New Year 2026: नए साल के Resolution में कभी न कहें ये 2 शब्द, वरना होगा बड़ा नुकसान!

New Year resolutions Tips: नया साल अक्सर नए संकल्पों के साथ आता है. सोशल मीडिया और ऑफिस की बातचीत में हम सुनते हैं कि कौन क्या छोड़ रहा है, कौन नया शुरू कर रहा है, या कौन इस बार सही बदलाव करने वाला है. लेकिन सच ये है कि ज्यादातर नए साल के संकल्प लंबे समय तक नहीं टिकते. जनवरी के मध्य तक ही कई लोग अपने लक्ष्यों को छोड़ देते हैं. इस साल इसे अलग बनाया जा सकता है. यहां कुछ एक्सपर्ट के सुझाव हैं जो आपको अपने संकल्प बनाने और उन्हें निभाने में मदद करेंगे.

सही लक्ष्य तय करें

क्या 2026 आपका साल होगा जब आप ‘वजन घटाएंगे’, करियर बदलेंगे’ या ‘नया घर लेंगे’? पूर्व डॉक्टर और कॉन्फिडेंस कोच डॉ. क्लेयर के अनुसार, ये लक्ष्य अक्सर दबाव वाला बयान बन जाते हैं और इन्हें सीधे लागू करना मुश्किल होता है. संकल्प अक्सर इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे अस्पष्ट और बहुत व्यापक होते हैं. उन्होंने सुझाव दिया कि अपने जीवन में क्या काम कर रहा है, क्या चीजें आपको थका रही हैं या अब फिट नहीं बैठती और आप कहां बिना सोचे-समझे काम कर रहे हैं, ये लिखें.

उदाहरण के लिए- वजन घटाएं को बदला जा सकता है: मैं अपने शरीर में ऊर्जा और आराम महसूस करना चाहता/चाहती हूं और समझना चाहता/चाहती हूं कि इसके लिए क्या मदद करता है.

करियर बदलें को बदला जा सकता है: मैं यह जानना चाहता/चाहती हूं कि कौन सा काम मुझे ऊर्जा और संतोष देता है और उसमें एक छोटा कदम उठाना चाहता/चाहती हूं.

हमेशा और कभी नहीं शब्दों से बचें

साइकॉलॉजिस्ट किम्बर्ले विल्सन के अनुसार, अपने लक्ष्य लिखते समय फिक्स्ड भाषा जैसे मेशा या कभी नहीं का उपयोग न करें. ये सोच को अत्यधिक कड़ा बनाता है और पालन करना मुश्किल हो जाता है. उदाहरण के लिए, मैं हमेशा बुधवार को दौड़ूंगा या मैं अब कभी शराब नहीं पीऊंगा जैसी बातें आपको असफल होने के लिए तैयार करती हैं.

असफलता के लिए योजना बनाएं

कई बार लोग कुछ हफ्तों तक अच्छे रहते हैं, फिर एक दिन की छुट्टी, एक रात की देर या कोई छोटा डिस्टर्बेंस और सब कुछ खो जाता है. विल्सन कहती हैं कि असफलता इसलिए होती है क्योंकि लोग केवल अपनी बेस्ट सेल्फ के लिए योजना बनाते हैं और कठिन दिन या देर रात के लिए तैयार नहीं रहते. यह समझना जरूरी है कि असफलता प्रक्रिया का हिस्सा है. इसका मतलब यह नहीं कि आप पूरी तरह असफल हैं. डॉ. क्लेयर के अनुसार, लक्ष्य पूर्णता नहीं है, बल्कि एक गलती को पूरे प्लान के छोड़ देने से बचाना है.

अगर आप चूक जाते हैं, तो आत्म-आलोचना करने की बजाय जिज्ञासा रखें और हर दिन को नई शुरुआत मानें.

सकारात्मक बनाएं

अगर आपका लक्ष्य बचत करना या बजट बेहतर बनाना है, तो इसे सकारात्मक तरीके से जोड़ें. पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट टॉम फ्रांसिस कहते हैं कि स्पष्ट और रोमांचक लक्ष्य, जैसे छुट्टी या इमरजेंसी फंड, बचत को बाध्यता नहीं बल्कि उद्देश्यपूर्ण बनाता है. थोड़े-थोड़े बदलाव चुनें. उदाहरण: पूरे साल £1,200 बचाना मुश्किल लगे, लेकिन हर महीने £100 करना संभव है. अगर कभी खर्चा ज्यादा हो जाए, तो भी आदत बनाए रखना महत्वपूर्ण है.