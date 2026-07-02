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फ्रिज में रखा आटा पड़ जाता है काला? गूंथते समय मिलाएएं ये 1 चीज, रहेगा सॉफ्ट और चमकदार

अक्सर घरों में खाना बनाने के बाद बचे हुए आटे को फ्रिज में स्टोर करके रख दिया जाता है. ज्यादा देर तक आटा रखा रहने के कारण काला और सख्त हो जाता है. ऐसे में आपको आटे में केवल एक चीज मिलानी है.

By: Deepika Pandey | Published: July 2, 2026 3:59:03 PM IST

आटे को कैसे रखें सॉफ्ट
आटे को कैसे रखें सॉफ्ट


Soft dough tips: अक्सर खाना बनाने के बाद आटा बच जाता है, जिसे लोग फ्रिज में रख देते हैं लेकिन कई बार वो आटा काला और सख्त हो जाता है. आटे के ऊपर एक अजीब सी काली या डार्क लेयर जम जाती है और फिर उसकी रोटियां पापड़ जैसी बनती हैं. ऐसे में लोगों को या तो वो आटा दोबारा से गूथना पड़ता है या फिर उसे फेंकना पड़ता है. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है. बस जब आप आटा गूथें, तो उसमें केवल एक चीज मिलानी होगी.

आटे में मिलाएं ये एक चीज

जब आप आटा गूथें, तो उस समय आटा बंधने के बाद एक छोटा चम्मच घी या तेल मिला दें. इसके बाद आटे को 1 मिनट के लिए दोबारा अच्छे से चिकना होने तक गूंथें. ऐसा करने से आटे के आसपास एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है. इससे फ्रिज की सूखी हवा आटे के अंदर नहीं जाती. इससे आटा न ही काला पड़ेगा और न ही सूखेगा. 

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क्यों काला पड़ जाता है आटा?

आटे में मौजूद मॉइस्चर फ्रिज की ठंडी हवा के संपर्क में आने से उसका ऑक्सीडेशन होने लगता है. इसके कारण आटा काला पड़ जाता है . वहीं फ्रिज की हवा आटे की नमी को सोख लेती है, जिसके कारण आटे की ऊपरी परत सख्त और कड़ी हो जाती है. 

कैसे फ्रेश रखें आटा?

अगर आप आटे को लंबे समय तक फ्रेश रखना चाहते हैं, तो आटे में साधारण पानी की जगह बर्फ के कुछ टुकड़े डालकर आटा गूथें. आटा गूथते समय शुरूआत में कम पानी का इस्तेमाल करें. इसके बाद ऊपर से 2-3 चम्मच पानी डालकर इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख दें. अंत में जब आटा गूंथ जाए, तो थोड़ा सा घी या तेल लगाकर रख दें. इसके अलावा जब आटा फ्रिज में रखें, तो इसे प्लेट से ढककर या खुले बर्तन में रखने के बजाय एयरटाइट डिब्बे में भरकर रखें. अगर आपके पास एयरटाइटनर डिब्बा नहीं है, तो आटे के ऊपर एक हल्का गीला सूती कपड़ा लपेट दें.

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