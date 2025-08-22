जुल्फें संवारते ही आ जाते हैं हाथ में बालों के गुच्छे? तो करें ये 5 घरेलू उपाय, कुछ ही दिनों में दिखने लगेगा असर और बढ़गी खूबसूरती

How To Stop Hair Fall: आजकल की तनाव भरी जिंदगी में हर किसी को बालों के झड़ने की परेशानी है। दरअसल बालों का झड़ना बेहद आम होता हैं, लेकिन अगर बालों को बाते हुए आपके हाथ में भी बालों का गुच्छा निकल आता हैं और आप गंजे होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी खूबसूरती पर गंदा दांग लग रहा है और क्या आप भी बालों के झड़ने से परेशान हैं? अगर हां, तो यहां हम लाए हैं आपके लिए 5 सबसे बेहतरीन घरेलू उपाय, जिन्हें आप आसानी से कर सकते हैं।

लेकिन सबसे पहले जातने हैं बालों के झड़ने के मुख्य कारण (Hair Fall Reasons In Hindi)

बालों के झड़ने के कई सारे कारण होते हैं, जिन्हें हम डेली लाइफस्टाइल में इगनोर करते हैं, जिसकी वजह से बाल तेजी से सर से गिरने लगते हैं, जिसके बाद खूबसूरती में भी दांग लगता हैं। लंबे घने बाल महिलाओं औप पुरुषो दोनों की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। तो चलिए जाते हैं किन वजह से झड़ते है बाल

नींद की कमी और तनाव (Stress And Lack Of Sleep): बालों के तेजी से गिरने का सबसे अहम कारण है नींद की कमी और तनाव। अगर आपको लंबे समय से किसी बात का तनाव है और आप रात में अच्छे से नहीं सो पा रहे हैं, तो बाल तेजी से झड़ने लगते हैं। क्योंकि तनाव होने और नींद पूरी ना होने से शरीर में कोर्टिसोल और अन्य हार्मोन का स्तर बढ़ने लगता है, जिसके बालों की ग्रोथ साइकिल पर असर पढ़ता है

पोषण की कमी (Nutritional Deficiency): लोग खाना तो खाते हैं, लेकिन क्या उसमें शरीर की ज़रूरत के जीतना पोषक है या नहीं ये कम लोगों को पता होता हैं। शरीर को ज़रूरी पोषक तत्व विटामिन D, विटामिन B12, आयरन, जिंक और प्रोटीन में होते है, अगर खाने में ये पोषक तत्व नहीं है, तो बालों की जड़ों कमजोर हो जाती है और बाल गिरने लगते हैं।

हार्मोनल इंबैलेंस (Hormonal Imbalance): आज के अनहाइजीनिक और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से कई महिलाओं को पीसीओडी (Pcod) का सामना करना पड़ता है, जिससे हार्मोनल इंबैलेंस की परेशानी होती है। इसके अलावा प्रेग्नेंसी, मेनोपॉज़ और थायरॉइड जैसी स्थितियों में हार्मोन का असंतुलन होता है, जिसकी वजह से बालों का गिरना भी शुरी हो जाता है। वहीं पुरुषों में Dht हार्मोन का बढ़ना गंजेपन का कारण बन सकता है।

केमिकल युक्त प्रोडक्ट्स (Chemical Products): ज्यादातर लोग हेयर सैलून और पार्लर जाते हैं, बालों को कलर कराते है और कई तरह के ट्रीटमेंट लेते हैं, जैसे स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग और केराटिन, जिसकी वजह से बालों पर केमिकल प्रोडक्ट का यूज किया जाता हैं और इसकी वजह से बालों की नैचुरल नमी खत्म हो जाती है। इसके अलावा हेयर डाई, स्ट्रेटनिंग क्रीम्स, पर्मिंग सॉल्यूशन और हीटिंग टूल्स जैसे स्ट्रेटनर और कर्लर का अत्यधिक उपयोग बालों को कमजोर बनाता है।

अनुवांशिक कारण (Genetic Causes) : अनुवांशिक कारण भी बाल झड़ने का कारण हो सकता है। माता-पिता या परिवार के अन्य सदस्यों को बाल झड़ने की परेशानी है, तो यह जेनेटिक रूप से आपमें आ सकती है। इसे एंड्रोजेनिक एलोपेसिया कहते हैं, जो पुरुषों और महिलाओं दोनों हो सकता है।

स्कैल्प इंफेक्शन या डैंड्रफ (Scalp Infection Or Dandruff): सिर की त्वचा में बैक्टीरियल संक्रमण या फंगल होने से बालों की जड़ों को बेहद नुकसान होता है। रूसी (डैंड्रफ) एक आम लेकिन बाल झड़ने की बड़ी परेशानी है, जो स्कैल्प को सूखा और खुजलीदार बनाता है, जिससे बाल तेजी से गिरने लगते है।

झड़ते बालों को रोकने के लिए घरेलू उपाय (Hair Fall Remedy in Hindi)

प्याज का रस: प्याज का रस बालों के टूटने से रोकने और बालों को तेजी से बढ़ने के लिए रोकने के लिए काफी असरदार होता है, इसलिए इसे सिर के स्कैल्प में लगाने से बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और नए बाल आते हैं।

नारियल तेल और करी पत्ता: नारियल तेल का तेल बालों को बढ़ाने के लिए काफी असरदार माना जाता है और सिर के रुखे पन को नमी देता है। इस तेल से बालों में सप्ताह में दो बार मालिश करनी चाहिए।

आंवला और ब्राह्मी का उपयोग: आंवला और ब्राह्मी का उपयोग से बालों का गिरना रुक सकता है और बालों की जड़े भी मजबूत है और बालों की गुणवत्ता में भी सुधारता होता है।

मेथी दाना पेस्ट: मेथी को रातभर भिगोकर और अगले दिन पेस्ट बनाकर स्कैल्प में लगाने से बालों का टूटना और झड़ना बेहद हद तक कम हो सकता है और बाल भी लंबे और घने हो सकते हैं।

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है