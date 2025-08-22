महंगे क्रीम-प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं, ये नैचुरल फॉर्मूला कर देगा टैनिंग की छुट्टी, बच्चों की नाजुक स्किन भी नहीं होगी खराब

गर्मी के मौसम में बच्चे धूप में खेलते हैं तो उनकी नाजुक त्वचा जल्दी टैन हो जाती है। कई बार पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि बच्चे की स्किन को नुकसान न हो, लेकिन टैन भी हटे। ऐसे में महंगे क्रीम या प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं, घर पर ही एक आसान उपाय किया जा सकता है।

ब्यूटी एक्सपर्ट्स की सलाह है के मुताबिक, बस थोड़ी-सी दही, बेसन, हल्दी और शहद मिलाकर एक पेस्ट बना लें। यह पेस्ट पूरी तरह नैचुरल है और बच्चों की त्वचा के लिए भी सुरक्षित है।

कैसे इस्तेमाल करें:

• एक कटोरी में 1-2 चम्मच दही, 1 चम्मच बेसन, चुटकी भर हल्दी और 1 चम्मच शहद डालकर अच्छे से मिलाएं

• इसे बच्चे के चेहरे या हाथ-पैर पर लगाएं

• 10–15 मिनट बाद हल्के हाथों से मसाज करके धो दें

फायदे:

• दही त्वचा को ठंडक देता है और टैनिंग हल्की करता है

• बेसन गंदगी हटाकर चेहरा साफ बनाता है

• हल्दी स्किन को इंफेक्शन से बचाती है

• शहद त्वचा को नरम और मॉइस्चराइज रखता है

ये पैक बच्चों की स्किन को नेचुरल चमक देता है और उनकी मासूमियत बनी रहती है। सबसे बड़ी बात, ये तरीका बिल्कुल आसान और घर में मौजूद चीज़ों से हो जाता है। हां, ध्यान रहे कि हर बच्चे की स्किन अलग होती है। इसलिए पैक लगाने से पहले हाथ पर थोड़ा लगाकर चेक जरूर करें कि कोई एलर्जी न हो।

Disclaimer: इनखबर इस लेख में सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए बता रहा हैं। इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।