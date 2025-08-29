Home > लाइफस्टाइल > King Of Spices : इलायची है रानी, लेकिन क्या आप जानते हैं मसालों का असली राजा कौन है? जवाब चौंका देगा!

King Of Spices : भारत में बहुत से तरह के मसाले मिलते हैं,  जहां हर मसाले की अपनी खास पहचान है. एक ओर इलायची अपनी सुगंध और स्वाद के कारण 'मसालों की रानी' मानी जाती है... लेकिन क्या आप जानते हैं, 'मसालों का राजा' कौन है?

Published: August 29, 2025 14:08:38 IST

King Of Spices : भारत को ‘मसालों की भूमि’ (Land of Spices) के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है. ये उपाधि यूं ही नहीं मिली है. भारत न केवल मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक (Producer) है, बल्कि ये दुनिया भर में इनका सबसे बड़ा उपभोक्ता (Consumer) और निर्यातक (Exporter) भी है. सदियों से भारतीय मसाले पूरी दुनिया को आकर्षित करते आ रहे हैं.

भारत में मसालों की खेती देश के लगभग हर कोने में की जाती है. अलग-अलग जलवायु और मिट्टी की विशेषताओं के कारण यहां कई प्रकार के मसाले उगाए जाते हैं जैसे हल्दी, धनिया, मिर्च, जीरा, अदरक, इलायची और काली मिर्च. ये विविधता भारत के हर व्यंजन में एक अलग स्वाद और सुगंध का एक्सपीरिएंस कराती है.

ग्लोबल बाजार में भारत की हिस्सेदारी

भारतीय मसालों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक स्पेशल जगह है. भारत से हर साल लाखों टन मसाले दुनियाभर के देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं. भारतीय मसालों की क्वालिटी और सुगंध उन्हें ग्लोबल लेवल पर फेमस बनाती है.

भारतीय मसाले: स्वाद से औषधि तक

भारतीय रसोई में मसालों का महत्व केवल स्वाद तक सीमित नहीं है. आयुर्वेद में मसालों के औषधीय गुणों का भी मेल है. हल्दी को एंटीसेप्टिक के रूप में, काली मिर्च को पाचन तंत्र के लिए लाभकारी और इलायची को रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए उपयोगी माना जाता है. यही कारण है कि भारतीय मसाले केवल खाने तक ही नहीं, बल्कि सेहत का भी ख्याल रखते हैं.

मसालों की रानी: इलायची

भारतीय मसालों की “रानी” के रूप में जानी जाने वाली इलायची (Cardamom) अपनी मनमोहक खुशबू और मधुर स्वाद के लिए फेमस है. चाहे मिठाइयों की बात हो या फिर मसाला चाय की इलायची हर जगह अपनी मौजूदगी दर्ज कराती है.

अब सवाल उठता है: मसालों का राजा कौन?

जब रानी इलायची है, तो राजा कौन? इसका जवाब है…काली मिर्च. काली मिर्च (Black Pepper) को ‘मसालों का राजा’ कहा जाता है. इसका तीखा स्वाद, तेज सुगंध और औषधीय गुण इसे मसालों में स्पेशल जगह दिलाते हैं. प्राचीन समय में काली मिर्च को ‘ब्लैक गोल्ड‘ भी कहा जाता था, क्योंकि इसकी कीमत सोने के बराबर मानी जाती थी. ये सिर्फ स्वाद नहीं बढ़ाता, बल्कि इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में भी सहायक होता है.

भारत के कर्नाटक में काली मिर्च का उत्पादन होता है. यहां से बड़ी मात्रा में काली मिर्च का उत्पादन होता है और इसे विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाता है. भारतीय काली मिर्च की गुणवत्ता के कारण ये ग्लोबल मार्केट में भी काफी फेमस है.

