How to sharpen knife at home: किचन के सुस्त चाकू को फेंकें नहीं, इन आसान घरेलू तरीकों से बनाएं फिर से तेज

How to sharpen knife at home: किचन में सब्जियां काटने के लिए छोटे-बड़े कई तरह के चाकू इस्तेमाल किए जाते हैं. ये चाकू रोजमर्रा के कामों में बेहद जरूरी होते हैं, क्योंकि इनके बिना खाना बनाना लगभग मुश्किल हो जाता है. लेकिन समय के साथ इनकी धार कमजोर हो जाती है और फिर सब्जियां काटने में परेशानी होने लगती है. ऐसे में कई लोग पुराने चाकू को फेंककर नया खरीद लेते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ आसान घरेलू उपायों से इन्हें फिर से तेज बनाया जा सकता है.

सिरेमिक कप या प्लेट से चाकू को करें तेज

चाकू की धार तेज करने के लिए सिरेमिक कप या प्लेट का इस्तेमाल एक पुराना और कारगर तरीका है. इसके लिए किसी सिरेमिक कप या प्लेट को लें, जिसके नीचे का हिस्सा खुरदुरा हो. चाकू को लगभग 15 से 20 डिग्री के कोण पर रखते हुए धीरे-धीरे दोनों तरफ से इस खुरदुरी सतह पर 5 से 10 बार घिसें. इसके बाद चाकू को पानी से धोकर या कपड़े से साफ कर लें, जिससे उसकी धार पहले से काफी बेहतर हो जाएगी.

सिल-बट्टा या पत्थर से भी बन सकता है काम

अगर घर में सिल-बट्टा मौजूद है तो यह चाकू तेज करने के लिए सबसे आसान तरीका है. सिल-बट्टे की सतह पर चाकू की ब्लेड को धीरे-धीरे रगड़ें. यदि सिल-बट्टा नहीं है तो किसी भी पत्थर की खुरदुरी सतह का इस्तेमाल किया जा सकता है. इससे चाकू की धार फिर से मजबूत और तेज हो जाती है.

एल्युमिनियम फॉयल से भी सुधारें हल्की खराब धार

अगर घर में एल्युमिनियम फॉयल है तो उसकी कई परतें बनाकर मोड़ लें. अब इस पर चाकू से काटने की कोशिश करें. यदि चाकू की धार बहुत ज्यादा खराब नहीं हुई है, तो यह तरीका उसे फिर से थोड़ा तेज करने में मदद करता है. सैंडपेपर भी चाकू की धार तेज करने का एक आसान तरीका है. इसका एक छोटा टुकड़ा लेकर चाकू के किनारों पर धीरे-धीरे घिसें. कुछ ही सेकेंड में आपको फर्क महसूस होने लगेगा और धार पहले से बेहतर हो जाएगी.

चाकू की धार लंबे समय तक कैसे बनाए रखें?

चाकू को हमेशा इस्तेमाल के बाद सूखा रखना चाहिए. इसे कभी भी हार्ड चीजों पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. सब्जी काटने के लिए लकड़ी या प्लास्टिक कटिंग बोर्ड का उपयोग करना बेहतर होता है. चाकू को डिशवॉशर में डालने से बचना चाहिए और उसे हाथ से धोकर साफ करना चाहिए. धार तेज करते समय हाथों को ब्लेड से दूर रखना जरूरी है. बच्चों को यह काम नहीं देना चाहिए और बहुत ज्यादा दबाव डालकर धार तेज करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए. अगर ब्लेड बहुत ज्यादा खराब या टेढ़ा हो गया हो, तो उसे बदल देना या प्रोफेशनल शार्पनिंग कराना बेहतर विकल्प होता है.