच शहद डालें. शहद त्वचा को मॉइश्चराइज रखने में मदद करता है. अब इसमें 1 चम्मच कच्चा दूध मिलाएं, जो टैनिंग हटाने में बेहद फायदेमंद माना जाता है. अगर आप चाहें तो दूध की जगह गुलाब जल का भी इस्तेमाल कर सकती हैं.