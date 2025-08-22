Home > लाइफस्टाइल > बच्चों को मोबाइल कब दें? स्क्रीन टाइम और जिम्मेदारी के हिसाब से जानें सही समय!

बच्चों को मोबाइल कब दें? स्क्रीन टाइम और जिम्मेदारी के हिसाब से जानें सही समय!

Screen Time In Kids: जानिए कब और कैसे अपने बच्चे को मोबाइल फोन देना सुरक्षित है। जिम्मेदारी, स्क्रीन टाइम और ऑनलाइन सुरक्षा के संकेतों के आधार पर माता-पिता कैसे अपने बच्चों को मोबाइल के इस्तेमाल से बचाएं।

Published By: Shraddha Pandey
Published: August 22, 2025 12:35:32 IST

Parenting Tips: बच्चों को स्मार्टफोन कब देना चाहिए, यह सवाल आजकल हर माता-पिता के मन में है। हालांकि, कोई निश्चित उम्र नहीं है, लेकिन कुछ संकेत हैं जो यह बताते हैं कि बच्चा फोन के लिए तैयार है या नहीं। यदि आप नहीं चाहते कि बच्चा तुरंत या कम उम्र में स्मार्टफोन का उपयोग करे, तो आप उसे स्मार्टवॉच या बेसिक फोन दे सकते हैं, जिससे वह कॉल और टेक्स्ट संदेश प्राप्त कर सके, लेकिन इंटरनेट का उपयोग न हो।

1. जिम्मेदारी की भावना:

अगर आपका बच्चा अपनी चीजों का ध्यान रखता है, समय पर होमवर्क करता है और नियमों का पालन करता है, तो वह फोन के लिए जिम्मेदार हो सकता है।

2. स्क्रीन टाइम का पालन:

यदि बच्चा परिवार द्वारा निर्धारित स्क्रीन समय का पालन करता है और डिजिटल उपकरणों का उपयोग संतुलित तरीके से करता है, तो यह एक सकारात्मक संकेत है।

3. ऑनलाइन सुरक्षा की समझ:

बच्चे को इंटरनेट की बुनियादी सुरक्षा, गोपनीयता और सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी होनी चाहिए।

4. संवाद की आदत:

अगर बच्चा ऑनलाइन अनुभवों, समस्याओं या सवालों के बारे में खुलकर बात करता है, तो यह दर्शाता है कि वह डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रूप से नेविगेट कर सकता है।

5. ऑफलाइन निर्णय क्षमता:

बच्चे का ऑफलाइन निर्णय लेने की प्रक्रिया, जैसे कि दोस्तों के साथ व्यवहार, परिवार के साथ समय बिताना, यह दर्शाता है कि वह डिजिटल दुनिया में भी सही निर्णय ले सकता है।0

Disclaimer: इनखबर इस लेख में सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए बता रहा हैं। इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।

